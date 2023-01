Monitoring průmyslové ekologie | 21. - 27. 1. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 21. - 23. 1. 2023



Chemie:



Na Kandidátský seznam bylo zařazeno dalších 9 látek

| Prumyslovaekologie.cz |

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) nyní obsahuje 233 látek, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí (zveřejněno ECHA 17. 1. 2023).



Vláda projedná prodloužení podmínek používání pesticidů

| Nase-voda.cz |

Na jednání Vlády ČR dne 25. ledna letošního roku předloží Ministerstvo zemědělství (MZe) materiál s názvem „Prodloužení účinnosti Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice pro období 2018-2022“.



Příroda a ekologie:



Botanická zahrada v Praze uvede přednášky s asijskou tematikou

| Ekolist.cz |

Botanická zahrada v Praze letos pro veřejnost připravila přednášky inspirované Asií. Zúčastnit se mohou nadšení botanici i nezkušení laici. Přednášky se budou konat každý týden od 9. února do 6. dubna, uvedla botanická zahrada.



Areál Eden Silesia vznikne blíže centru Karviné, než se původně plánovalo

| Ekolist.cz |

Areál Eden Silesia vznikne blíže centru Karviné, než se původně plánovalo. Komplex, který má být jedním z nejdůležitějších projektů v Moravskoslezském kraji financovaných z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, bude proti původním plánům i levnější a změní se také jeho podoba. Vybudování areálu, který bude fungovat jako vzdělávací a vědeckovýzkumný park i turistická atrakce a je inspirovaný anglickým Eden Projectem, má stát asi 2,5 miliardy korun. Původní odhady hovořily o třech miliardách, uvedla Slezská univerzita (SU).



Na výjimečnost údolí Labe upozorňuje v Ústí výstava Poklad na stříbrném Labi

| Ekolist.cz |

Na výjimečnost údolí Labe upozorňuje nová výstava Poklad na stříbrném Labi v ústeckém muzeu. Podrobnosti o kaňonu řeky se návštěvníci dozví prostřednictvím vystavených exponátů, ale také díky pětidílnému filmovému dokumentu, který se v jednom ze sálů promítá. Průvodci originálních vzdělávacích grotesek jsou pokrevní bratři Vinnetou a Old Shatterhand, jejichž tvůrce Karel May na Ústecku pobýval.



Orel mořský se stal novým obyvatelem rezervace velkých kopytníků u Milovic

| Enviweb.cz |

Orel mořský, největší dravec Česka a největší orel Evropy, se začala pravidelně objevovat v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice.



Odpady a recyklace:



Aby Brno nezavalily odpadky. Jaký je plán?

| Komunalniekologie.cz |

Už léta se v Brně odpad neskládkuje, všechen obsah černých popelnic se proměňuje na energii a teplo. Teď je navíc Brno na prahu nové éry třídění.



Právě teď je správný čas přihlásit se do akce Čistá Vysočina

| Komunalniekologie.cz |

Vrámci celosvětové kampaně Den Země, který připadá na 22. dubna, pořádá Kraj Vysočina další ročník osvětové akce Čistá Vysočina spojené s úklidem přírody. Sběr odpadků proběhne od 10. do 23. dubna především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a městech na Vysočině.



Rožnov pod Radhoštěm zvažuje vybudování takzvaného re-use centra k odkládání věcí

| Ekolist.cz |

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku zvažuje vybudování takzvaného re-use centra, kde by použité věci dostaly šanci na opětovné využití. ČTK to sdělila mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková. Město bude muset najít vhodnou plochu, kde by místo mohlo vybudovat.



Vedení Čáslavi souhlasí rozšířením skládky, pokud vznikne i obchvat

| Enviweb.cz |

Vedení Čáslavi na Kutnohorsku souhlasí s plánovaným rozšířením skládky jen za situace, že bude zároveň vybudován jihozápadní obchvat města. ČTK to dnes řekl starosta Jaromír Strnad (ČSSD). Část obyvatel se proti záměru bouří, obávají se nárůstu dopravy. Vznikla i protestní petice. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která skládku provozuje, tvrdí, že se dopravní zátěž po rozšíření nezvýší.



