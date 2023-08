Monitoring průmyslové ekologie | 19. - 25. 8. 2023

Služba pro předplatitele.

Věda:



Konference Science Communication 2023

Portál Vědavýzkum.cz pořádá dne 23. listopadu 2023 již čtvrtou konferenci věnovanou komunikaci vědy. Letošní ročník se zaměří na to, jak nastavit dobré komunikační kanály mezi vědci a PR pracovníky a nabídne prostor pro vzájemné sdílení zkušeností.



Singapur úspěšně využívá překotný vývoj v zavádění umělé inteligence

Singapur je velmi aktivní v zavádění umělé inteligence do vládních činností, ať je to ve správních agendách, vyšetřování, udržitelnosti či vzdělávání. Toho využívá spousta firem k zakládání svých výzkumných center.



Markéta Kulhánková: Superhrdinové existovali ve vyprávění od nepaměti

Spiderman, Hulk, Batman… Moderní kultura se postavami s výjimečnými schopnostmi jen hemží. Superhrdinové ale nejsou žádnou novinkou. Jedním z jejich předchůdců v písemnictví středověké Byzantské říše se zabývá Markéta Kulhánková ze Slovanského ústavu Akademie věd ČR.



Odpady a recyklace:



Ušetři peníze a vyhraj ceny do kuchyně. Září proti plýtvání je opět tu

Spolek Zachraň jídlo, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze, již podruhé spouští kampaň Září proti plýtvání. Za cíl si klade nalákat nové záchranáře jídla z celé republiky. Kampaň pomocí 4 e-mailů společně s praktickými materiály v průběhu září nabídne osvědčené rady a tipy jak neplýtvat jídlem a tím i penězi. Zároveň účastníky vyzve ke sdílení jejich aktivit, čímž se budou moct zapojit do soutěže o hodnotné a praktické ceny. Výzva je odpovědí na vysoké ceny potravin

a dlouhodobě znepokojující množství potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi. Veřejnost se může zapojit na webu zachranjidlo.cz.



Příroda a ekologie:



Kde sázet stromy a jak o ně pečovat?

Fungující město není jen nahodilý shluk ulic, ale systém, kde zástavba vzniká podle plánu, řeší se dopravní propojení jeho částí a vybavení vším, co lidé k životu potřebují. Podobně to platí o sídelní zeleni, ani tady by neměl vládnout chaos. Konkrétně na stromy v uličním prostoru se zaměří připravovaný Městský standard uličních stromořadí jako prostředek pro plánování, výsadbu a péči o ně. Se souhlasem Rady města Brna ho zpracuje Kancelář architekta města Brna (KAM).



V mokřadu u Žďáru se zabydleli vzácní raci říční

V revitalizovaném mokřadu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou byli objeveni vzácní raci říční. Mokřad je jedním z Míst pro přírodu, tedy „soukromých rezervací“ v péči pozemkových spolků. O nálezu informuje Český svaz ochránců přírody.



Zemědělské lány v Šumicích přeměnili na biocentra, příroda ožila zvířaty

Navrátit život do intenzivně využívané zemědělské krajiny se podařilo v Šumicích na Brněnsku. Zatímco ještě před pár lety se kolem obce rozprostíraly rozsáhlé lány, dnes jsou za obcí se 300 obyvateli biokoridory a biocentra. Více než 90 000 stromů, 40 000 keřů a rozsáhlé travnaté louky zajistily útočiště pro divokou zvěř, ptáky a hmyz. Jak se přírodě v Šumicích daří, ukázal ČTK starosta obce Robin Ondrášek (Pro obec Šumice). S projektem se letos uchází o ocenění Adapterra Awards a o jihomoravskou Cenu za krajinu.



Otakar Pražák: Soutok je chráněn dostatečně

Od roku 1992 platí zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Celá oblast Soutoku je podle tohoto zákona chráněna před poškozováním a ničením, protože se zde nachází údolní nivy řek Moravy a Dyje včetně rozsáhlých porostů lužního lesa, což jsou všechno významné krajinné prvky podle ustanovení § 3, odst. (1), písm. b) uvedené legislativní normy. Významné krajinné prvky jsou, podle § 4, odst. (2) citovaného zákona, chráněny před poškozováním a ničením, a podle dalšího odstavce (3) zmíněného ustanovení zákona, vydávají orgány ochrany přírody závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha.



Umělá inteligence v Británii umožnila průlom ve sledování divoké přírody

Britští výzkumníci vyvinuli soubor kamer a mikrofonů ovládaných umělou inteligencí, která dokáže identifikovat desítky druhů zvířat a ptáků a monitorovat jejich pohyby v divoké přírodě. Tato technologie by měla pomoci vyřešit rostoucí problém s ochranou biodiverzity v Británii.



Sršně asijské se zatím nemusíme bát

Sršeň asijská pochází z jihovýchodní Asie a v mnoha zemích je obávaným predátorem. Škodí především svým aktivním lovem včel a dalších důležitých opylovačů, je ale také nebezpečná pro člověka. Narozdíl od našich domácích sršní, které zaútočí opravdu pouze když jsou v ohrožení, je tento invazní druh je velmi agresivní a nebezpečný. U nás zatím nevyskytuje, loni se ale začala šířit západním Německem.



