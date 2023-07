Monitoring průmyslové ekologie | 24. - 30. 6. 2023

Služba pro předplatitele.

Průmysl a obchod:



Schneider Electric letos slaví 30 let svého působení v Česku a plánuje dále rozvíjet svá řešení směrem k bezemisní budoucnosti

Společnost Schneider Electric letos slaví 30 let svého působení v Česku, kde rozvinula řadu aktivit. V Písku provozuje jednu z největších digitalizovaných továren v Evropě, kde se vyrábí průmyslové komponenty. Zároveň její vývojové a technologické centrum v Napajedlech vyvíjí technologie pro celý svět. Výrobky, řešení a služby i z Česka tak přinášejí partnerům automatizaci, digitalizaci, robotizaci, řízení energií a pomáhají jim budovat efektivnější, a hlavně udržitelnější budoucnost. V tuzemsku Schneider Electric zaměstnává více než 800 lidí. V letošním roce plánuje dokončit několik projektů Microgrid, v písecké továrně je zas cílem rozšířit výrobní program o další nové produkty.



Odpady a recyklace:



V Teplicích našli recept, jak využít odpady z kuchyní

Ošklivé, zapáchající a jen těžko zpracovatelné. Tak často vnímají obyvatelé měst a obcí kuchyňské odpady. V Teplicích ale toto vnímání mění. Odpady z kuchyní se tam totiž proměňují v kvalitní kompost a nejsou domácnostem na obtíž. Již třetím rokem patří Teplice k tuzemským průkopníkům trendu jejich třídění.



Mastercard spustil globální projekt recyklace platebních karet

Vydavatel platebních karet Mastercard zahájil globální projekt recyklace svých kreditních a debetních karet. Je to součást plánu na záchranu miliard plastových karet v oběhu po celém světě, aby neskončily na skládkách. Na počátku se firma spojila s bankou HSBC Holdings, která umožní recyklaci v osmi britských pobočkách, a počítá s tím, že do projektu se budou moci zapojit banky po celém světě, z nichž některé již spustily lokální projekty, uvedla agentura Reuters.



Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů v ČR má Mníšek pod Brdy

Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů měl loni v Česku šestitisícový Mníšek pod Brdy z okresu Praha - západ. Stal se vítězem 19. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny tento týden na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Do soutěže pořádané firmou Eko-kom, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 66 měst a obcí.



V zoo ve slovenských Bojnicích medvědi testují kontejnery na odpadky

Medvědi hnědí, které chovají v zoologické zahradě v západoslovenských Bojnicích, testují kontejnery na odpadky. Cílem zkoušek je vyvinout takové nádoby, které by člověk mohl snadno obsluhovat, ale do kterých by se volně žijící medvědi nedostali a nemohli v nich shánět snadnou "kořist".



Energetika:



Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny

Nižší výdaje za elektřinu, zvýšení energetické nezávislosti i pozitivní vliv na životní prostředí. Vláda schválila novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vlastní vyrobené elektřiny mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.



Komise schválila český režim ve výši 17 mld. Kč na podporu teplárenství

Evropská komise schválila český režim ve výši přibližně 718 milionů eur (17 miliard Kč) na podporu podniků postižených zvýšenými náklady na tepelnou energii v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině.



Města investují desítky milionů do modernizace zastaralého veřejného osvětlení

Města v Olomouckém kraji zahájila postupnou modernizaci veřejného osvětlení, díky které samosprávy výrazně sníží náklady na jeho provoz a zároveň zlepší kvalitu osvětlení veřejných komunikací. Výměna starých a nehospodárných sodíkových výbojek, které se městům výrazně prodražily loni na podzim při prudkém růstu cen elektřiny, za moderní LED zdroje světla přijde ve městech až na desítky milionů korun. Velkou část nákladů pokryje dotace, vyplývá z ankety ČTK.



Éru elektrárny Prunéřov I symbolicky zakončil odstřel 200metrového komína

Odstřel 200 metrů vysokého železobetonového komína dnes v 10:56 symbolicky zakončil 56letou éru bývalé hnědouhelné Elektrárny Prunéřov I u Kadaně na Chomutovsku. Její provoz byl ukončen 30. června 2020. Komín byl 23. 6. 2023 odstřelen na dvě části, zjistila ČTK na místě.