Energetika:



Polemika I: Jsou tuhá alternativní paliva řešením pro obce?

| Komunalniekologie.cz |

Nároky na třídění komunálních odpadů porostou. Výše poplatku za skládkování stoupá, zatímco hmotnostní limit pro levnější sazbu klesá. Hledají se možnosti, jak co nejlépe naložit s co největším množstvím odpadu. Jednou z mnoha možností je výroba tuhých alternativních paliv (TAP), která má mnoho odpůrců ale také přívrženců. Rozhodli jsme se tedy v rámci první části polemiky nad tématem výroby TAP ze směsného komunálního odpadu položit odborníkům několik otázek.



Opatření Karlovarského kraje se snaží pomoci lidem se zvládnutím zvýšených úhrad za energie

| Komunalniekologie.cz |

​V návaznosti na energetickou krizi, která vedla k zásadnímu navýšení cen za plyn a elektřinu, přichází Karlovarský kraj s aktivitou nazvanou Záchranná brzda. V krajském rozpočtu je na toto opatření vyhrazena částka ve výši 10 milionů korun.



Japonsko spustí obří turbínu do oceánu. Je neomezeným zdrojem energie

| Techsvet.cz |

Japonská společnost IHI Corporation pracuje na obří 330tunové podvodní turbíně. Brzy budou zahájeny testy nového systému, který by mohl poskytnout neomezený zdroj obnovitelné a ekologické energie.



BNEF: Trh s bateriemi čeká v roce 2023 navzdory vysokým cenám meziročně téměř 100% růst

| Oenergetice.cz |

Nově přidaný výkon v bateriových úložištích by mohl v letošním roce dosáhnout 28 GW a kapacita nových úložišť 69 GWh. Proti roku 2022, kdy se globálně zprovoznilo 16 GW/35 GWh bateriových úložišť, by to znamenalo téměř 100 % nárůst.



Do Německa připlul třetí terminál na zkapalněný zemní plyn

| Oenergetice.cz |

Do severoněmeckého Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku dnes ráno připlul třetí plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG), s uvedením do provozu se počítá od února. V Německu zatím fungují dvě takováto zařízení – v dolnosaském Wilhelmshavenu a v Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku.



Německo vyhradilo další mořské oblasti pro výstavbu větrných elektráren

| Oenergetice.cz |

Německo zveřejnilo nový plán ploch pro rozvoj větrných elektráren v mořských oblastech. Plán je základem k dosažení cíle země mít do roku 2030 v provozu 30 GW insalovaného výkonu v offshore větrných elektrárnách.



Dobíječky pro elektromobily ve Štěchovicích

| Nase-voda.cz |

Doplnit energii po cestě Povltavím můžou od dneška řidiči elektromobilů poblíž vodní elektrárny ve středočeských Štěchovicích. U dvou stojanů tu načerpají certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů pocházející přímo ze zelených elektráren, které ČEZ provozuje na tomto stupni Vltavské kaskády.



Jak žádat o dotace v rámci NZÚ Light? Provádět úsporná opatření svépomocí se vyplatí

| Enviweb.cz |

Od 9. ledna je možné podávat žádosti v rámci nového dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Ten je určený na podporu stavebních opatření, jejichž prostřednictvím mohou domácnosti s nižšími příjmy ušetřit energii na vytápění. Kdo má na dotaci nárok, jak o ni zažádat a také která opatření se vyplatí, vysvětlí odborníci ze společnosti Saint-Gobain.



Liberecký kraj rozdělí na nové akumulační nádoby téměř milion a půl. Žádat o dotace lze až do konce prosince

| Enviweb.cz |

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Je v něm vyčleněno téměř 1,4 milionu korun. Podmínky programu odsouhlasili krajští radní i zastupitelé. Cílem programu je podpořit efektivnější a ekologičtější způsoby vytápění.



Voda:



Spolupráce s energetikou je pro vodohospodáře důležitá

| Prumyslovaekologie.cz |

Říká se: nesahejte na věci, které fungují. Podle Ondřeje Beneše, obchodního a technického ředitele pro vodu společnosti Veolia ČR, bychom na ně ale sahat měli. Protože jedině zvyšování účinnosti a efektivity vodohospodářské infrastruktury nás může dostat do úrovně energetické i materiálové nezávislosti na vnějším okolí. A právě probíhající konflikt na Ukrajině nám ukazuje, jak důležité to pro služby, poskytované ve veřejném zájmu, je.



