Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 11. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 2. - 4. 11. 2024



Legislativa:



Vyhlášení datových standardů pro nové roční zprávy – elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky

| Prumyslovaekologie.cz |

Ke dni 31. 10. 2024 byly vyhlášeny datové standardy (DS) pro roční zprávy dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.



Rozšířená odpovědnost výrobců se bude dle legislativy EU nově týkat textilu a obuvi, MŽP zpracovalo Strategii

| Tretiruka.cz |

Rozšířená odpovědnost výrobců (Extended Producer Responsibility – dále zkráceně „EPR“) je systém, který spočívá v tom, že výrobce nese odpovědnost od procesu výroby až do fáze, kdy se z výrobku stane odpad. Od roku 2023 se v Evropské unii projednává (v rámci směrnice o odpadech) zavedení systému EPR v členských státech EU, tedy i v České republice, pro výrobce textilu a obuvi. S ohledem na úkoly vyplývající ze strategického rámce Cirkulární Česko 2040 zpracovalo MŽP celkovou Strategii rozšiřování systémů rozšířené odpovědnosti výrobců v České republice, jež definuje výrobky, kterých by se měla EPR v budoucnu v ČR týkat. Vláda vzala strategii na vědomí.



INIVOR – podcast z oblasti legislativy ochrany životního prostředí

| Inisoft.cz |

Zbrusu nový podcast INIVOR Váš průvodce světem legislativních povinností v celé šíři ochrany životního prostředí. "V legislativě už nemusíte plavat, svezte se na našem INIVORU" není jen sloganem tohoto podcastu, ale věříme, že to bude Váš záchranný kruh a jistota, jak s čistým štítem projít úskalími a zákoutími legislativních povinností.

Díl devátý: Halloweenský speciál - příklady z praxe, které nás tento rok zaujaly.



Příroda a ekologie:



Karel Zvářal: Mrtvého dřeva je v luhu dostatek, roháče přesto rapidně ubylo

| Ekolist.cz |

Úbytek hmyzu se týká nejen agrární zchemizované krajiny či městských intravilánů s pravidelně hoblovanými trávníky a nejedlými, většinou exotickými dřevinami, ale i původních lesních biotopů. Zde není chemicky zasahováno, resp. v naprosto minimálním měřítku, přesto ještě nedávno poměrně hojný roháč obecný se stává raritou.



Odpady a recyklace:



Projekt plazmového zplyňování odpadu na Karvinsku nakonec miliardovou dotaci nezískal

| Oenergetice.cz |

O miliardovou dotaci z fondu na proměnu uhelných regionů se ucházel i projekt na technologii plazmového zplyňování v místě bývalého dolu na Karvinsku. Nově vyšlo najevo, že spolumajitelem žadatele o podporu je i bývalý europoslanec za ANO Pavel Telička.



Jak probíhá recyklace PET lahví?

| Enviweb.cz |

Byť máme řadu podstatnějších věcí k řešení, skoro každý v poslední době hovoří o sběru a recyklaci PET lahví. Ne každý má ale skutečně představu, jaké konkrétní technologické kroky tento proces obsahuje. A proto je vhodné si je stručně připomenout. Může to pomoci racionalizaci probíhající diskuze.



Věda a výzkum:



Celosvětově unikátní metody AI projektů přinášejí revoluci do zemědělství, ochrany životního prostředí a územního plánování

| Prumyslovaekologie.cz |

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) a sdružení Plan4all (P4A) společně se svými partnery dosáhly za prvních devět měsíců spolupráce na evropském výzkumném projektu PoliRuralPlus a národním výzkumném projektu ALIANCE průlomových výsledků v oblasti Earth Intelligence a geoprostorové umělé inteligence (GeoAI). GeoAI se stává klíčovým nástrojem pro analýzu dat generovaných naší planetou. Díky unikátnímu spojení umělé inteligence a geoprostorových dat vznikly inovace světového významu, které mají přímé využití v zemědělství, lesnictví, krizovém řízení, veřejném zdraví, územním plánování nebo i ochraně životního prostředí.



Originální objev na poli vodíkové ekonomiky: Práce výzkumníků z FAV ZČU získala nejvyšší hodnocení

| Vedavyzkum.cz |

Výzkumníci Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (FAV ZČU) uspěli s článkem Hydrogen gas sensing properties of WO3 sputter-deposited thin films enhanced by on-top deposited CuO nanoclusters v časopise International Journal of Hydrogen Energy, kde se jim podařilo úspěšně zkombinovat tenké vrstvy oxidu wolframu s nanočásticemi oxidu mědi a použít je jako senzor vodíku. Článek odborníků z FAV o přípravě senzorů získal nejvyšší možné hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace.



