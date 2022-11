Monitoring průmyslové ekologie | 28. 10. - 4. 11. 2022

Služba pro předplatitele.

Věda a výzkum:



Vědci chtějí zabránit falšování vína, pomůže UV otisk

| Nase-voda.cz |

Pančování vína stejně jako uvádění nesprávného místa geografického původu přináší vinařům mnohamilionové ztráty. V současnosti přitom neexistuje jasná metoda, jak tyto problémy, které jsou i v českém prostředí běžné, rychle a účinně odhalovat.



Cunami po dopadu meteoritu před 66 miliony let podle vědců měřila až 1500 metrů

| Ekolist.cz |

Dopad vesmírného tělesa do Mexického zálivu před 66 miliony let způsobil vlnu cunami vysokou přes 1000 metrů, která zasáhla pobřeží po celém světě. Ačkoliv není překvapením, že náraz 14 kilometrů širokého meteoritu do vodní plochy vyslal přes celou planetu devastující vlny, je to poprvé, co vědci spočítali jejich sílu a dosah.



Mezinárodní tým vědců objevil až 47 milionů let starou jepici

| Enviweb.cz |

Tým vědců z několika zemí objevil až 47 milionů let starou jepici. Popsali tak nový druh tohoto hmyzu. Fosilní jepici objevili v jantaru v oblasti u Baltského moře. Vědecký tým tvořili i zástupci českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR. Jeho mluvčí Daniela Procházková o tom informovala v tiskové zprávě.



Astrofyzika a chemické inovace oživí zanedbané oblasti bývalé NDR

| Vedavyzkum.cz |

Ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Sasko-Anhaltsko vzniknou nová obří vědecká centra. Tamější vláda posvětila vybudování dvou velkých výzkumných ústavů s celkovým rozpočtem více než dvě miliardy eur. Zaměří se na astrofyziku a udržitelný chemický průmysl.



Cenu za popularizaci a propagaci vědy získá Ivan Boháček

| Vedavyzkum.cz |

Ve čtvrtek 27. října 2022 se konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby členů a předsedy vědecké rady GA ČR, Národní priority výzkumu a také volba prvního místopředsedy RVVI. Předsedkyně RVVI zároveň oznámila jméno letošního držitele ceny za propagaci a popularizaci vědy.



Michal Bittner: Skauti nás přivítali i ve Spojených státech

| Vedavyzkum.cz |

Rok. Tak dlouho strávil vědec Michal Bittner s celou svou rodinou na Fulbrightově pobytu na Baylor University v americkém Texasu. Do USA odjel, aby se zdokonalil ve svém výzkumném tématu – recyklaci odpadní vody. Také usedl v roli studenta do školních lavic, aby si vyzkoušel americký styl výuky na „vlastní kůži“. A i v Americe zůstal skautem.



Igor Ivan: SMARAGD přinese prosperitu kraje i excelentní výzkum

| Vedavyzkum.cz |

Moravskoslezský kraj čeká významná proměna, mimo jiné v souvislosti s nutností přejít k nízkouhlíkovému hospodářství ve vazbě na Zelenou dohodu. I proto vznikl Transformační plán kraje, který vytyčuje priority pro realizaci projektů s podporou OP Spravedlivá transformace. Podle Igora Ivana hraje v těchto plánech zásadní roli Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.



Energetika:



Osm větrných elektráren v Německu musí uvolnit cestu uhlí

| Prumyslovaekologie.cz |

Německo se připravuje na nadcházející zimu a poptávku po energiích. Podniká kvůli tomu nečekané kroky.



Miliarda z MŽP ušetří obcím výdaje za energie a náklady na dopravu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) schválila další velký balík dotací z Národního plánu obnovy. Převážně do obecních rozpočtů míří více než jedna miliarda korun. Zdaleka největší část podpoří energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov.



Na centrálním skladu začala fungovat jedna z největších střešních fotovoltaik v Česku

| Prumyslovaekologie.cz |

Elektrárna od ČEZ ESCO pokryje 22 % spotřeby skladu v Modleticích u Prahy, který zásobuje zbožím všechny prodejny společnosti v České republice. Zařízení o celkovém výkonu 1 MWp ročně vyrobí 1084 MWh čisté elektřiny a ušetří 527 tun CO₂, což je množství, které by během jednoho roku zachytilo 60 hektarů lesa. Na míru šitá orientace panelů na střeše zaručuje, že se výroba elektrárny rozprostře přibližně rovnoměrně v průběhu celého dne.



