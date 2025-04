Monitoring průmyslové ekologie | 29. 3. - 4. 4. 2025

Služba pro předplatitele.

Legislativa:



Připomínky: Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.



Připomínky: Novela vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.



Odpady:

Ve Vřesové vyroste zařízení na pyrolýzu odpadních pneumatik

| Prumyslovaekologie.cz |

Za dva roky by se na Karlovarsku mělo recyklovat 23 tis. tun odpadních pneumatik ročně.



Plastový odpad dostává druhý život v podobě unikátních palet. Snižují spotřebu dřeva

| Novinky.cz |

V Česku se vyprodukuje 200 tisíc tun výmětu ročně. Jde o nejméně hodnotný plastový odpad, jenž dosud neměl využití a končí v žáru spaloven. To se nyní mění s hybridními paletami, které jsou kombinací dřeva a plastových bloků.



Musíme dát najevo, že nejsme popelnicí Evropy, řekl Hladík

| ČT24.cz |

Česko zahlcuje nelegálně přepravený odpad, je proto třeba posílit spolupráci mezi státy EU, zajistit větší koordinaci a efektivnější výměnu informací, vyzval Evropskou komisi ministr životního prostředí Petr Hladík.



SpaceX vynesla český vynález do vesmíru. Čistí oběžnou dráhu od odpadu

| Stream.cz |

,Kosmický odpad létá desetkrát rychleji než kulka vystřelená ze zbraně a představuje obrovské nebezpečí pro budoucí vesmírné mise. Naše družice LASARsat testuje možné řešení tohoto…



Ovzduší:



Amerika ve snaze snížit emise doslova pohlcuje atmosféru

| Msn.cz |

Změna klimatu je v dnešní době stále aktuálnějším tématem a vyvíjejí se nové technologie, které mají snížit emise skleníkových plynů.



Energie:



Odborníci z VŠB-TUO vyvíjí nový typ zásobníku na ukládání tepla

| Prumyslovaekologie.cz |

Na vývoji inovativního řešení pro ukládání tepelné energie pracují vědci z VŠB-TUO. Nový typ zásobníku najde uplatnění v systémech s vysokým podílem energie z obnovitelných zdrojů.



Otevření lokalizačního centra KHNP v Praze: Další krok pro zapojení českého průmyslu do výstavby Dukovan

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček společně s představiteli korejské společnosti KHNP a korejským velvyslancem v ČR slavnostně otevřeli lokalizační centrum KHNP v Praze. Centrum bude sloužit jako místo pro propojení českých firem s výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech.



Mladá Boleslav dále pracuje na rozvoji komunitní energetiky

| Komunalniekologie.cz |

Statutární město Mladá Boleslav pokračuje v práci na projektu komunitní energetiky, který zastřešuje vloni založená Městská společnost pro obnovitelné zdroje a energetiku. Nyní řeší vznik Energetického družstva Mladá Boleslav.



‚Jedinečná záležitost v rámci Evropy.‘ V Mělníku chtějí do 3 let vyrábět elektřinu za pomoci oxidu uhličitého

| iROZHLAS.cz |

Energetici chtějí v mělnické elektrárně do tří let začít vyrábět elektřinu i pomocí oxidu uhličitého. Připravují zařízení, které bude CO₂ zahřívat a následně roztáčet turbínu vyrábějící energii.



Průzkum: Energetická náročnost zařízení je pro většinu Čechů čím dál důležitější

| oEnergetice.cz |

Energetická náročnost spotřebičů je pro 90 procent Čechů důležitá. Po ceně jde o nejdůležitější kritérium při jejich výběru. Domácnosti s deset a více let starými zařízeními přitom ve srovnání s náročností současných výrobků přeplácí i tisíce korun ročně.



Situace je neúnosná, potřebujeme restart atomu, vyzývá německou vládu asociace

| iDNES.cz |

Německo čelí obrovské výzvě energetické politiky. Náklady na elektřinu již nejsou konkurenceschopné a mají existenční dopad na celou ekonomiku. Německá asociace pro jadernou technologii vidí řešení v znovuvzkříšení jádra v zemi.



Voda:

Brno plánuje výstavbu nových retenčních nádrží, které zlepší ochranu před povodněmi

| Komunalniekologie.cz |

Rada města Brna souhlasí se zpracováním investičního záměru na výstavbu dvou nových retenčních nádrží a úpravu stávající nádrže v městské části Brno-Tuřany. Tento projekt je součástí širšího plánu na ochranu před povodněmi a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou v dané oblasti.