Britsko-americké partnerství bude vyvíjet superrychlé fúzní vesmírné rakety

Britská společnost Pulsar Fusion se spojila s americkou společností Princeton Satellite Systems. Obě společnosti budou studovat využití umělé inteligence při návrhu superrychlé fúzní vesmírné rakety, která by doletěla k Marsu za pouhých 30 dní.



Ovzduší a klima:



Pět let sledování kvality ovzduší na Vysočině přineslo jednoznačný závěr

Po pěti letech byl dokončen projekt Kraje Vysočina nazvaný Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018–2023 (ISKOV II), který byl už druhým krajským projektem se zaměřením na kvalitu ovzduší. Závěry z jednotlivých ročních hodnotících zpráv přinesly cenné informace o znečištění, kterým je ovzduší nad územím Kraje Vysočina zatížené, a ukázaly také na zdroje tohoto znečištění.



Německá vláda schválila kontroverzní reformu zákona o ochraně klimatu

Německá vláda schválila kontroverzní reformu zákona o ochraně klimatu, která má fakticky oslabit odpovědnost ministerstev za nesplnění emisních cílů v konkrétních hospodářských odvětvích. Nedosažení cílů snížení emisí v jednom odvětví bude moci být kompenzováno dosažením vyšších snížení emisí v ostatních odvětvích.



Adaptace ČR na klimatickou změnu: Do mapování krajiny pomocí Modelu Živá krajina se mohou zapojit až tisíce lidí

Komplexní přístup k nápravě krajiny, Model Živá krajina, získává stále více příznivců nejen v odborných kruzích, ale především v řadách veřejnosti. Lidé se coby mapéři v terénu se aktivně podílí na tvorbě studií proveditelnosti, které slouží jako podklad pro realizaci přírodě blízkých opatření pro zádrž vody, obnovu biodiverzity nebo snížení eroze. Studie jsou zároveň součástí Krajinného plánu adaptace ČR. Celý proces nyní zásadně urychluje mobilní aplikace, kterou se rychle naučí rychle používat každý motivovaný laik.



Himálajské ledovce mohou do roku 2100 ztratit tři čtvrtiny objemu, uvádí zpráva

Ledovce v pohořích Hindúkuš a Himálaj by do konce století mohly ztratit až 75 procent svého objemu, pokud nebudou výrazně omezeny emise skleníkových plynů. Uvádí to nová zpráva Mezinárodního střediska pro integrovaný rozvoj horských oblastí (ICIMOD) sídlícího v Nepálu. Tání ledovců může zvýšit pravděpodobnost nebezpečných záplav a sesuvů lavin a postupně omezit dostupnost pitné vody pro 240 milionů lidí žijících v horských oblastech a dalších 1,65 miliardy lidí, kteří jsou závislí na říčních systémech pramenících ve zmíněných pohořích, píší dnes agentury AP a Reuters s odvoláním na zprávu ICIMOD.



Voda:



Starostové diskutovali o vodě i suchu. Cílem je uchování vody pro příští generace

Dotace na opatření související se změnou klimatu, hospodaření s omezenými vodními zdroji, ústavní ochrana vody či protipovodňová opatření. To byla některá z témat odborného diskuzního setkání, kterými se v Brně zabývali zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, odborných firem, krajů a představitelé měst a obcí. Setkání u kulatého stolu pořádala již tradičně společnost Magnus Regio.



První akce z Fondu Turów: kraj podpořil bezmála 110 miliony rekonstrukci úpravny vody v Machníně

Rekonstrukce úpravny vody začíná v libereckém Machníně. Tato akce a s ní související revitalizace zdrojů vody je prvním ze čtyř investičních projektů, které pomohou vypořádat se s dopady sucha a důlní činností polského dolu Turów v oblastech Hrádecka a Chrastavska v Libereckém kraji.



Z deseti míst na 25 se rozšířilo přístaviště ve Strážnici na Baťově kanále

Z deseti na 25 míst se rozšířilo přístaviště na Baťově kanále ve Strážnici. Dnes je při Mezinárodním folklorním festivalu otevřelo Ředitelství vodních cest (ŘVC), které do něj za uplynulých pět měsíců investovalo 38 milionů korun. Místo poslouží svou podobou i k odpočinku a přímo z lodi bude možné jít do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy , tedy do místního skanzenu. Při otevření to dnes řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.