Moskva obvinila britské námořnictvo z odpovědnosti za výbuchy Nord Streamu

| Oenergetice.cz |

Ruské ministerstvo obrany včera obvinilo britské námořnictvo z odpovědnosti za zářijové výbuchy na plynovodech Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři. Tvrzení nepodložilo žádnými důkazy, upozornila agentura Reuters. Z potrubí, které vede z Ruska do Německa, po výbuchu začal unikat plyn. Kreml již dříve připisoval odpovědnost Západu. Západní politici tato obvinění odmítli a někteří z nich naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu. Britské ministerstvo obrany včerejší obvinění odmítlo jako zcela nepravdivé.



ČEZ má souhlas pro stavbu plynové elektrárny u Mělníka

| Oenergetice.cz |

Energetická skupina ČEZ získala v procesu EIA souhlas s výstavbou největší plynové elektrárny v Česku s elektrickým výkonem až 1000 megawattů. Ta by měla v příštích letech vyrůst v areálu elektrárny Mělník a měla by nahradit nynější uhelné bloky, kterým končí životnost. Nový zdroj bude stejně jako dosavadní elektrárna vyrábět teplo pro část Prahy.



MŽP chce bojovat se světelným znečištěním, v Evropě zasahuje 99 procent obyvatel

| Ekolist.cz |

Ministerstvo životního prostředí chce bojovat se světelným znečištěním, což si stanovilo za jednu z priorit pro české předsednictví v Radě EU. Za 25 let se zvýšilo světelné znečištění v Evropě o polovinu a zasahuje 99 procent obyvatel, řekl náměstek ministerstva pro ochranu klimatu Jan Dusík. Podle ředitele Mezinárodní asociace pro Tmavé oblohy Ruskina Hartleyho se z energetického hlediska odhaduje, že se ročně kvůli světelnému znečištění zbytečně utratí energie za za deset miliard eur (asi 245 miliard korun). Snižování spotřeby světla tak může vést i k úsporám v současné energetické krizi v důsledku ruské invaze na Ukrajině.



Odpady:



Příliš mnoho odpadu, s kterým se špatně nakládá. EU reviduje pravidla pro přepravu odpadů

| Prumyslovaekologie.cz |

Milióny tun odpadu se každý rok vozí po Evropě a mimo ni. Pro některé toky evropských odpadů je typické, že se jejich odstranění běžně řeší prostým vývozem z EU. Zabránit by tomu měla připravovaná revize nařízení o přepravě odpadů. Průmyslové skupiny ale varují před nežádoucími dopady na recyklaci plastů.



Ovzduší a klima:



Letošní rok zatím patří mezi ty nejteplejší za dobu měření

| Komunalniekologie.cz |

Zatím všechny tři sezóny tohoto roku byly teplejší, než je dlouhodobý průměr 1961-2000, i když jaro můžeme spíše hodnotit jako normální.



OSN: Pokud svět nezmění přístup ke klimatu, teploty vzrostou o 2,8 stupně

| Ceskenoviny.cz |

Pokud svět nezmění přístup k životnímu prostředí, světové klima se do konce století oteplí ve srovnání s předprůmyslovou dobou o 2,8 stupně. Ve své zprávě to uvádí Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Státy přitom schválily závazek, že omezí oteplení na dva stupně. Klíčový bude podle odborníků přístup zemí skupiny velkých světových ekonomik G20, které vypouštějí 75 procent celosvětových emisí skleníkových plynů. Uvedla to agentura AP.



MPO a MŽP: Shoda na emisních cílech CO₂ otevírá možnost prodávat automobily se spalovacími motory i po roce 2035

| Tretiruka.cz |

Českému předsednictví se při jednání s Evropským parlamentem podařilo najít shodu na výsledné podobě nařízení, které výrobcům stanoví emisní cíle oxidu uhličitého (CO₂) u osobních vozidel a dodávek. Dohoda obsahuje cíle postupného snižování emisí CO₂ až na 100 % k roku 2035 pro oba segmenty, současně však otevírá cestu k registraci vozidel se spalovacím motorem poháněným klimaticky neutrálními palivy.



V USA má vzniknout největší zařízení na odsávání CO₂ z ovzduší

| Oenergetice.cz |

Americký ropný gigant Occidental Petroleum a kanadská začínající společnost Carbon Engineering postaví v USA zařízení, které bude ročně odčerpávat 500.000 tun oxidu uhličitého z ovzduší. Bude to největší zařízení na odstraňování tohoto skleníkového plynu z ovzduší na světě, až 120krát větší než současné největší zařízení využívající podobnou technologii. Agentuře Bloomberg to řekla generální ředitelka firmy Occidental Vicki Hollubová.



