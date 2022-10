Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 27. 10. 2022

Služba pro předplatitele.

Polemika: Je prodloužení možnosti skládkovat NO do roku 2027 krokem zpět?

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb, obsahuje kromě jiného i jakýsi „pardon“ skládkování nebezpečných odpadů až do roku 2027.



Příroda a ekologie:



Vídeň chce vrátit ohrožené jesetery do Dunaje

Do tří let zakotví ve Vídni speciálně přestavěná nákladní loď, která se stane hlavní základnou evropského projektu usilujícího o návrat jeseterovitých ryb do Dunaje. Do roku 2029 by vody evropského veletoku mělo osídlit přes 1,6 milionu silně ohrožených jeseterů. Populaci obrovských sladkovodních ryb v Dunaji zdecimovaly lidské zásahy. Akce navazuje na předchozí úspěšné vypuštění 240 000 jeseterů malých do Dunaje a jeho přítoků včetně řeky Moravy. Za zahraniční kancelář města Vídně to oznámil Martin Landa.



Odpady:



Třídíte polystyren?

Když se řekne recyklace, určitě si vybavíte papír, sklo, plast, … Ale co takhle polystyren?



Vědci objevili nový způsob recyklace. Bakterie při něm rozloží plastový odpad na cenné chemické látky

Současné způsoby recyklace většinou využívají pouze jeden druh plastu, protože zpracování ostatních typů je náročné a drahé. Výzkumníci nyní ale přišli s novým procesem, který na rozložení chemikálií používá speciálně vytvořené bakterie. Díky tomu se následně daří vyprodukovat užitečné chemické látky, jež mohou být vhodné k další výrobě.



Přeměňujeme nepotřebný odpad na funkční produkt, říká Radim Lovětínský

Radim Lovětínský je ředitelem výrobní firmy Flexibau, s.r.o. vyrábějící stavební a interiérové desky z použitých nápojových kartonů. Jedinečný produkt s označeným PackWall - ,,vrací život materiálu, který se zdál být nepotřebným odpadem", jak uvádí prezentační stránky společnosti packwall.cz.



Bárta: Jsme civilizace, která většinu z toho, co vyrobí, nevrátí do přírody

Produkce plastů na světě ročně vystoupala na současných 380 milionů tun. V roce 1950 to byly pouze dvě tuny. Výroba plastů navíc roste výrazně rychleji než jejich recyklace. Na společensko-filozofické a vědecké konferenci Vize Česka v Táboře to dnes řekl ve své přednášce egyptolog Miroslav Bárta. "Jsme první civilizace, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, vrátit do přírody nebo zrecyklovat," uvedl.



Energetika:



Vláda upravila podporu velkoodběratelů elektřiny a plynu

Vláda aktualizovala dotační program pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu. Ten byl zaveden kvůli mimořádnému růstu cen energií. Výzvu s předpokládanou alokací až 30 miliard korun vypíše ministerstvo v první polovině listopadu.



Plynárenství prochází složitým obdobím, ale jeho potenciál je do budoucna nenahraditelný

Současná energetická krize utlumuje zájem o plyn bez ohledu na skutečnost, že se bez tohoto paliva ani v budoucnu neobejdeme. V souvislosti se „zelenými“ evropskými cíli je zapotřebí více rozvíjet zejména potenciál obnovitelných plynů, jako je biometan nebo vodík. Pro přípravu na nadcházející topnou sezonu plynárenství udělalo maximum. To jsou hlavní závěry letošní Podzimní plynárenské konference, kterou ve dnech 3. a 4. října 2022 uspořádal již tradičně Český plynárenský svaz (ČPS).



Analytici: Opatření EU dočasně uklidní ceny energií, jsou ale nutné další kroky

Noční dohoda lídrů zemí Evropské unie na obrysech opatření proti vysokým cenám energií by měla alespoň dočasně stabilizovat ceny energií. Ty sice budou stále na vyšší úrovni než v minulosti, omezí se však dosavadní cenové výstřelky. Stále je však nutné vyřešit některé další kroky včetně investic do energetické infrastruktury. Tvrdí to analytici, které oslovila ČTK.



