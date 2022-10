Monitoring průmyslové ekologie | 24. - 30. 9. 2022

Služba pro předplatitele.

Energetika:



Mezinárodní výzva v oblasti čisté energetiky je otevřena

| Prumyslovaekologie.cz |

Od 14. 9. 2022 je otevřena mezinárodní výzva Evropského partnerství Clean Energy Transition (CET) Call 2022. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci podávat do 23. 11. 2022, 14:00 SEČ.



Ministryně Hubáčková: Otvíráme Modernizační fond domácnostem, prioritou jsou nízkopříjmové. Na úspory energií je připraveno 55 miliard korun

| Mzp.cz |

Další finanční pomoc, která zmírní dopad vysokých cen energií na rozpočty domácností, představila ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Modernizační fond nově pomůže přímo domácnostem se snižováním spotřeby energií díky 55 miliardám, které se budou rozdělovat přes program Nová zelená úsporám. Ten se ještě více zjednoduší a otevře širšímu okruhu domácností. Nabídne i peníze na částečné renovace, které mohou domácnosti provádět svépomocí a od příštího roku i dotace na výměnu plynových kotlů za obnovitelné zdroje.



České LNG začalo z terminálu v Nizozemsku proudit do plynárenské soustavy

| Oenergetice.cz |

Tanker s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Českou republiku dokončil přečerpávání LNG do terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Nyní se LNG přeměňuje zpět do plynného skupenství. Plyn už také začal proudit z terminálu do plynárenské soustavy. Na twitteru to uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První dodávka LNG pro ČR do přístavu dorazila 19. září.



Belgie definitivně odpojila ze sítě jeden ze svých sedmi jaderných reaktorů

| Oenergetice.cz |

Belgie dnes večer definitivně odpojila ze sítě jeden ze svých sedmi jaderných reaktorů. Je to první krok odklonu od výroby elektřiny z jaderných zdrojů, který by měl být završen v roce 2025, napsala dnes agentura DPA. Proti odpojení reaktoru dnes demonstrovaly před Doelskou jadernou elektrárnou desítky lidí. Na jádro připadá v Belgii zhruba polovina výroby elektřiny.



Do švédského reaktoru byla nainstalována komponenta palivového souboru vyrobená 3D tiskem

| Oenergetice.cz |

Společnost Framatome dokončila instalaci první 3D tištěné palivové komponenty z nerezové oceli do reaktoru jaderné elektrárny Forsmark, švédské společnosti Vattenfall. Ve spolupráci s německým výrobcem čerpadel a ventilů KSB byly navrženy, vyrobeny a instalovány horní spojovací deskové mřížky Atrium 11 na třetí blok elektrárny Forsmark pro víceletý program ozařování materiálu.



Británie plánuje řešit energetickou krizi povolením frakování plynu. Dopady jsou sporné

| Oenergetice.cz |

V Evropě prudce vzrostly po ruské invazi na Ukrajinu ceny zemního plynu a Spojené království kvůli tomu dotuje účty pro domácnosti a podniky v předpokládané výši více než 100 miliard liber. V návaznosti na to Británie formálně zrušila moratorium na těžbu břidlicového plynu frakováním, které platilo od roku 2019, a uvedla, že posílení dodávek energie v zemi je "absolutní prioritou".



Síkela: Opatření EU na boj s drahými energiemi by se mohla rozšířit

| Oenergetice.cz |

Do návrhu souboru opatření Evropské komise proti vysokým cenám energií by mohlo ještě přibýt prodloužení dočasného krizového rámce pro velké firmy a jednat se ještě bude i o změně způsobu stanovení cen elektřiny. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN). O návrhu opatření mají v pátek jednat evropští ministři zodpovědní za energetiku. Podle Síkely by se do něj do té doby mohla ještě některá opatření zapracovat.



Německo a SAE podepsaly smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu

| Oenergetice.cz |

Německá energetická společnost RWE podepsala se státní ropnou firmou ADNOC ze Spojených arabských emirátů smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Německa. V tiskové zprávě to dnes oznámil německý podnik. Smlouva byla uzavřena během návštěvy německého kancléře Olafa Scholze v Abú Zabí.



Voda:



Úpravna vody Podhradí má zmodernizované klíčové potrubí za 15 milionů

| Komunalniekologie.cz |

Vnejvětším úpravárenském provozu SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova byl v těchto dnech dokončen významný projekt pro zajištění stabilní výroby pitné vody na špičkové kvalitativní úrovni pro více než půl milionu obyvatel Moravskoslezského a části Olomouckého kraje. Stávající potrubí z reakčních nádrží do nádrží pomalého míchání (flokulace), které za sebou mělo již více než 60 let spolehlivého fungování, bylo nahrazeno potrubím novým.



