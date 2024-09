Monitoring průmyslové ekologie | 24. - 30. 8. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 24. - 26. 8. 2024



Životní prostředí:



MŽP: Díky krajinným prvkům vracíme do české krajiny život

| Komunalniekologie.cz |

Zemědělci, samosprávy, neziskovky nebo i jednotlivci mohou získat na podporu tvorby, obnovy a péče o remízky, meze, stromořadí, mokřady či další krajinné prvky příspěvek až ve výši 100 % vynaložených nákladů. Nový krajinný prvek lze zároveň díky novele Zákona o ochraně půdního fondu vytvořit bez odnímání ze zemědělské půdy a platby odvodů. Zemědělci navíc mohou díky krajinným prvkům snadněji splnit některé podmínky zemědělských dotací.



Odpady a recyklace:



Pan ministr Hladík, zarputilý mladík

| Prumyslovaekologie.cz |

Zdá se, že kromě ministra Hladíka, nápojářů a obalářů se v této republice více přívrženců zavedení povinného zálohování nedopátráme. Úředníci ministerstva samozřejmě basu držet musí, byť to pro ně znamená vyvrátit hluboko vrostlý pohled na věc z kořenů a razantně otočit během pár dní. Čert vem morálku, na tu se v byznysu nehraje.



Sběr a recyklace elektroodpadu v ČR rok od roku roste

| Prumyslovaekologie.cz |

České kolektivní systémy, zajišťující sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, v loňském roce vysbíraly *171 790 tun elektroodpadu, což činí meziroční nárůst 11 %. Za posledních 10 let se zvýšila míra sběru elektroodpadu v ČR skoro trojnásobně. Nejvíce, téměř 64 000 tun, vysbíral kolektivní systém Elektrowin.



Monitorování nádob na tříděný odpad pomocí RFID čipů se v Praze osvědčilo. Úspěšnost je 99 %

| Komunalniekologie.cz |

Hlavní město monitorovalo více než rok 422 nádob na tříděný odpad s horním výsypem pomocí technologie RFID (Radio Frequency IDentification – bezdrátová technologie, kdy spolu komunikují speciální zařízení a čipy). Cílem tohoto pilotního projektu bylo otestovat dva typy technologie RFID a poskytnout data o kvalitě služeb poskytovaných svozovými společnostmi. Projekt testovaný na území městských částí Praha 2, 7 a 8 ukázal, která technologie je pro Prahu z hlediska monitoringu nádob na tříděný odpad s horním výsypem nejvhodnější a má potenciál generovat na straně města úsporu nákladů za svoz komunálního odpadu.



Profesor chemie posbíral při plavbě Labem hromadu plastů, bude je zkoumat

| Enviweb.cz |

Plavat v Labi je zábava, ale plastů v řece je hodně. Řekl to profesor chemie Andreas Fath z německé Hochschule Furtwagen, který dnes doplaval do Ústí nad Labem. Svou cestu vodou zahájil před šesti dny ve Smiřicích na Královéhradecku, za sebou má 181 kilometrů. Cítí se dobře, ačkoliv se musel vyrovnat s větrem, vlnami a pod zdymadly v ústecké čtvrti Střekov i silným proudem. S kolegy sbírá vzorky mikroplastů, které budou odborníci zkoumat.



Energetika:



Elektromobilita v Česku: 5 200 veřejných dobíjecích bodů pro 28 tis. elektromobilů

| Prumyslovaekologie.cz |

V Česku je provozováno 5 184 veřejných dobíjecích bodů pro 27 658 osobních bateriových elektrických vozidel. Podíl vysoce výkonných veřejných dobíjecích bodů s velmi rychlým dobíjením (150+ kW) dosáhl na konci června 6,6 % (344 bodů). Z pohledu značek jsou nejčastěji zastoupeny elektromobily Tesla (6 055), Škoda (4 365), Volkswagen (2 948), BMW (2 613) a Hyundai (2 047), vyplývá z aktualizovaných informací webu Čistá doprava, které vycházejí ze zdrojových dat Evropské observatoře pro alternativní paliva a Ministerstva dopravy.