Kvalita vody Lednických rybníků se zlepšila, pomohlo i odlovení invazního karase

Nezvykle průhledná voda je nyní podle ochránců přírody v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky na Břeclavsku. Pomohlo podle nich i úplné odlovení invazního karase stříbřitého. Na svém webu o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR.



Nová veřejná přístaviště v Čelákovicích na Labi uvedena do provozu

Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť – plovoucího mola pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla do délky 20 m.



Příroda a ekologie:



Na armádní akci na Náplavce přivezou Vojenské lesy jelena i zubra

Poprvé v historii metropole se přímo na břehu Vltavy představí veřejnosti šumavský jelen či zubr, největší žijící obratlovec Evropy, o jehož stádo se Vojenské lesy a statky ČR (VLS) starají v Ralsku. Na akci „Armáda na Náplavce,“ která se odehraje tuto středu 28. června na pražském nábřeží, tak nebudou k vidění jen příslušníci armády a jejich technika.



Svahy u hotelu Thermal v Karlových Varech spásají vzácné kozy walliserské, jsou i atrakcí pro turisty

Výběr vhodného plemene nebyl jednoduchý. Svahy zarůstají křovinami, nebylo tedy možné zvolit ovce, které k obživě upřednostňují trávu. Zvolili tedy vzácné plemeno kozy walliserské, která se živí akátem, kůrou a kmínky dřevin.

Dvě kozy a dvě kůzlata budou zpestřením také pro turisty, informovala ČTK projektová manažerka Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary (LLPKV) Martina Nentvichová.



Na pláž Kanárských ostrovů moře vyplavilo vorvaně s předmětem za půl milionu eur

Téměř třináctimetrový vorvaň, jehož mrtvé tělo vyplavilo moře před měsícem na pláž jednoho z Kanárských ostrovů zemřel kvůli předmětu, jehož hodnotu odhadli experti na víc než půl milionu eur (přes 12 milionů korun). V jeho střevech se totiž našla pravá ambra (též ambra šedá), která se používá mimo jiné k výrobě drahých parfémů.



Dohoda o biodiverzitě volného moře: úspěch mezinárodních vyjednávání významný i pro Česko

V pondělí 19. června 2023 byla v New Yorku v sídle OSN formálně přijata dlouho očekávaná Dohoda o biodiverzitě volného moře. Ač se dohoda jeví z pohledu České republiky jako vnitrozemského státu nevýznamná, opak je pravdou, týká se totiž tzv. mezinárodních prostorů, v nichž mají všechny státy světa stejná práva a které představují 42 % povrchu planety Země, 64 % rozlohy oceánů a 95 % jejich objemu.



26 let pomoci pro krajinu. Veřejnost se může znovu zapojit do dalších Týdnů pro krajinu

Deset míst po celé České republice bude i letos hostit přes 100 dobrovolníků a dobrovolnic. Věnují tak naší krajině další tisíce hodin dobrovolnické práce. Od západu Čech po východní Moravu budou zachraňovat rašeliniště či ochraňovat cenné louky, pomohou s odstraněním dopadů kůrovcové kalamity či s uzdravováním zemědělské krajiny. Lidé při Týdnech pro krajinu, které Hnutí DUHA pořádá už čtvrt století, doposud odpracovali téměř 90 000 hodin.



Biosmršť 2023 ovládl pajasan žláznatý a slunéčko východní

Do druhého ročníku bleskového mapování nepůvodních druhů živočichů a rostlin v ČR, které koordinovali vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Botanického ústavu AV ČR, se zapojilo téměř 200 dobrovolníků. Z více než 400 pozorování se podařilo získat informace o 23 nepůvodních druzích. Česká republika byla v počtu pozorování jednou z nejaktivnějších zemí, které se do pozorování zapojily. Pozorovat a poznávat rostliny a zvířata může veřejnost i během prázdnin. Jejich zaznamenáním do aplikací si nejen zpestří svoje výlety do přírody, ale také přispěje ke znalostem o jejich rozšíření.



