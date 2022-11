Monitoring průmyslové ekologie | 19. - 25. 11. 2022

Služba pro předplatitele.

MONITORING 19. - 21. 11. 2022



Věda:



Nový objev lze využít při šlechtění rostlin odolnějších vůči suchu

| Nase-voda.cz |

Zelený svět, jaký známe dnes, by nevznikl bez změn v uspořádání vodivých pletiv, které umožnily rostlinám vyšší vzrůst a rozšíření i mimo ta nejvlhčí prostředí. Jak při kolonizaci pevniny rostlinám pomohly klíčový problém sucha překonat různé varianty tohoto uspořádání, ukázala mezinárodní studie vedená Martinem Boudou z Botanického ústavu AV ČR, která byla publikována v časopise Science.



TC AV ČR: Informační leták a EIT a nový podcast o genderu ve vědě

| Vedavyzkum.cz |

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Podívejte se například na informační leták, který stručně představuje Evropský inovační a technologický institut, a poslechněte si nový podcast o genderu ve vědě.



Na CEITEC VUT se studenti učí vyrábět vlastní čipy

| Vedavyzkum.cz |

„Svět je hladový po čipech a poptávka v následujících desetiletích poroste,“ komentuje aktuální situaci Radek Václavík, šéf firmy onsemi vyrábějící polovodiče. Už čtvrtým rokem proto jeho firma podporuje praktickou výuku na FEKT VUT. V laboratořích CEITEC VUT, takzvaném Evropském centru excelence, si mohou studenti vyrobit vlastní polovodičový čip.



Martin Smekal: Transfer není o penězích, ale o skutečném zhodnocení výzkumu

| Vedavyzkum.cz |

Na počátku stojí objev, na konci jeho uplatnění v praxi, z něhož profituje společnost. Uprostřed nadějné cesty k patentům a vynálezům nabízí pracovištím pomoc Centrum transferu technologií AV ČR. Přečtěte si rozhovor s Martinem Smekalem, vedoucím tohoto centra.



V Česku probíhá mezinárodní studie na léčbu rezistentní deprese

| Vedavyzkum.cz |

Slibné výsledky přinesla druhá část velké mezinárodní studie COMPASS Pathways, která se zabývá léčbou rezistentní deprese pomocí psilocybinu a na níž se podílejí také vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ). Vědci zkoumali optimální dávkování a možné vedlejší účinky. Výsledky byly nyní publikovány v prestižním The New England Journal of Medicine.



Petra Urbanová: Forenzní antropologie – realita versus fikce

| Vedavyzkum.cz |

Petra Urbanová v médiích často vystupuje jako česká forenzní antropoložka a vysvětluje rozdíly mezi svou prací a zobrazováním tohoto oboru ve filmech a v literatuře. Je docentkou a ředitelkou Ústavu antropologie na Masarykově univerzitě. Na přelomu roku 2013 strávila šest měsíců na North Carolina State University ve městě Raleigh jako stipendistka Fulbrightova programu.



Odpad:



Video: Nulový odpad: Kompostování

| Komunalniekologie.cz |

Kompostování je příklad obdivuhodné recyklace biologického odpadu, která se vyplatí nejen po stránce využití, ale i ekonomicky.



Metodika: Evidence v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci a příjmu na třídící/dotřiďovací linku

| Tretiruka.cz |

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává tento metodický návod k zajištění jednotného vedení průběžné evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v rámci obecního systému.



Skládka na vrcholu světa

| Enviweb.cz |

Mount Everest každým rokem navštěvuje stále více lidí, což se projevuje i na znečištění blízkého okolí i samotného vrcholu. Na nejvyšším místě světa můžeme dokonce najít i znečištění mikroplasty. Bez nadsázky tak mluvíme o nejvyšší skládce odpadu na světě.



Příroda a ekologie:



Karlovarský kraj chce obnovit přírodní rezervaci s rašeliništi u Nejdku

| Nase-voda.cz |

Karlovarský kraj chce upravit přírodní rezervaci Oceán mezi Perninkem, Merklínem a Nejdkem. Jde o cenné území s komplexem rašelinišť, která tvoří přirozené jádro krušnohorských mokřadů. Na zásahy v území rezervace chce kraj získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.



Energetika:



Zbrklým odstavováním uhelných zdrojů můžeme způsobit, že nebude dost energie, když bude životně důležitá

| Prumyslovaekologie.cz |

Ve veřejném prostoru je často akcentována důležitost snižování emisí CO₂ a vůbec celkové zátěže na životní prostředí z výroby elektrické energie a tepla. Nelze se tak divit tomu, že se v posledních 10 letech dostala ekologie do popředí zájmu nejen v Bruselu, ale i v celém demokratickém světě. Ačkoliv jde o nesporně důležité kritérium, není tím jediným, čemu bychom měli v energetice věnovat pozornost.



Regulované ceny elektřiny příští rok klesnou o 16,7 %, plynu vzrostou o 1,7 %

| Prumyslovaekologie.cz |

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek energií pro další rok. I přes výrazný tlak na jejich nárůst kvůli rostoucím cenám energií se podařilo regulovanou cenu elektřiny podstatně snížit a u plynu růst omezit na minimum. Důvodem jsou opatření vlády, která na podnět ERÚ přistoupila ke kompenzaci nárůstu cen energií, které by se jinak promítly do regulace, a to včetně úhrady příspěvku na podporované zdroje ze státního rozpočtu.



Cena ropy klesá, protipandemická politika Číny vyvolává obavy ohledně poptávky

| Oenergetice.cz |

Ropa dnes výrazně zlevňuje. Geopolitické napětí po dopadu rakety na východě Polska opadlo. Nárůst počtu nakažených koronavirem v Číně zvýšil obavy o poptávku v této zemi, která je největším světovým dovozcem ropy.