Bezpečnost nebo soběstačnost v energetice?

| Oenergetice.cz |

V debatách o energetice je v používané terminologii často pěkný guláš a leckdy se termíny „bezpečnost“ a „soběstačnost“ dokonce zaměňují. Přitom rozdíl mezi nimi je řádově stovky miliard korun. Pojďme si to vysvětlit podrobněji.



Zákaz kotlů letos razantně zvýšil poptávku po řemeslnících, meziročně o 248 %

| Oenergetice.cz |

Zákaz používání nevyhovujících kotlů, který začne platit od září, razantně zvýšil poptávku po řemeslnících a nových tepelných zdrojích. Zájem o služby řemeslníků v souvislosti s instalací vhodných řešení letos zatím meziročně vzrostl až o 248 procent. Vyplývá to z dat on-line tržiště ePoptávka.cz.



Státní energetická koncepce by mohla být schválena na podzim, řekl Hladík

| Oenergetice.cz |

Státní energetická koncepce a dva související klimatické dokumenty by mohly být schváleny letos na podzim. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Uvedl, že zatím neví, zda se budou návrhy projednávat před krajskými volbami, které se uskuteční v září. Vláda schválení koncepce a dalších dokumentů odložila po jednání v polovině července. Zástupci vlády tehdy sdělili, že jedním z důvodů bylo to, že se soustředili na projednání tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech.



Ovzduší a klima:



Jak vznikají písečné bouře a proč jsou čím dál častější?

| Enviweb.cz |

Zastavují dopravu, šíří nemoci a mohou být životu nebezpečné. Jak ale písečné bouře vznikají a proč jsou stále častější? Na tuto otázku se pokusil najít odpovědi zpravodajský server Deutsche Welle.



Voda:



Z mikroplastů lze udělat žádaný grafen

| Nase-voda.cz |

Australští upcyklisté nabízejí postup s mikrovlnami generovaným atmosférickým plazmatem, s nímž je možné vyrobit z cca 30 mg mikroplastů téměř 5 mg grafenu. Nicolas Flamel by měl radost.



Nádrž v parku v Ústí nad Labem radnice čistí

| Nase-voda.cz |

Uměle vytvořená laguna s vodotryskem v parku uprostřed sídliště na Severní Terase v Ústí nad Labem byla ještě před několika lety útočištěm pestré řady živočichů, například chráněných ropuch. Život ve vodě ale postupně zredukovaly kachny, k jejichž množení přispívají i lidé, kteří je krmí.



Lesníci obnovili tři lesní studánky na Rokycansku. Slouží i k napojení lesní zvěře

| Ekolist.cz |

Lesníci obnovili tři menší studánky v lesích nedaleko Bušovic na Rokycansku, kde má Plzeň rozsáhlé lesní pozemky s rybníky. Kokotsko, oblast kolem bývalé zaniklé středověké obce Kokot, je oblíbeným cílem turistů. V tamních lesích je i několik studánek, které lidé často navštěvují, z některých si i berou vodu. ČTK to řekl Milan Sekáč, který má ve Správě veřejného statku města Plzně na starosti městské lesy.



Světový týden vody

| Enviweb.cz |

Jedná se o největší konferenci o globálních problémech s vodou. Světový týden vody je místem, kde lze zkoumat nové způsoby hospodaření s vodou a řešit největší výzvy lidstva: od potravinové bezpečnosti a zdraví po zemědělství, technologie, biologickou rozmanitost a klima.



Příroda a ekologie:



Proč si komáři vybrali právě vás? Může za to metabolismus, genetika i "majáky" v okolí

| Ekolist.cz |

Ta nejčastější otázka, která vám vytane na mysl poté, co se ráno probudíte v pokoji plném lidí, ale štípance od komárů na sobě máte jen vy, by asi zněla: „Proč zrovna já?“.



V krkonošské přírodě se objevují jevy a druhy, jež dosud nikdo nezaznamenal

| Enviweb.cz |

V krkonošské přírodě se objevují jevy a druhy, které v nejvyšších českých horách dosud nikdo nezaznamenal. Jde například o posun horní hranice lesa, výskyt kudlanky nábožné či mizení drobného pěvce slavíka modráčka tundrového z krkonošských hřebenů. Zřejmě to souvisí s klimatickou změnou, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. O některých nově objevených teplomilných druzích v Krkonoších se ale vedou diskuse, jestli jejich výskyt se změnou klimatu souvisí. Příkladem je pavouk zápřednice jedovatá.