Jak bakterie unikají před účinky antibiotik? Popsali vědci z ÚOCHB

| Vedavyzkum.cz |

Důležitý krok v boji s antibiotickou rezistencí, která patří mezi hlavní výzvy současné medicíny, udělali vědci z ÚOCHB, ve spolupráci s dalšími kolegy z Akademie věd, konkrétně z Mikrobiologického a Biotechnologického ústavu. Pomocí pokročilé kryogenní elektronové mikroskopie a biochemických přístupů se jim podařilo popsat, jakým způsobem se mykobakterie brání proti antibiotiku rifampicin.



Voda:



Na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2024 vystoupí trojice ministrů

| Prumyslovaekologie.cz |

Za účasti tří ministrů české vlády začíná již za dva týdny každoroční odborná konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou ve dnech 13. a 14. listopadu pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), tentokrát v Českých Budějovicích.



Hygienici ve Zlínském kraji evidují žádosti o kontrolu 99 studní

| Nase-voda.cz |

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) dosud eviduje žádosti 19 obcí o bezplatné vyšetření vzorků vod ze studní zasažených povodněmi. Jde celkem o 99 studní, nejvíce žádostí přišlo z Kroměřížska a Vsetínska, řekla ČTK zástupkyně KHS ZK Vendula Ševčíková.



V Jihlavě začne stavba vodojemu Bukovno za 77 milionů korun

| Nase-voda.cz |

Stavba vodojemu Bukovno v Jihlavě začne v polovině tohoto měsíce. Je to první ze souboru chystaných investic radnice, jejichž cílem je zlepšit zásobování krajského města pitnou vodou. Vodojem by měl být dokončený v závěru příštího roku, řekl dnes novinářům primátor Petr Ryška (ODS). Podle registru smluv zakázku dostaly firmy Metrostav DIZ a Pragis, které se ji zavázaly udělat za 76,9 milionu korun bez DPH. Město má na tuto akci slíbenou dotaci 50 milionů korun.



Povodí Labe na nádrži Rozkoš těží usazeniny přiteklé přivaděčem z Úpy

| Ekolist.cz |

Státní podnik Povodí Labe začal na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku s těžbou sedimentů snesených do přehrady přivaděčem vody z řeky Úpy. Usazeniny omezují vtok vody z přivaděče do přehrady a v případě extrémní povodně by mohly způsobit problémy a snížení protipovodňové funkce nádrže. Kvůli pracím, které začaly v minulých dnech, vodohospodáři snížili hladinu v nádrži až o čtyři metry, řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.



V Ghaně zažehla zlatá horečka ekologickou katastrofu

| Enviweb.cz |

Voda ze znečištěné řeky v Ghaně byla tak hustá a zabarvená, že ji umělec mohl použít jako barvu k vyobrazení devastace životního prostředí. Na ničení tamější přírody se podepisuje zejména nelegální těžba zlata, která se v tomto západoafrickém státě bohatém na suroviny šíří rychlostí požáru, píše server stanice BBC.



Energetika:



Studenti navrhovali energeticky úsporný dům

| Komunalniekologie.cz |

Vyhlášení vítězů 4. ročníku soutěže s názvem Heluz LEVEL UP 2023/2024 se uskutečnilo v kreativním centru Kumst v Brně. Soutěž určenou pro studenty 3. ročníků středních průmyslových škol stavebních vyhrál Šimon Pelc ze SPŠS a OA Kadaň.



Zásobníky plynu jsou naplněny z 93 %, před zimou je plynu dost, uvedlo MPO

| Oenergetice.cz |

Tuzemské zásobníky plynu jsou v současnosti naplněny z 93 procent. K dnešnímu dni v nich je 3240 milionů metrů krychlových plynu, což je pro toto období mírně nadprůměrná hodnota. Oproti loňsku je však jejich stav o několik procentních bodů nižší. Informovalo o tom dnes ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Podle úřadu je před zimou plynu dostatek.



Z extrému do extrému: Záporné a nulové ceny elektřiny škodí investicím

| Oenergetice.cz |

Ceny elektřiny se po energetické krizi postupně stabilizovaly. Na spotových trzích ovšem velice často klesají do záporných hodnot napříč celou Evropou. V některých členských státech Evropské unie je letos každou desátou hodinu elektřina zdarma nebo dokonce za zápornou cenu. Nízké ceny jsou výhodné pro spotřebitele, velkým problémem jsou ale pro investory do nových výrobních zdrojů.



V Pardubickém kraji přibývá míst, kde chtějí investoři stavět větrné elektrárny

| Ekolist.cz |

V Pardubickém kraji přibývá míst, kde chtějí investoři vybudovat větrné elektrárny. Vhodné podmínky k tomu jsou zvláště na Svitavsku a Orlickoústecku. Například společnost PV Consulting si vytipovala lokalitu mezi Horním Houžovcem a Skuhrovem u Ústí nad Orlicí, k záměru organizuje veřejné projednání 6. listopadu v prostorách komunitního centra Knapovec. Další větrné elektrárny chce v regionu postavit společnost ČEZ Obnovitelné zdroje nebo firma Micronix Group SE.