Rychnov nad Kněžnou má vodu pod kontrolou, ceny patří k nejnižším v ČR

| Komunalniekologie.cz |

Od 1. ledna 2021 převzal Rychnov nad Kněžnou provozování vodovodů a kanalizací do vlastnísprávy. O změně rozhodli rychnovští zastupitelé města již v roce 2019. O rok později vznikla městem vlastněná Společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. (VaK RK).



Brandýs nad Labem pořídí pro ZŠ Na Výsluní tři nádrže na dešťovou vodu

| Ekolist.cz |

Brandýs nad Labem pořídí pro základní školu Na Výsluní tři nádrže na sběr dešťové vody. Radní města vybrali společnost Ekostav, která by měla s budováním nádrží a dalšími pracemi začít na jaře. Na investici za 5,6 milionu korun získalo město dotaci přes čtyři miliony korun, informovala ČTK za město Kateřina Stránská.



V hrázi rybníka Skříň u Lázní Bohdaneč se našlo historické dřevěné potrubí

| Ekolist.cz |

Při odbahnění a rekonstrukci hráze rybníka Skříň u Lázní Bohdaneč byla pod nánosy jílu i pozdějšího betonu objevena mohutná dřevěná trubka. Tvořil ji vydlabaný kmen s horní dřevěnou poklicí. Dřevěné potrubí v hrázi rybníka leží možná i více než 500 let, uvedla Zuzana Nováková z kanceláře pardubického hejtmana.



V nivě Kunratického potoka v pražském Braníku bude nový biotop

| Ekolist.cz |

Radnice Prahy 4 zahájila v nivě Kunratického potoka v Braníku v ulici Za Mlýnem stavbu takzvaného biotopu, tedy vodní plochy s rostlinami a živočichy. Cílem je vytvořit útočiště pro organizmy vázané na čistou vodu a bude sloužit k posílení druhové diverzity. Biotop bude napájen z nedaleké studny a voda následně poteče do Kunratického potoku, nebude ke koupání, řekl radní Tomáš Hrdinka (ANO). Fungování biotopu podle něj zaplatí radnice ze svého rozpočtu. Náklady na vybudování biotopu jsou 6,9 milionu korun, dokončen bude letos.



Brno: Campus residental area - využití dešťové vody

| Enviweb.cz |

Průleh s kameny a vodou, která v něm zůstává i několik hodin po deštích. Kus divoké krajiny uprostřed obytných domů, kde si v gumácích hrají malé děti. Dřevěné cestičky a pódium k posezení a odpočinku. I tak může vypadat odvodnění zastavené plochy přírodě blízkým způsobem.



Část balkánské řeky Driny se proměnila v plovoucí skládku

| Enviweb.cz |

Na řece Drině na východě Bosny se opět nahromadily tuny odpadu, které se proměnily v plovoucí skládku. Informovala o tom agentura AP. Odpad se kupí za bariérou nedaleko města Višegrad obvykle v zimě a na jaře, když je v řece hodně vody. Odpadky tam přitom končí kvůli špatně spravovaným skládkám podél toků na Balkáně nebo je do vody lidé hodili přímo.



Legislativa:



EU: Integrované hospodaření s vodou

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.



Ovzduší a klima:



V plnění klimatických cílů je před námi kritický rok

| Prumyslovaekologie.cz |

Podle nejnovější zprávy „Trendy a prognózy“, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), se emise skleníkových plynů a spotřeba energie v roce 2021 zvýšily, a to především v důsledku oživení Evropy po pandemii. Většina členských států EU úspěšně splnila cíle EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020 a nyní se zaměřuje na klimatickou neutralitu a zároveň řeší aktuální krizi dodávek energie. Splnění ambicióznějších cílů v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2030 bude vyžadovat více než zdvojnásobení ročních výsledků při implementaci obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.



První globální fórum v oblasti klimatu na ministerské úrovni je zahájeno

| Prumyslovaekologie.cz |

Dne 19. ledna Evropská komise, členské státy EU a 26 partnerských zemí zahájilo „Koalici ministrů obchodu pro klima“.