Věda a výzkum:



Univerzity navazují spolupráci s Tchaj-wanem ve výzkumu polovodičových čipů

| Prumyslovaekologie.cz |

Zástupci Výzkumného centra pro design pokročilých čipů v Brně z Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení v Brně (sdružení v Cyber Security Hub) vyjednali rámec spolupráce českých a tchajwanských univerzit, firem a nemocnic na společném výzkumu. Pokryje obory spojené s čipy, jako jsou automobilové odvětví, design integrovaných obvodů (IC), biočipy nebo kybernetická bezpečnost.



Do lesa chodili vloni lidé častěji, nasbírali ale méně lesních plodů než obvykle

| Vedavyzkum.cz |

Češi v roce 2023 nasbírali bezmála 29 tisíc tun lesních plodin, což jsou tři čtvrtiny dlouhodobého ročního průměru. Nejčastěji sbíranými plody jsou houby, borůvky, maliny a ostružiny. Celková návštěvnost lesa má stoupající trend. Vloni do něj alespoň jednou za měsíc zašlo o 10 procent lidí více než v předešlém roce.



Čirok umí produkovat „superpyl“, který může pomoci k odolnějším plodinám

| Vedavyzkum.cz |

Mimořádný objev se podařil vědcům z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Ve spolupráci s německými kolegy z Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research identifikovali u rostliny čirok pyl s unikátními vlastnostmi. Výzkum by v budoucnu mohl pomoci se šlechtěním odolnějších zemědělských plodin.



Lesnictví a zemědělství:



Nejpestřejší vinice v Česku je na Znojemsku. Prověřují v ní nové odrůdy

| Ekolist.cz |

Patrně odrůdově nejpestřejší vinohrad v České republice leží na pěti hektarech viniční trati Načeratický kopec ve znojemských Oblekovicích. Odborníci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) tam prověřují vlastnosti nových odrůd révy vinné před tím, než je mohou šlechtitelé nechat zapsat do státní odrůdové knihy.



Zájem o lokální květiny z brněnské farmy roste, pěstování ale kazí vandalové

| Ekolist.cz |

Pestrobarevné jiřiny, vysoké slunečnice i teprve zbarvující se šípky zdobí půlhektarové pole v brněnské městské části Bohunice. Obhospodařuje jej Montana Melicharová, která tam provozuje květinovou farmu Zahradní kvítí. Její rostliny a uvázané kytice dělají radost zejména nevěstám, letos má agroekoložka na starost 60 svateb a zakázek každoročně přibývá. Vedle pole provozuje také samoobslužný květinový stánek, kde si mohou zákazníci kytici koupit. Setkává se však i s krádežemi či vandalismem.



Prodejci: Zemědělské stroje velmi pokročily, jeden dnes zvládne práci pěti

| Ekolist.cz |

Vybavení a kvalita zemědělských strojů za poslední roky velmi pokročila. Co dříve dělalo několik strojů, dnes zvládne jeden, tvrdí prodejci zemědělské techniky, které ČTK oslovila na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Vývoj v zemědělské technice přirovnali k vývoji chytrých telefonů nebo vozidel.



Napříč:



Jak CRM a ERP integrace přispívá k lepší správě projektů a zdrojů

| Nase-voda.cz |

Ve světě moderního podnikání se efektivní správa projektů a zdrojů stává klíčovým faktorem úspěchu. Mnoho organizací využívá různé systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a plánování podnikových zdrojů (ERP) k řízení různých aspektů svého podnikání. Nicméně, samotné používání těchto systémů může být nedostatečné, pokud nejsou integrovány. Integrace CRM a ERP přináší zásadní výhody, které mohou zásadně zlepšit správu projektů a zdrojů. V tomto článku se podíváme na to, jak integrace těchto dvou systémů přispívá k lepšímu řízení a jaké výhody přináší.