Zlínský kraj: Pracovní skupina zaměřená na protipovodňová opatření zahájila svoji činnost

| Komunalniekologie.cz |

První společné jednání pracovní skupiny pro řešení protipovodňové ochrany obcí Mikroregionu Žídelná se uskutečnilo na krajském úřadě.



Důmyslná nanotech deka představuje nový přístup k čištění vody

| Naševoda.cz |

Materiálová inženýrka Pelagia-Iren Gouma z Ohio State University a její spolupracovníci vyvinuli nový materiál, který s pomocí slunečního záření a oxidu titaničitého může čistit vodu od nebezpečných škodlivin.



Úniky vody z potrubí i z netěsnících kohoutků. Lidé tak zbytečně platí více

| ČT24.cz |

Vlivem poškozené infrastruktury se v Česku ztratí zhruba patnáct procent pitné vody. Přitom ještě v devadesátých letech minulého století se jí ke konečným spotřebitelům nedostalo až čtyřicet procent. Opravy a úniky z vodovodní sítě se odrážejí také v cenách.



Dotace:



Nová dotační výzva pustí do škol více čerstvého vzduchu. MŽP podpoří zdravější prostředí pro výuku

| Komunalniekologie.cz |

Kvalita vzduchu a obecně vnitřního prostředí ve školách je nízká, v některých případech až alarmující. Příčinou jsou utěsněná okna a nedostatečné větrání, které se projevuje zejména v zimních měsících. Při rekonstrukcích budov se navíc na efektivní větrání a zdravé vnitřní klima často zapomíná.



Životní prostředí a ekologie:



Krizový štáb MŽP: Jde o největší havárii s únikem benzenu na světě, aktivně pokračují sanační práce, které mohou trvat i roky

| Prumyslovaekologie.cz |

Havárie cisteren převážejících chemickou látku benzen u Hustopečí nad Bečvou představuje největší havárii svého druhu na světě. Situace na místě je složitá, proto Krizový štáb doporučil Olomouckému kraji vyhlásit pro zasaženou lokalitu stav nebezpečí.



Hladík: Sanace území v Hustopečích potrvá měsíce

| Českénoviny.cz |

Sanace území v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku kvůli šíření toxického benzenu potrvá měsíce. Na jejím přesném postupu se však odborníci dosud plně neshodli, protože jde o bezprecedentní událost.



Paříž pokračuje ve své zelené vizi. Aut se zbaví dalších pět set ulic

| iDNES.cz |

Paříž pokračuje v přetváření svého městského prostoru. V nedávném referendu se její obyvatelé rozhodli uzavřít dalších pět stovek ulic pro auta a otevřít je pouze chodcům a cyklistům. Z hlavního města má rovněž zmizet deset tisíc parkovacích míst.



Benátky se potápí, změnu klimatu nakonec nevydrží, varují odborníci

| WN24.cz |

Benátky, perla světové architektury a kultury, mohou v budoucnu částečně skončit zaplavené. Zjistila to studie italského Národního ústavu geofyziky a vulkanologie. Podle vědců voda prorazí bariérový ochranný systém Mose, což povede ke katastrofě.



Průmysl:



USA zavádí dodatečná cla na dovoz automobilů a autodílů

| Prumyslovaekologie.cz |

Americký prezident Donald Trump oznámil nové dovozní cla ve výši 25 % na automobily a automobilové díly dovážené do USA, čímž hrozí další rozšíření globální obchodní války.



Americká firma Aludyne propouští všechny zaměstnance závodu v Ostravě

| ČT24.cz |

Americký výrobce autodílů Aludyne propouští všech 331 zaměstnanců závodu v Ostravě. V pátek to uvedl server Novinky.cz. Důvodem je podle americké skupiny úbytek klientů. Provoz firmy Aludyne Czech, která vyráběla hliníkové součástky pro automobilový průmysl, skončí k poslednímu březnu.



Americká cla automobilky v Česku příliš nepocítí, míní analytici. Naopak zasáhnou dodavatele autodílů

| iROZHLAS.cz |

Nová americká cla na dovoz automobilů zasáhnou podle analytiků zejména tuzemské dodavatele autodílů, samotné automobilky v Česku jej naopak příliš nepocítí. Celkový efekt cel na český i evropský průmysl ovšem podle nich nebude vzhledem ke specifické situaci na automobilovém trhu ve Spojených státech příliš výrazný.