Developeři pod tlakem. Všechny budovy mají mít do roku 2050 nulové emise

| Oenergetice.cz |

Klíčový balíček zákonů Fit for 55, který je souborem opatření na cestě ke snížení uhlíkových emisí do roku 2030 o 55 procent, zahrnuje i požadavek na nižší emise u budov. Jak nových, tak starých. Developeři a stavební firmy proto musí každý projekt promyslet i z tohoto pohledu a snažit se co nejvíce srazit jeho energetickou náročnost.



Globální kapacita zařízení na zachycování emisí CO₂ by mohla do roku 2030 vzrůst na 6násobek

| Oenergetice.cz |

Globální kapacita zařízení na zachycování emisí CO₂ by mohla do roku 2030 dosáhnout 279 mil. tun/rok. To je více než 6násobek stávající kapacity těchto zařízení, která činí 43 mil. tun/rok.



Stát vybírá na emisních povolenkách miliardy. Na životní prostředí z nich však jde minimum

| Oenergetice.cz |

Výnosy z prodeje emisních povolenek, které si elektrárny a velké průmyslové závody kupují, aby mohly produkovat skleníkové plyny, se podle expertů často „rozpouštějí“ ve státním rozpočtu. EU chystá přísnější pravidla.



Evropská komise chce zpřísnit pravidla kolem znečištění vzduchu a vody

| Nase-voda.cz |

Evropská komise (EK) představila plán na zlepšení kvality ovzduší a vody, jehož cílem je výrazně snížit počty úmrtí spojené se znečištěním a nasměrovat Evropskou unii k budoucnosti s čistým životním prostředím.



Mariánské Lázně by se mohly v příštím roce stát klimatickými lázněmi

| Ekolist.cz |

Mariánské Lázně na Chebsku by v příštím roce mohly získat status klimatických lázní. Staly by se tak sedmým lázeňským místem s tímto označením v České republice a po Lázních Kynžvart druhým v Karlovarském kraji. V listopadu je čeká po dvouletém procesu poslední měření kvality ovzduší. Výsledky by měly být známy už začátkem příštího roku.



Legislativa:



Vláda schválila návrh zákona o zeleném razítku pro stavebníky

| Komunalniekologie.cz |

Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, nahradí jedno razítko – jednotné environmentální stanovisko (JES). Díky němu se žadatelům zjednoduší povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, zároveň ale zůstane zachována ochrana životního prostředí i památek.



Voda:



Práce na revitalizaci zámeckého rybníku v Lednici skončí o půl roku dřív

| Nase-voda.cz |

Práce na revitalizaci zámeckého rybníku v Lednici na Břeclavsku skončí už do konce února příštího roku. Původně přitom měly trvat do podzimu. ČTK to řekl Jan Vybíral, ředitel Biosférické rezervace Dolní Morava, která je investorem projektu.



Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 10/2022 časopisu Sovak

| Nase-voda.cz |

Na titulní stránce je zachycena úpravna vody v pražském Podolí, kde v minulých letech prošla rekonstrukcí původní technologická linka, a byly doplněny nové technologické stupně.



Agrotextílie mohou přispět k úspoře vody

| Nase-voda.cz |

Úspory vody a regulace klimatu pomocí agrotextilií bude prezentovat skupina Arrigoni prezentovat na EIMA 2022, zemědělské a zahradnické výstavě, která se bude konat v Bologni od 9. do 13. listopadu tohoto roku.



Příroda a ekologie:



Propagace a značení zvláště chráněných území v Kraji Vysočina

| Komunalniekologie.cz |

Kraj Vysočina získal v rámci Operačního programu 2014–2020 dotaci ve výši 1 861 759 korun na zajištění realizace projektů s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP a Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina.



Jiří Janota: Česku hrozí nedostatek včel, nemoci drobných zvířat i šíření afrického moru prasat

| Ekolist.cz |

Organizace zajišťující na objednávku státu vzdělávání a služby včelařům, chovatelům drobného zvířectva a myslivcům budou v příštím roce nuceny omezit svou činnost. Hrozí tak úbytek včelstev, zhoršení veterinární situace v drobných chovech a vzroste například pravděpodobnost zavlečení neléčitelného afrického moru prasat do chovů hospodářských prasat.



V Českém krasu se po šedesáti letech znovu objevil koniklec otevřený

| Ekolist.cz |

Koniklec otevřený, mizející rostlina suchých trávníků a pastvin, se po 60 letech objevil v chráněné krajinné oblasti Český kras. Nejde ovšem o senzační nález po desetiletí skryté populace, ale o výsadby, které jsou součástí záchranného programu pro tento druh. Koordinuje jej Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.