Lesnictví a zemědělství:



Zářijové záplavy způsobily pěstitelům zeleniny škody za 100 milionů korun

| Ekolist.cz |

Zářijové záplavy způsobily tuzemským pěstitelům zeleniny škody za zhruba 100 milionů korun. Vydatné deště a povodně poničily téměř 500 hektarů polí se zeleninou, přičemž více než 80 hektarů zeleniny bylo při záplavách zcela zničeno. Pěstitelům záplavy poškodily závlahové systémy a další technologie. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí Zelinářské unie Čech a Moravy (ZUČM) Zuzana Přibylová. Zelenina určená pro obchodní síť a zpracovatelský průmysl se v Česku pěstuje na zhruba 11 000 hektarech polí.



Ovzduší a klima:



Dotace na snižování emisí z průmyslu byly neúčelné, říká NKÚ. MŽP s tím nesouhlasí

| Prumyslovaekologie.cz |

Nejvyšší kontrolní úřad zkontroloval projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a zjistil, že 103, 5 mil. Kč, které byly určeny na omezování prašnosti v průmyslu, bylo vynaloženo neúčelně. Ministerstvo životního prostředí se proti tomu ohradilo s tím, že některé závěry jsou nepřesně a ne vše se vždy odrazí v jednoduchých statistikách nebo okamžitých procentech.



Společnost Sceye se spojila s NASA a USGS pro boj se změnou klimatu ze stratosféry

| Enviweb.cz |

Přední americká letecká a kosmická společnost Sceye, která se specializuje na systémy výškových platforem (HAPS), oznámila uzavření dohody o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje se společností United States Geological Survey (USGS) a dohody Space Act s NASA. Cílem těchto dohod je zlepšit snímání, monitorování a sběr dat ze stratosféry v oblasti klimatu a životního prostředí. Toto partnerství navazuje na úspěšný letový program společnosti Sceye pro rok 2024, který byl završen přelomovým startem 24. října 2024 a prokázal připravenost platformy na komercializaci a dlouhodobé mise v roce 2025.



Životní prostředí:



COP16: Domorodé národy budou mít poradní orgán při OSN pro ochranu biodiverzity

| Ekolist.cz |

Domorodé národy se budou prostřednictvím nového trvalého orgánu podílet na budoucím rozhodování OSN o ochraně přírody. Dohodli se na tom delegáti konference OSN o biodiverzitě COP16 v Kolumbii. Informovali o tom v příspěvku na síti X.



Napříč:



MFDF Ji.hlava vydává svou první Zprávu o udržitelnosti. Ukazuje i to, co se nepovedlo.

| Zajimej.se |

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava oznamuje vydání své historicky první Zprávy o udržitelnosti. Tento průkopnický dokument představuje milník nejen pro samotný festival, ale i pro celou filmovo festivalovou branži v České republice. V takovém rozsahu a hloubce se jedná o první zprávu svého druhu, která má ambici sloužit jako inspirace pro další kulturní akce v zemi.



Sedmá generace 5/2024: E-shopy

| Enviweb.cz |

Kdo opanoval globální trh s oblečením? Je Rohlík zeleně nalakovaný jednorožec? Jak si pořídit farmářské výrobky online? Existují ekologicky šetrnější e-shopy? Jak si v Indii vedou pastevci a tkadleny? Proč jsme si našli obětního beránka povodní? Co přináší zvířecí fotožurnalistika? Proč klimatizace zároveň pomáhá i škodí? Jak si zachovat chladnou hlavu? Proč jsou oceány džunglí? Jak sdíleně pečovat o půdu? Co nás čeká po antropocénu? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v novém čísle časopisu Sedmá generace.



Jak re-commerce usnadňuje udržitelné nakupování v Česku

| Enviweb.cz |

Spotřebitelé po celém světě i v České republice mění své nákupní zvyklosti ve prospěch udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Re-commerce se zaměřuje na opětovné užívání a recyklaci výrobků, čímž usiluje o vytvoření udržitelnějšího způsobu nakupování. Tento trend pomáhá snižovat zbytečné plýtvání a má potenciál generovat nové příjmy a zvyšovat tržby obchodníků. Podle výzkumu Ipsos z dubna 2024 až 87 % Čechů očekává, že firmy jim budou pomáhat chovat se zodpovědně. Udržitelný přístup k nákupům se tak stává nejen důležitým kritériem pro jednotlivce, ale i pro společnosti, které se snaží tyto požadavky reflektovat a reagovat na rostoucí poptávku po tzv. ,,second-life produktech".

MONITORING 5. 11. 2024