První československou jadernou elektrárnu provázela smůla a havárie

První atomová elektrárna na československém území se rodila dlouho a těžce. Reaktor, ve kterém se řetězová reakce poprvé rozběhla 24. října 1972, ale v Jaslovských Bohunicích sloužil k výrobě elektrické energie necelých pět let. Po havárii, jež podnik ležící nedaleko západoslovenské Trnavy postihla v únoru 1977, totiž elektrárnu odstavili. Její budova, která dodnes stojí vedle novějších bloků, tak připomíná neslavnou etapu jaderného výzkumu.



Holtec pracuje na systému jaderného vytápění HI-HEAT

Společnost Holtec International dokončila návrh a počítačové simulace zařízení pro vytápění jadernou energií HI-HEAT. Jedná se o systém dodávky páry o nízkém tlaku pro zařízení Green Boiler od stejné společnosti. Zelený bojler je využíván k ukládání přebytků energie z jaderných, solárních, či větrných elektráren.



Obyvatelé paneláků ušetří. Budou moci sdílet elektřinu z vlastní fotovoltaiky

Už od příštího roku by měli lidé bydlící v bytových domech včetně paneláků ušetřit, pokud na střechu nainstalují fotovoltaiku nebo jiný společný zdroj elektrické energie. Dosud mohli ze solárních panelů živit hlavně společné prostory či výtah, nikoliv uspořit na účtech za elektřinu v bytech.



Německo si na zimu zajistilo 7 GW uhelných elektráren. Uspořit by mohly až 30 TWh plynu

Německo si na tuto zimu zajistilo dodatečné uhelné elektrárny o instalovaném výkonu přesahujícím 7 GW. Elektrárny, které měly být odstaveny nebo zůstat v rezervě, se tak vrátí na trh, což by mělo podle analytiků ušetřit až 30 TWh zemního plynu.



Voda:



Kam v zimě s přečištěnými odpadními vodami užívanými pro zalévání?

Do Poradny jsme obdrželi dotaz, jak nakládat s přečištěnými odpadními vodami v případě, že z důvodu ochranného pásma není dovolen jejich vsak. V průběhu roku je povoleno s vodou zalévat, v zimě je třeba ji vyvážet, avšak okolní ČOV nechtějí přečištěné vody, ani kaly vyvážet.



Tůní není nikdy dost, nové vznikly v údolí Hloučely

Když se potkají vstřícný vlastník, spolek s bohatými zkušenostmi z terénu a firma ochotná podpořit přírodu finančně, dá se udělat mnohé. Aktuálně díky takovéto příznivé kombinaci vznikla soustava různě velkých tůní v údolí Hloučely na Prostějovsku. Podepsáni pod ní jsou Nadační fond Veolia a Pozemkový spolek Mokřady.



Na Aljašce vznikají nová jezera, pod jejichž hladinou bublá ohavné tajemství

Vlivem tajících ledovců vznikají na Aljašce nová jezera. Ovšem na rozdíl od ostatních nádherných scenérií tohoto amerického státu se k nim turisté pravděpodobně v dohledné době nepohrnou.



Ovzduší a klima:



Vědci hledají způsob, jak využít antény 5G sítí k monitorování stavu ovzduší

Vědci hledají způsob, jak využít antény 5G sítí k monitorování škodlivých látek v ovzduší, hlavně ve městech. Nyní monitoring zajišťují stanice se specializovanými přístroji. Antény mobilní sítě však postupně vytvoří hustou síť. Mohly by zároveň fungovat jako senzory a přinášet přesnější informace o tom, jaký vzduch lidé dýchají. Na výzkumu spolupracují odborníci z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, oznámila ČTK mluvčí fakulty Iveta Hovorková.



Lesnictví a zemědělství:



Divoké orchideje v topolových plantážích

Topolové monokultury jsou společně s vrbami nejčastějšími druhy pěstovaných rychle rostoucích dřevin. Ačkoliv se většinou tyto druhy a plantáže považují za málo hodnotné pro krajinu, v poslední době získávají uznání pro svou mnohostrannou roli v ekologickém inženýrství, jako je například ukládání uhlíku, půdní remediace nebo produkce bioenergie. Biodiverzita plantáží je dlouhodobě opomíjená, a právě tuto problematiku popisují ve své studii vědci z Univerzity z Debrecenu v Maďarsku.



Lesy ČR: Letošní úroda semen a plodů lesních dřevin je mimořádná

Letošní úroda semen a plodů lesních dřevin pro semenářské potřeby je podle státního podniku Lesy České republiky (LČR) mimořádná. Měla by pomoci zajistit dostatek semen pro výrobu sazenic na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě. Semenářský závod LČR v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku zatím sebral téměř 200 tun semen a plodů, což bylo meziročně o 80 procent více, uvedl ředitel semenářského závodu Miloš Pařízek.