Botanická zahrada v Liberci pomohla navrátit vzácný lomikámen na Riegrovu stezku

| Ekolist.cz |

Botanická zahrada v Liberci pomohla navrátit na Riegrovu stezku u Semil vzácnou rostlinu, lomikámen trsnatý vlnatý. Jde o endemický poddruh, který se kromě Pojizeří vyskytuje jen v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je veden jako kriticky ohrožený, řekl ČTK ředitel zahrady Miloslav Studnička.



Lesnictví a zemědělství:



Jak by měla vypadat česká krajina, aby lépe odolávala klimatickým změnám?

| Nase-voda.cz |

Agrolesnictví je pravděpodobně nejstarším způsobem využití půdy a je od nepaměti spojeno s domestikací rostlin a živočichů. Podstatou je souběžné využívání půdy pro zemědělskou výrobu a pěstování dřevin, tedy jednoduše řečeno začlenění dřevin do zemědělské krajiny.



Napříč:



Environmentální výdaje loni dosáhly 116 miliard

| Prumyslovaekologie.cz |

Do ochrany životního prostředí se v roce 2021 v Česku investovalo téměř 30 miliard korun. Prioritou byly odpadní vody a ochrana ovzduší a klimatu. Neinvestiční náklady s dominancí nakládání s odpady dosáhly loni rekordní úrovně téměř 87 miliard korun. Podrobné údaje přináší vydaná publikace Výdaje na ochranu životního prostředí - 2021.



Náklaďáky Pražských služeb se připravují na zimu a mění kabáty

| Komunalniekologie.cz |

Vgarážích Pražských služeb mají od začátku tohoto týdne napilno. Technici tam z úklidových vozů demontují cisterny, kropicí lišty a samosběrné technologie a nahrazují je nástavbami na posypový materiál a radlicemi. Do konce měsíce bude přestavěno více než 50 vozů Pražských služeb. Na začátku zimní sezony se uskuteční rovněž cvičný výjezd zimní techniky.



Nový Věstník MŽP ke stažení

| Tretiruka.cz |

Ministerstvo životního prostředí vydalo říjnové číslo Věstníku.



Zajímavosti z médií: Analýza a prevence vzniku odpadů, věda a pesticidy, emisní povolenky

Studenti v česko-izraelském programu navrhnou udržitelné inovace pro firmy

| Ekolist.cz |

Návrhy inovací pro udržitelnější a ekologičtější podnikání připravují týmy studentů v programu Česko-izraelského akcelerátoru (CIPA). Studenti ČVUT a Izraelského technologického institutu Technion z Haify se snaží najít řešení "na míru" podle požadavků zúčastněných firem. Tématem prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2019, byla chytrá města.



Chystané zpřísnění regulací kybernetické bezpečnosti přinese zvýšené náklady, posílení poptávky po lidských zdrojích nebo vyšší energetickou náročnost

| Enviweb.cz |

Zástupci energetiky s napětím očekávají finální podobu směrnice NIS 2 a chystaného Mechanismu pro hodnocení dodavatelských řetězců, jež jsou opakovaně představovány stran zákonodárců, jak na národní, tak evropské úrovni. Nová zákonná úprava může znamenat výrazné omezení v tom, jaké dodavatele si budou moci instituce a společnosti vybírat v nejcitlivější části své infrastruktury. Energetický sektor má proto obavy z rostoucích nákladů, nedostatkem kvalifikovaných lidí nebo obtížné aplikovatelnosti na chystanou podobu decentralizované energetické sítě. Hlavní hráči energetického průmyslu jsou přesvědčeni, že jsou schopni zaručit odpovídající stupeň bezpečnosti dodavatelského řetězce i za stávajících pravidel, neboť již nyní ve velkém aplikují pravidlo tzv. ,,zero trust policy".



Sedmá generace 5/2022: Poslední první?

| Enviweb.cz |

Jak se daří původním obyvatelům? Kdo jsou lidé Kogi a Wiwa? Čím inspiruje Irokézská konfederace? Jak vypadá autentické Peru a Oaxaca? Vrátí se medvědi? Stačí ženám sebedůvěra? Jak vyhrát energetickou válku s Ruskem? Proč jsou někteří lidé nepoučitelní fakty? Za co se má Kanada obzvlášť stydět? Jak dopadá ,,zdravé" mlsání? Čím zaujme dílo Miloše Šejna? Jak mobilizovat živiny v půdě? Má před sebou lidstvo úžasnou budoucnost? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.

