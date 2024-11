Monitoring průmyslové ekologie | 26. - 31. 10. 2024

Služba pro předplatitele.

Ovzduší a klima:



Geoprostorová umělá inteligence zlepší předpovědi počasí a ochranu přírody

| Ekolist.cz |

Díky spojení umělé inteligence (AI) a geoprostorových dat vznikly v Česku inovace, které mají přímé využití v zemědělství, lesnictví, krizovém řízení, veřejném zdraví, územním plánování nebo ochraně životního prostředí. Objevů v geoprostorové umělé inteligenci (GeoAI) se podařilo dosáhnout díky projektům evropského výzkumného projektu PoliRuralPlus a národního výzkumného projektu Aliance. Podílí se na nich Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT ČVUT) a sdružení Plan4all (P4A).



Energetika:



Možnosti zapojení průmyslu ČR v připravovaných projektech nového jaderného zdroje v ČR a dalších zemích

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo materiál je určen pro uchazeče na dodavatele nových jaderných zdrojů v ČR a další zájemce působící v oblasti rozvoje jaderné energetiky.



EU: Obnovitelná a recyklovaná paliva s obsahem uhlíku

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se obnovitelných a recyklovaných paliv s obsahem uhlíku – širší působnost sledovatelnosti databáze EU.



Co s vysloužilou větrnou elektrárnou? Švédové udělali z gondoly malý domeček napájený soláry

| Tretiruka.cz |

V souvislosti s nástupem obnovitelných zdrojů elektrické energie bude stále aktuálnější Nerudovská otázka „Kam s ním?“



Francie v obřím větrném tendru vsadí na plovoucí větrné elektrárny

| Oenergetice.cz |

Francie zahájí začátkem roku 2025 tendry na výstavbu více než 9 GW mořských větrných elektráren. Zhruba 60 % poptávaného výkonu, respektive tři z pěti větrných farem mají tvořit plovoucí větrné turbíny.



Studie ENA: Ceny energií v ČR jsou v rámci Evropy nyní mírně podprůměrné

| Oenergetice.cz |

Koncové ceny elektřiny a plynu v Česku jsou i přes prudké zdražování během energetické krize nyní stále mírně pod průměrem většiny evropských států. Vyplývá to z odborné studie poradenské společnosti ENA, kterou má ČTK k dispozici. U elektřiny jsou oproti průměru vybraných zemí zhruba o tři procenta nižší, u plynu přibližně o deset procent. Ve srovnání s minulostí si však Česko pohoršilo, cenový rozdíl vůči zejména západoevropským zemím se totiž postupně snižuje. V době energetické krize před dvěma lety patřily podle tehdejších dat Eurostatu tuzemské energie naopak k nejdražším v Evropě.



PPK: V dekarbonizaci je potřeba zbavit se ideologického absolutismu

| Oenergetice.cz |

Podzimní plynárenská konference představila v panelu Barbaru Jinksovou, Victora Bernabeua, Wolfganga Peterse a Patricka Peicherta. Debatovali o tom, jak v současné době EU pracuje na rozvoji obnovitelných a nízkouhlíkových plynů, jako je vodík a biometan, které mohou přispět k dosažení klimatických cílů EU.



Definitivní konec německého jádra: Poslední blok dostal povolení k demontáži

| Oenergetice.cz |

Německý jaderný blok Brokdorf v tomto týdnu obdržel od zemského ministerstva povolení k demontáži. O povolení k vyřazení z provozu a demontáž požádal provozovatel elektrárny s výkonem 1410 MW již v prosinci 2017. Po ukončení výroby elektřiny na konci roku 2021 zahájili technici přípravné práce, jako byla dekontaminace primárního okruhu a přemístění jaderného paliva do meziskladu. Demontáž v lokalitě potrvá zhruba 10-15 let a vlastník plánuje místo dále využít pro stavbu obřího bateriového úložiště.



Češi vyvinuli modulární reaktor na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny

| Oenergetice.cz |

Češi vyvinuli vlastní verzi modulárního jaderného reaktoru. Projekt DAVID SMR, na jehož vývoji se podíleli jaderní vědci z Česka, se zaměřuje na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Fungovat může ve vybraných průmyslových odvětvích, k odsolování mořské vody či k zajištění dodávek elektřiny nebo jako chlazení pro datacentra.



Německo by mohlo mít problém najít investory pro potřebné plynové elektrárny

| Oenergetice.cz |

Německo bude mít problémy najít investory pro plynové elektrárny, které mají zemi zajistit bezpečnost dodávek elektřiny v obdobích nedostatečné výroby obnovitelných zdrojů energie. Důvodem jsou vysoká investiční rizika v systému podpory pro výstavbu těchto zdrojů.