Věda a výzkum:



Den TA ČR 2022 ukázal, proč je diverzita důležitá pro kvalitní výzkum i život v Česku

Technologická agentura ČR (TA ČR) již po desáté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Celým Dnem TA ČR 2022 diváky provázelo téma diverzity ve výzkumu.



Jediný na světě. V Brně mají elektronový mikroskop, který umí zkoumat i malé živé tvory

Třetina veškeré produkce elektronových mikroskopů pochází z Brna. A jejich vývoj, výroba a zejména výzkum má v jihomoravské metropoli více než sedmdesátiletou tradici. Zásluhu na tom, že Brno patří v oblasti elektronové mikroskopie k absolutní světové špičce, má i Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR v. v. i. (ÚPT). Zdejší vědecký tým Environmentální elektronové mikroskopie, vedený doc. Vilémem Nedělou, posouvá hranice poznání nanosvěta i díky unikátnímu environmentálnímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu, jedinému svého druhu na světě, který byl upraven a dovybaven unikátními přístroji právě v laboratořích ÚPT.



Asa Gholizadeh: Inspirací je pro mě mnoho íránských vědkyň

Prestižní Cenu předsedy Grantové agentury ČR za vynikající výzkum letos získala také vědkyně Asa Gholizadeh, kteá působí na České zemědělské univerzitě v Praze, kde se zabývá využitím satelitních map při výzkumu kontaminace půdy. Co ji přivedlo do Česka? Která oblast výzkumu je jí nejbližší a která vědkyně je pro ni inspirací v její kariéře?



České univerzity spojí síly s evropskými lídry v oblasti získávání zelené energie

Světové vědecké týmy z Německa a Itálie spojí síly s výzkumníky z CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci a Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO v novém projektu evropské výzvy TWINNING. Zaměří se především na využití nanomateriálů v oblasti získávání udržitelné a zelené energie. Rozpočet tříletého projektu činí zhruba 1,5 milionu eur.



Magdaléna Vecková: Tištěné knihy nečeká brzký konec

Od roku 2017 je ředitelkou Knihovny Akademie věd České republiky. Jak se tradiční instituce vyrovnává s nástrahami, které jí kladou do cesty digitální doba, příroda i náhoda? Jak se Knihovně daří čelit stále novým a nečekaným výzvám? Jaké příběhy se mezi regály odehrávají?



Napříč:



Pozvánka: Ecomondo 2022

Již 25. ročník veletrhu ekologických technologií a oběhového hospodářství Ecomondo a Key Energy 2022 se uskuteční v italském Rimini v termínu od 8. do 11. listopadu.



Pozvánka: Oznamování do portálu ECHA

Připravili jsme pro Vás jednodenní seminář Oznamování nebezpečných směsí do portálu ECHA, včetně přehledu aktuálních změn v povinnostech plynoucích z přílohy VIII nařízení CLP a s praktickou ukázkou klasifikace a značení (CaL), oznámení nebezpečné směsi (PCN) a oznamování předmětů s obsahem SVHC látek (SCIP).



Říjnová Priorita je o energiích a realizovaných projektech

Nízkopříjmové domácnosti mají možnost získat podporu z Modernizačního fondu. Mohou tak udělat úsporná opatření, která jim pomohou zmírnit vysoké ceny energií. Peníze se budou rozdělovat přes program Nová zelená úsporám.



Dotační projekty postižené současnou krizí dostaly šanci k dokončení

Byla podepsána legislativa umožňující flexibilnější čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům se tak otevírají nové možnosti pro úpravu pravidel již schváleným projektům, kterých se současná krize dotkla nejvíce. Jedná se například o možnost rozdělit projekt na dva od menšího finančního limitu, nebo uznat již proinvestované prostředky projektu, který nestihne být celý dokončen do prosince 2023.



Neplýtvat, recyklovat, nevlastnit. Kdy přejdeme na cirkulární ekonomiku?

Se zvyšujícími se náklady na život se kromě úspor energií můžeme zaměřit i na samotný princip fungování ekonomiky. Místo nákupu, okamžité spotřeby a vyhození lze věci využívat opakovaně nebo sdíleně, tvrdí Pavel Zedníček z Institutu cirkulární ekonomiky.