V Břeclavi otevřeli vodárenskou věž, vidět je z ní na Pálavu i do Rakouska

| Ekolist.cz |

Stovky lidí využily v sobotu možnosti podívat se na okolí z mimořádně otevřené čtyřicetimetrové vodárenské věže v Břeclavi. Je z ní vidět na Pálavu, lednický zámek i rakouské větrné elektrárny, řekl ČTK ředitel Vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta. Podle něj byla věž přístupná v minulosti několikrát, v posledních letech to ale kvůli pandemii covidu nebylo možné. Společnost plánuje, že ji bude otevírat alespoň jednou ročně na Břeclavské svatováclavské slavnosti, jako je tomu nyní.



Kazí se vám dešťovka v akumulační nádrži? Poradíme, co s tím

| Ekolist.cz |

V současnosti je zadržování a využívání dešťové vody čím dál víc rozšířené. Jedním ze způsobů, jak dešťovou vodu zadržet, jsou akumulační nádrže. Často je s tímto způsobem spojený problém zhoršení kvality a vzniku zápachu vody. Jak tomu účinně předcházet?



Výzkum a věda:



Jak se zbavit neplodnosti, jedů ve vodě a neúspěchů

| Vedavyzkum.cz |

„Věda je všude kolem nás,“ říká s oblibou televizní moderátor Daniel Stach, který veřejnost už deset let provází pořadem Hyde Park Civilizace. „A lze ji prožívat doslova všemi smysly,“ chce se dodat – během posledního zářijového pátku se o tom ostatně bude moci osobně přesvědčit každý, kdo zavítá na další ročník Noci vědců.



Nanoprogress: Úspěchy posledních let

| Vedavyzkum.cz |

Klastr Nanoprogress se zaměřuje na výzkum a vývoj funkcionalizovaných nanovlákenných struktur a jejich aplikací do průmyslu a biomedicíny. Co se mu v posledních letech podařilo a jaké úspěchy si organizace může připsat?



Libor Ustohal: Určitá míra stresu je prospěšná

| Vedavyzkum.cz |

Na půdě Masarykovy univerzity hraje Libor Ustohal trojroli – působí jako lékař, vědec i vyučující. Věnuje se psychiatrii a nemocem lidského mozku a je také čerstvě profesorem. Jmenovací dekret převzal letos v červnu.



Legislativa:



Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022

| Tretiruka.cz |

V předchozích přezkumech provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí byly pro Českou republiku identifikovány tyto hlavní úkoly z hlediska provádění politiky a práva EU v oblasti životního prostředí: zintenzivnit úsilí o zavedení nezbytné infrastruktury a podmínek pro přechod k oběhovému hospodářství, zlepšit kvalitu ovzduší v kritických oblastech země, zejména v městských oblastech, a snížit tlak na vodní a přírodní ekosystémy a vytvořit transparentní a efektivní povolovací řízení a zároveň zajistit soulad s právními předpisy EU, zejména v oblasti účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně.



Příroda a ekologie:



Zmizely žáby... a lidé onemocněli. Nebyla to náhodná souvislost

| Ekolist.cz |

Od začátku globální pandemie covidu-19 v roce 2020 si lidstvo stále více uvědomuje, že zdraví našeho druhu je úzce propojeno s ostatními živočichy. V současnosti se mluví hlavně o ptácích a savcích, o obojživelnících jen zřídka, což ovšem může být nebezpečné přehlížení. Nově publikovaná studie o žábách a malárii ukazuje, jak úzce mohou tito roztomilí - i když poněkud slizcí - tvorové ovlivňovat lidské zdraví, napsal server Science Alert.



Tipy, jak na ekologickou módu

| Enviweb.cz |

Udržitelná móda je pojem, který se stále více rozšiřuje. Oblečení často vzniká za nevhodných podmínek, což mnoha lidem není lhostejné. Proto je i v módě kladen důraz na ekologii. Jak svůj šatník přizpůsobit, aby neměl negativní vliv na životní prostředí?