V říjnu letošního roku se v Turnově uskuteční měření ovzduší mobilními systémy

| Komunalniekologie.cz |

Jaká je kvalita ovzduší v Turnově a okolí? Přesně to zjistí měření mobilními systémy. Akci, jež se uskuteční ve dnech 16. až 19. října 2023, organizuje Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s Libereckým krajem, městem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci.



Minianalýza: Teploty z Klementina jsou o 0,5°C vyšší, než průměr ČR

| Nase-voda.cz |

Prakticky ve všech informacích o vývoji teplot na území ČR se používají jako ilustrační data výsledky měření v pražském Klementinu. Jak ale informuje článek na populárně-naučném serveru osel.cz, Klementinum je v praxi tepelným ostrovem, a reálné teploty v ČR jsou tak nižší.



Věda a výzkum:



Jižní Korea investuje do malého modulárního reaktoru Xe-100

| Oenergetice.cz |

Americká společnost X-energy oznámila další strategické investice od jihokorejských vývojářů DL E&C a Doosam Enerbility. X-energy vyvíjí vysokoteplotní plynem chlazený malý reaktor Xe-100 a pokročilé jaderné palivo TRISO-X.



Vědci z Univerzity Tomáše Bati vyvinuli metodu zpracování nedopalků z cigaret na nanovlákna

| Enviweb.cz |

Vědci z Centra polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati vyvinuli metodu zpracování nedopalků z cigaret na nanovlákna, která dokáží zachytit hormony v odpadních vodách. Tato metoda je významným krokem v řešení problému s odpady, kterým jsou nedopalky z cigaret, a zároveň poskytuje řešení pro zachytávání škodlivin v odpadních vodách.



Výzkumníci hledali způsob, jak zamezit plýtvání potravinami

| Vedavyzkum.cz |

Zejména v rozvinutější části světa je stále větším problémem plýtvání potravinami. Z velké části za to může špatná informovanost o vlastní spotřebě. Lidé si plýtvání často neuvědomují a ani netuší, kolik jídla a peněz měsíčně vyhodí. Zmíněné chování kromě jiného zatěžuje ekonomicky i zajištění odpadového hospodářství. Experti v Brně si proto na tuto problematiku posvítili a snažili se najít řešení, jež by pomohlo plýtvání zamezit.



Jiří Košta: Meč nesloužil jen k zabíjení, silnější byl symbolický význam

| Vedavyzkum.cz |

Vědci z Archeologických ústavů Akademie věd ČR a Národního muzea vypracovali unikátní soupis středověkých mečů nalezených na českém území. Výsledkem jejich mravenčí práce jsou dvě publikace s názvem Ninth to Mid-sixteenth century swords from the Czech republic in their European context, které svým rozsahem, zevrubnou dokumentací i mezioborovým zpracováním nemají v evropském kontextu srovnání



Lesnictví a zemědělství:



Jan Skalík: Konečně můžeme vést diskuzi o požáru založenou na datech a ne na emocích

| Ekolist.cz |

Je cenné, že alespoň s odstupem můžeme vést diskusi o požáru v Národním parku České Švýcarsko založenou více na datech a méně na bezprostředních emocích. Studie 17 autorů na svých 113 stranách popisuje příčiny požáru, a především pak srovnává scénáře šíření ohně.



Armáda 500 kachen chrání vinici v JAR před škůdci

| Ekolist.cz |

Zhruba 500 kachen plemene indický běžec dohlíží v Jihoafrické republice na tamní vinici a hubí škodlivé plže a hmyz, tamní vinaři díky tomu nemusejí používat pesticidy ani syntetická hnojiva. Hejna bílých, černých a hnědých kachen slouží nejen jako přírodní ochrana proti škůdcům, ale také jako atrakce pro turisty, píše agentura Reuters.



Napříč:



Priorita v novém roce je o podpoře obcím i o úspěšných projektech

| Enviweb.cz |

Máme za sebou Vánoce a s nimi i hory odpadků, které se musí zlikvidovat. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Proto ministerstvo přispěje z Operačního programu Životní prostředí obcím půl miliardou korun, aby předcházely jeho vzniku. Samosprávy mohou pořídit kompostéry, opakovaně použitelné nádobí nebo třeba vybudovat re-use centra.

MONITORING 24. 1. 2023