Věda a výzkum:



Vědeckou Cenu Josepha Fouriera získal Lukáš Picek za vývoj aplikace pro rozpoznání hub, živočichů a rostlin

Společnost Eviden, an Atos business, ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze 22. června již potřinácté ocenila práce mladých vědců v rámci Ceny Josepha Fouriera. První místo získal Lukáš Picek ze Západočeské univerzity v Plzni za výzkum a vývoj metod k určování biologických druhů ve volné přírodě s využitím umělé inteligence. Vítězové převzali ceny na slavnostním ceremoniálu v sídle francouzského velvyslanectví v Praze, za účasti francouzského velvyslance Alexise Dutertre, laureáta Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna a generálního ředitele české pobočky Atosu Vladka Šlezingra.



Česká kosmická mise SLAVIA chce hledat suroviny ve vesmíru

Vynést na oběžnou dráhu Země dva mikrosatelity, které jsou vybavené pokročilými technologiemi pro hledání zdrojů surovin ve vesmíru. To je cíl kosmické mise SLAVIA, která úspěšně dokončila přípravnou fázi ověřující její celkové technologické řešení. Svůj let do vesmíru by měla odstartovat v roce 2027. Přípravu mise zaštítila Evropská kosmická agentura (ESA) a podpořilo ji, jako jeden ze svých ambiciózních projektů, Ministerstvo dopravy ČR.



Jak vzájemně komunikují rakovinné buňky? Možná cesta k nové léčbě nádorů

Rakovinné buňky potřebují pro své dělení velmi mnoho stavebního materiálu. Když dojde, dokážou přesvědčit zdravé buňky v okolí, aby jim jej dodaly. Jak to dělají, zkoumá Kateřina Rohlenová z Biotechnologického ústavu AV ČR: „Co se děje uvnitř rakovinných buněk, už celkem dobře víme. Chceme zmapovat, co se děje v jejich okolí.“



AI znamená nové příležitosti pro pacienty a klinický výzkum

Ošetřující lékař musí projít rozsáhlou lékařskou dokumentaci, aby v datech o průběhu lékařské péče našel souvislosti, které hledá. PatientFinder, který právě implementuje Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), je novou technologickou platformou, která má umožnit efektivnější práci s informacemi z těchto systémů.



Antonín Sojka: Vždycky jsem tvrdil, že na doktorát nepůjdu

„Doufám, že neřeknu žádnou kravinu, aby mě nevyrazili z práce jako Joeyho z Přátel,“ začíná odlehčeně a se smíchem svůj první rozhovor Antonín Sojka. Dobré náladě přispívá azurová obloha a kalifornské slunce. Už téměř rok je postdoktorandem na univerzitě v turisticky oblíbené Santa Barbaře. A to i přesto, že nikdy nechtěl dělat ani doktorát. Na CEITEC VUT se zabýval elektronovou paramagnetickou rezonancí.



Lesnictví a zemědělství:



Veterináři: Horké počasí může způsobovat problémy také zvířatům

Venkovní teploty na řadě míst České republiky v těchto dnech atakují hranici 30 stupňů celsia, což může negativně ovlivnit také pohodu a zdraví zvířat. Chovatelé by měli dbát na zajištění dostatečného napájení, ale také větrání a chlazení.



Zemědělci budou moci aplikovat přípravky proti škůdcům z dronů

Zemědělci budou moci klást granule nebo kapsle proti škůdcům pomocí dronů, nejvýše však z pětimetrové výšky nad pozemkem. Umožní jim to novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v účinnost k 1. červenci. Leteckou aplikaci přípravků nyní zákon až na výjimky zakazuje. Novela zavádí také označování rostlinolékařských přípravků pomocí čárových kódů, což má bránit jejich falzifikaci.



Na chmelnicích na Žatecku rozkvetly tisíce květin, vyživí půdu a pomohou chmelu

Na deseti chmelnicích na Žatecku rozkvetly tisíce květin. Budou vyživovat půdu a pomohou chmelu. Jde o návrat k tradičním principům regenerativního zemědělství, jehož cílem je snížit vliv klimatické změny na růst chmele a zachovat kvalitu i množství této suroviny, řekl ČTK mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.



Napříč:



Česko má dobrou šanci stát se lídrem Evropy v zelených technologiích

To a mnoho dalšího zaznělo na třetím ročníku dvoudenní konference Cirkulární ekonomika v praxi, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Letošní ročník přinesl nejenom mnoho příkladů z dobré praxe, poukázal i na oblasti v cirkulární ekonomice, na kterých bude třeba zapracovat.