Evropská komise plánuje novým nařízením zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů

| Oenergetice.cz |

Evropská komise zveřejnila minulý týden návrh nařízení, které má za cíl významně zrychlit povolování výstavby nových obnovitelných zdrojů či tepelných čerpadel. Pro solární elektrárny instalované na budovách nebo jiných objektech má schvalování trvat maximálně měsíc.



Vyšetřování výbuchů na plynovodech Nord Stream podle Švédska potvrdilo sabotáž

| Oenergetice.cz |

Vyšetřování zářijových úniků plynu z plynovodů Nord Stream potvrdilo, že se jednalo o sabotáž, uvedla dnes podle agentury Reuters švédská prokuratura. Na poškozených plynovodech byly objeveny zbytky výbušnin, dodala.



Nové německé LNG terminály budou klíčové pro zajištění plynu v nejbližších letech

| Oenergetice.cz |

Připravované nové německé LNG terminály budou v nejbližších letech klíčové pro náhradu ruského zemního plynu. První tři nové terminály by měly být dokončeny ještě letos, další tři pak mají být uvedeny do provozu do konce roku 2023.



Tři čtvrtiny Čechů šetří kvůli krizi energie, část chce i investovat do opatření

| Oenergetice.cz |

Kvůli současnému růstu cen energií s nimi šetří tři čtvrtiny Čechů. Většinou omezují spotřebu vody a tepla nebo dobu svícení. Zhruba třetina lidí pak plánuje větší investice do úsporných opatření, jako jsou stavební úpravy či instalace fotovoltaických panelů. Vyplynulo to průzkumu, o jehož výsledcích informoval ČTK Svaz moderní energetiky. Podle něj je pro většinu společnosti současná krize zároveň příležitostí k proměně české energetiky k větší soběstačnosti.



Voda:



Lhostejnost, nezájem o životní prostředí…Pila Paskov opět v hledáčku inspekce

| Komunalniekologie.cz |

Firma Mayr-Melnhof Holz Paskov, která provozuje Pilu Paskov, opakovaně porušuje vodní zákon tím, že umožňuje únik odpadních vod do toku Olešná. Od roku 2017 Česká inspekce životního prostředí společnosti uložila již čtyři pokuty ve výši téměř dva miliony korun.



Co nepatří do kanalizace aneb jak správně třídit oleje

| Nase-voda.cz |

O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace patří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů, jakými jsou např. vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor.



ČHMÚ Brno: Průtoky v řekách byly čtrnáctý měsíc po sobě podprůměrné

| Nase-voda.cz |

Říjnové průtoky v řekách, které monitoruje brněnská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), dosáhly 56 procent obvyklého stavu. Pod průměrem byly čtrnáctý měsíc po sobě, v září byly na 70 procentech.



MAAE posuzovala plán na vypuštění kontaminované vody z Fukušimy do moře

| Enviweb.cz |

Delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) tento týden navštívila Japonsko, aby posoudila plány vypustit do moře kontaminovanou vodu z jaderné elektrárny Fukušima, kterou v roce 2011 poničilo zemětřesení a cunami. Výsledky studie chce MAAE zveřejnit na začátku příštího roku, uvedla dnes agentura Kjódó. Konečné rozhodnutí, zda vypuštění vody z areálu elektrárny do moře povolit, bude na japonských úřadech.



Ovzduší a klima:



Čína by měla zaplatit klimatické škody, říká německá ministryně

| Prumyslovaekologie.cz |

Země, jako je Čína, by měly více přispívat na kompenzační platby pro země zasažené klimatickými katastrofami, uvedla v pátek pro televizní stanici Bayerischer Rundfunk německá spolková ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Svenja Schulzeová.



Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.



Průmysl:



Připravuje se revize zákazu produkce aut se spalovacími motory

| Prumyslovaekologie.cz |

Francouzký komisař Thierry Breton chystá revizní řízení pro rok 2026 týkající se automobilů se spalovacími motory, jelikož se obává ambiciózních cílů ukončení produkce těchto automobilů, naplánované na rok 2035.



Lesnictví a zemědělství:



Jedle bělokorá může být klíčovou dřevinou budoucích lesů

| Ekolist.cz |

Globální změna klimatu reprezentovaná hlavně stoupající teplotou vzduchu a zvyšujícím se suchem má negativní dopad na lesní ekosystémy. Mění se jejich produktivita, uhlíková rovnováha, stoupá míra poškození stromů hmyzem, chorobami a kalamitami. V důsledku očekávaného nárůstu klimatických extrémů v budoucnosti dojde s velkou pravděpodobností k ještě většímu odumírání stromů a podstatným změnám v zastoupení jednotlivých druhů dřevin.



V Mendelově rodišti na Novojičínsku vysadili dobrovolníci alej 200 hrušní

| Ekolist.cz |

V rodišti zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela Hynčicích, nynější části Vražného na Novojičínsku, vysadili dobrovolníci alej 200 hrušní. Jedná se o hrušně starých, hlavně regionálních odrůd, ale v aleji budou i odrůdy původem z celé Evropy, sdělil mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký.



Napříč:



Jihočeské MAS pomohou seniorům a nízkopříjmovým domácnostem k dotacím

| Komunalniekologie.cz |

Okamžitou finanční podporu ve výši až 150 tisíc korun na rychlé a jednoduché zateplení domů nabídne seniorům a domácnostem s nižšími příjmy program Nová zelená úsporám Light. Administrace příspěvků bude velmi jednoduchá a peníze získá žadatel i předem.

MONITORING 21. 11. 2022