Ochrana lesní biodiverzity je důležitá nejen pro přírodu, ale i pro člověka

Biodiverzita zahrnuje rozmanitost života na všech jeho úrovních, od genů, přes druhy organismů, až po pestrost ekosystémů a ekologických vztahů. Kromě vnitřní hodnoty života a jeho rozmanitosti je důležité, že biodiverzita je zjevně nepostradatelná pro existenci člověka a z více důvodů, včetně antropocentrických, je proto nezbytné ji chránit. V lesích žije asi 80 % všech suchozemských druhů organismů, jsou tak klíčovým nositelem pevninské biodiverzity.



Energetika:



Téměř polovina krajů České republiky příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci teprve odstartuje

Letošní léto je ve znamení kotlíkových dotací, téměř polovina krajů je ale teprve spustí. Příjem žádostí čeká Vysočinu, Liberecký, Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Zlínský kraj. Cílem těchto dotací je nahradit původní kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a pomoci nízkopříjmovým domácnostem – seniorům nebo osobám pobírajícím příspěvek na bydlení – získat ekologický zdroj vytápění.



Díky čistírně odpadních vod ušetří Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy až třetinu nákladů za energie

Za účelem dosažení energetických úspor využije Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy sousední čistírnu odpadních vod jako zdroj teplé vody. Úspory nákladů jsou odhadovány kolem 35 %. Celkové náklady na změnu systému vytápění včetně pořízení fotovoltaických jednotek jsou vyčísleny na zhruba 35 milionů, přičemž většina nákladů má být hrazena z dotace Ministerstva životního prostředí.



Kompenzace cen energií letos skončí, stát zváží pokračování windfall tax

Státní kompenzace vysokých cen energií pro občany a kompenzace firmám za cenové stropy skončí ke konci letošního roku. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), s prodloužením opatření s ohledem na vývoj cen energií na trzích nepočítá. V příštím roce se podle něj bude jednat o tom, zda bude pokračovat daň z mimořádných zisků (tzv. windfall tax), která byla s cenami energií spojena.



Studie: Virtuální elektrárny můžou v budoucnu zajistit výkonovou přiměřenost a ušetřit miliardy

Začlenění virtuálních elektráren do plánů zdrojové přiměřenosti může energetickým společnostem ušetřit miliardy na investicích do nových kapacit. Virtuální elektrárny by mohly zajistit přiměřenost zdrojů pouze za 40 % čistých nákladů plynového zdroje určeného k vykrývání odběrových špiček nebo 60 % čistých nákladů baterie. S výsledkem přišla studie zpracovaná americkou společností Brattle Group pro Google.



Zásobníky plynu v EU jsou už plné z více než 90 procent

Zásobníky plynu v Evropské unii jsou už plné z více než 90 procent, nacházejí se tak na rekordní úrovni pro toto období. Přesto by nemusely být dostatečné k pokrytí zimní poptávky, napsala agentura Bloomberg. Podle nejnovějších údajů společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE) byly zásobníky v EU ve středu plné z 90,12 procenta, což odpovídá zhruba 27 procentům roční spotřeby. EU si přitom stanovila za cíl naplnit zásobníky z 90 procent nejpozději do 1. listopadu.



Voda:



Arcidiecézní charita vybuduje na Ukrajině vrty pro pitnou vodu

Vrty pro pitnou vodu vybuduje na východě Ukrajiny Arcidiecézní charita Olomouc, která na tento projekt získala od Olomouckého kraje mimořádnou dotaci 200.000 korun. Nové vrty nahradí původní zásobárny pitné vody, které zničili ruští okupanti.



V Poděbradech byla uvedena do provozu nová veřejná přístaviště

Ministr dopravy Martin Kupka dnes spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů a starostou města Poděbrady Romanem Schulzem slavnostně zahájili provoz dvou nových veřejných přístavišť.



Ovzduší a klima:



Na klimatickou změnu je klíčové se připravit, říká ministr Hladík

Nejnovější hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu(IPCC) potvrzují dlouho známé skutečnosti o prohlubujících se dopadech změny klimatu nejen ve světě, ale i ve střední Evropě, včetně území České republiky. O dopadech klimatické změny dnes na Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) hovořil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s ředitelem ČHMÚ Markem Riederem a klimatologem Radimem Tolaszem.



K vyrovnání růstu teploty o jeden stupeň by bylo potřeba až 100 ml srážek

K vyvážení růstu teploty kvůli změnám klimatu o jeden stupeň Celsia by v Česku podle názorů vědců bylo potřeba zvýšit roční úhrn srážek o 60 až 100 mililitrů. Na tiskové konferenci to dnes řekl Libor Ansorge z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.



Lesnictví a zemědělství:



Letošní úroda z rekultivací uhelných lomů nese značku biokvality

Na polích, která na rekultivovaných plochách lomů ČSA a Vršany obhospodařuje společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en, skončily žně. Letos poprvé tu sklízí úrodu v biokvalitě. Společnost totiž hospodaří výhradně podle pravidel ekologického zemědělství a získala certifikát české certifikační organizace Kontrola ekologického zemědělství, který rostlinné i živočišné produkty společnosti Rekultivace označil jako bio.



Lesy ČR spolupracují s Biosferickou rezervací Dolní Morava

Obnova, doplňování a rozšiřování sítí větrolamů, stromořadí, solitérních stromů v krajině a remízků, které na jižní Moravě chrání především zemědělskou půdu před erozí, je cílem spolupráce, na níž se srpnovým podpisem memoranda dohodli generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Biosferické rezervace Dolní Morava Jan Vybíral.