Společnost Electrolux a designérské duo Rave Review inspirují lidi k delšímu nošení svého oblečení

| Enviweb.cz |

Nejudržitelnější oblečení je to, které už vlastníte. Průměrně si člověk oblečení oblékne jen desetkrát a vyhodí ho mnohem dříve, než je vhodné. Švédská značka domácích spotřebičů Electrolux chce tento vzorec chování prolomit a inspirovat spotřebitele k lepší péči o své oblečení. Aby společnost Electrolux ukázala, že použité oblečení má stále hodnotu, spojila se se švédským módním návrhářským duem Rave Review a společně vytvořili jedinečnou kolekci z vyřazeného oblečení z druhého největšího hřbitova oblečení na světě - pouště Atacama.



Za záchranu divokých koní a ohrožených motýlů zaplatil zakladatel unikátní rezervace zničeným zdravím

| Enviweb.cz |

Když se před třemi lety ocitla populární rezervace divokých koní v bývalém vojenském prostoru Milovice v ohrožení, znamenal boj o její záchranu pro jejího zakladatele extrémní zátěž. Pozemky, o které usilovali různí spekulanti, se mu podařilo pro rezervaci ubránit. Následovala však odveta v podobě smršti desítek kontrol, které měly za cíl rezervaci finančně zlikvidovat milionovými pokutami. I když se nakonec ukázaly jako neoprávněné, a rezervace toto kritické období přežila, dlouhodobý stres se podepsal na zdraví jejího zakladatele.



Odpady:



Vyšší energetická a surovinová bezpečnost, nebo evropské cíle?

| Prumyslovaekologie.cz |

Na mezinárodní konferenci v Praze se sešli zástupci průmyslu, odpadářů, ministerstev, českých i evropských zákonodárců. „Segment využití odpadů nabízí v dnešní krizi mnohá řešení. Je ale nutné omezit stále masivní skládkování a nastavit čitelný a dlouhodobě stabilní rámec a podmínky pro investice do recyklace a energetického využití odpadu,“ zaznělo hned v úvodu mezinárodní konference od Michala Stiebera z České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která konferenci pořádala spolu s Evropskou asociací odpadářských firem (FEAD).



V EU se ročně vyhodí přes 153 milionů tun potravin. Pozitivní nejsou ani statistiky z Česka

| Energozrouti.cz |

V zemích Evropské unie se podle nové studie ročně vyhodí víc jak 153 milionů tun potravin. To je větší množství zemědělské produkce než se do EU dostane. Výjimkou v plýtvání není ani Česko. Autoři studie tak vyzývají Evropskou komisi ke změně.



Obec Čeperka v referendu odmítla výstavbu spalovny komunálního odpadu

| Ekolist.cz |

Lidé z Čeperky na Pardubicku v referendu odmítli výstavbu spalovny komunálního odpadu v katastru obce, kterou chtěla postavit elektrárna Opatovice. Proti hlasovalo 299 voličů, pro bylo 201, pět hlasovacích lístků zůstalo bez odpovědi. Volební účast dosáhla 57,9 procenta. Místní referendum je platné a závazné, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.



Ovzduší a klima:



BNEF: Potenciál trhů s emisemi CO₂ není dostatečně využit

| Oenergetice.cz |

Téměř pětina globálních emisí CO₂ je aktuálně zahrnuta v některém z trhů s emisemi s CO₂. Ještě před 10 lety to přitom bylo zhruba 5 %. I přes pozitivní trend však analytici z BloombergNEF (BNEF) upozorňují jak na potřebu zrychlit tempo rozšiřování těchto trhů, tak na potřebu navyšování cen emisních povolenek a cílů v rámci jednotlivých trhů.



Lesnictví a zemědělství:



Listnáčů se sází stále více. Jejich podíl při osazování nových lesů roste

| Prumyslovaekologie.cz |

Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl lesů smíšených a s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procent. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021, kterou dnes projedná vláda.



Zkusme zakládat nové lesy jinak!

| Ekolist.cz |

Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.



Děsivá devastace lesů v NP Šumava. Správa parku zastavila těžbu a vyšetřuje viníky

| Enviweb.cz |

Hospodaření Kašperskohorských městských lesů, s. r. o. v lesích, které patří městu, po sobě v srpnu zanechalo zničený Pěnivý potok pod Zhůřím a jeho přítoky - místy narovnaný, zavezený kamením, zatrubněný či zaházený kládami - a to v bývalé první zóně Národního parku Šumava. Obrovské holiny, erozní rýhy, vyježděné koleje hluboké místy i více než jeden metr - v součtu v délce 3,7 km a na ploše 16 tisíc m2. Lesní půda rozježděná těžkou technikou. Z fotografické a videodokumentace je patrné, že vyvážecí soupravy naložené dřevem zapadaly až po podvozky, místy vyhrnovaly lesní půdu do svahů a následně došlo k masivnímu splachu lesní půdy.