Voda:



Evropský program přeshraniční spolupráce má ochránit podzemní vody

| Komunalniekologie.cz |

Pardubický kraj dlouhodobě využívá evropský program Interreg Česko-Polsko. V minulých dnech získal spolu s polskými partnery prostředky na průzkum podzemních vod v takzvaném kladském prolomu, který zahrnuje nížinné území na obou stranách hranice na západ od Králického Sněžníku. Projekt by měl přispět k zachování kvalitních podzemních vod minimálně v současném stavu pro další generace i s ohledem možné ohrožení v důsledku probíhajících klimatických změn.



Kde je problém v krajině, víme, ale jak ho budeme řešit? Možné scénáře hledali odborníci v Jihlavě

| Komunalniekologie.cz |

První ročník konference „CESTA VODY“, který v Jihlavě uspořádal Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu (NÚIK) společně s odbornou platformou AQUAINOVA, proběhl 17. - 18. října 2024.Odborníci na něm hledali odpovědi na to, jak zmírnit dopady povodní a sucha na krajinu a lidi. K jakým závěrům došli?



Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2024

| Nase-voda.cz |

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2024.



Číslo 10/2024 časopisu Sovak

| Nase-voda.cz |

Titulní stranu rozšířeného konferenčního čísla 10/2024 tentokrát doslova ozdobila fotografie nově rekonstruované Vodárenské věže v Českých Budějovicích.



SmVaK Ostrava za více než 11 milionů korun zmodernizovaly vodojem v Těrlicku

| Nase-voda.cz |

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) za více než 11 milionů korun zmodernizovala zemní vodojem v Těrlicku-Hradišti na Karvinsku. Stavební i technologická část vodojemu už byla po desítkách let fungování v nevyhovujícím stavu. ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.



Plzeň má strategii priorit staveb vodohospodářské infrastruktury do roku 2032

| Nase-voda.cz |

Plzeň nově vytvořila strategický dokument stanovující priority při budování vodohospodářské infrastruktury do roku 2032. Materiál definuje osm klíčových páteřních staveb a harmonogram jejich výstavby i menší navazující stavby. Investice dosáhnou podle hrubých odhadů tří až pěti miliard korun. Město se v dokumentu zavazuje, že ročně na tyto stavby odloží nejméně 100 milionů. Další peníze na to budou využity ze zisku městské společnosti Vodárna Plzeň, z dotací a případně z úvěru, řekl ČTK technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).



Povodí Labe snížilo hladinu ve vodní nádrži Rozkoš skoro o 4 metry

| Nase-voda.cz |

Povodí Labe snížilo hladinu ve vodní nádrži Rozkoš až o více než tři metry z důvodu odstranění sedimentů nahromaděných pod ústím Úpského přivaděče, informovala mluvčí povodí Hana Bendová.



Neratovice chystají obnovu tůní, práce by mohly začít příští rok na podzim

| Ekolist.cz |

Neratovice chystají obnovu Kozelské a Lobkovicko-Jiřické tůně. Úpravy prospějí místním ekosystémům, spočívat budou především v odbahnění. Náklady dosáhnou desítek milionů korun u každé z tůní. Práce by mohly začít příští rok na podzim, řekl ČTK Jakub Duchoslav z neratovického městského úřadu.



Příroda a ekologie:



Stromem roku se stal 800letý dub z Chrudimska

| Komunalniekologie.cz |

Lidé zvolili nového nositele titulu Strom roku České republiky. Stal se jím Lukavický dub ze stejnojmenné obce v Pardubickém kraji. Vítěze dnes vyhlásila Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Brně.



Rozkvět života na Zemi způsobila planetka o velikosti čtyř Mount Everestů

| Ekolist.cz |

Planetka, která se srazila se Zemí před 66 miliony let, způsobila celoplanetární pohromu a vyhubila kromě dinosaurů i další formy života. Vědci však v roce 2014 zjistili, že daleko větší kosmické těleso - konkrétně až 200 krát větší - zasáhlo naši planetu před třemi biliony lety. Tato srážka napomohla rozvoji života na Zemi, píše ve studii vědecký tým pod vedením profesorky Nadjy Drabonové z Harvardské univerzity.



Na území Hongkongu poprvé objevili zkamenělinu dinosaura. Druh je zatím neznámý

| Ekolist.cz |

Paleontologové poprvé na území Hongkongu objevili zkamenělinu dinosaura. Zatím ale není jasné, o jaký druh se jedná. Fosilie nalezené na odlehlém a neobydleném ostrově nedaleko města čeká důkladný průzkum, veřejnost si je ale může prohlédnout v kulturním středisku v centru města, informoval list The Guardian.



Věda a výzkum:



Botanici: Dusík z fosilních paliv způsobuje posun rostlinných druhů na západ

| Enviweb.cz |

Vědci zjistili, že sloučeniny dusíku vytvořené člověkem, které se z atmosféry dostávají na zem, způsobují posun rostlinných druhů na západ a pokles rozmanitosti bobovitých rostlin. Botanický ústav Akademie věd ČR (AV ČR) o tom informoval v tiskové zprávě. Výsledky studií na nichž se podíleli vědci z ústavu publikoval vědecký časopis Science a Science Advances.



Revoluční spektrometr pomůže vědcům porozumět struktuře bílkovin a navrhnout nové léky

| Vedavyzkum.cz |

Přední vědci z CEITEC Vysokého učení technického v Brně představili převratnou technologickou novinku: nejmodernější spektrometr elektronové spinové rezonance (ESR) s frekvencí 329 GHz vybavený funkcí dynamické jaderné polarizace (DNP).



Lukáš Čapek: Biomechanika se potkává s personalizovanou péčí

| Vedavyzkum.cz |

Krajská nemocnice Liberec rozšiřuje využití 3D tisku a zkouší další technologické novinky. Šéf biomechaniky Lukáš Čapek prozrazuje, jak 3D tisk pomáhá měnit zavedené postupy v péči o pacienty.



Michal H. Kolář: O protoribozomech a průlomovém výzkumu evoluce života

| Vedavyzkum.cz |

Michal H. Kolář vystudoval chemii zaměřenou na teorii a molekulové modelování a doktorát získal během působení na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Působil na univerzitách v Jižní Koreji a Francii. Ve Výzkumném centru Jülich v Německu se po doktorátu dostal k tehdy nejvýkonnějšímu počítači v Evropě a postdoktorskou stáž absolvoval také na Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Göttingenu.



Lesnictví a zemědělství:



Veselí nad Moravou vysadí na polích 4500 stromů a téměř 3000 keřů. Cílem je zabránit větrné erozi

| Ekolist.cz |

Na polích v lokalitě Předměstí nechá Veselí nad Moravou na Hodonínsku vysadit 4500 stromů a téměř 3000 keřů. K tomu zatravní plochu o výměře osmi hektarů. Cílem projektu, který hradí evropská dotace, je zabránit větrné erozi, řekla ČTK mluvčí města Olga Svoják. Výsadbu radnice plánuje na jaro příštího roku.



Jaká bude Alej roku 2024? Do konce října mohou lidé nominovat do ankety oblíbené stromořadí a aleje

| Enviweb.cz |

Aleje a vzrostlé stromy hrají zásadní roli v naší krajině. Stromořadí tvoří přirozené linie, které harmonicky spojují lidská sídla s přírodou a tvoří typický obraz krajiny mimo města. Ve městech zase vytvářejí zelené ostrovy, umožňující kvalitní relaxaci. Na tento fenomén upozorňuje již ve čtrnáctém ročníku anketa Alej roku. Nominovat svou oblíbenou alej může každý do konce října, prostřednictvím webu alejroku.cz



Průmysl a obchod:



Udržitelná výroba se stává normou

| Prumyslovaekologie.cz |

Spočítat uhlíkovou stopu, zpracovat ESG reporting, vytvořit digitální pas výrobku… Firmy musí plnit jeden unijní právní předpis za druhým a každý z nich jim přidělává vrásky na čele. Jednotlivé směrnice a nařízení na sebe ale navazují a vytváří rámec, díky kterému by se Evropa měla stát soběstačnější a méně závislá na dovozu zdrojů.



Ministři dopravy a pro místní rozvoj navrhují řešení pro digitalizaci stavebního řízení

| Komunalniekologie.cz |

Ministr dopravy Martin Kupka a ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek představili vládě návrh řešení problémů spojených s digitalizací stavebního řízení (DSŘ). Tento krok je reakcí na aktuální stav, kdy systémy nenaplňují očekávání uživatelů a zákonné požadavky.



Podcast: Podnikání a technologie, zachraňte včely

| Enviweb.cz |

Třetím hostem podcastu Go Green je Zdeněk Sedlák, jednatel a spoluzakladatel společnosti EPRIN spol. s r.o. Ačkoli se jedná o technologickou firmu, tak Zdeněk Sedlák má k odpovědnému podnikání blízko. Pečlivě si například volí své dodavatele a dává přednost těm lokálním. Jeho firma je zelená už od 90. let. Snažili si se od samého začátku přírodě vracet to, co si od ní vzali.



Napříč:



Připomínky: Návrh Změny č. 9 Politiky územního rozvoje České republiky

| Prumyslovaekologie.cz |

Předmětem Změny č. 9 PÚR ČR je vymezení dvou nových specifických oblastí.



Hygienická služba i ČIŽP intenzivně monitorují situaci v regionech po povodních, pracují na likvidaci následků a ochraně veřejného zdraví i vod

| Komunalniekologie.cz |

Pracovníci krajských hygienických stanic a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nadále pokračují v práci spojené se zvládáním povodňových škod, zajišťují rozbory pitné vody, monitorují situaci na řekách i dočasných skládkách odpadů a pod pravidelnou kontrolou jsou i povodněmi zasažené průmyslové areály. V případě dodržení hygienických doporučení občanům nehrozí zdravotní rizika.

