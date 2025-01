Monitoring průmyslové ekologie | 18. - 24. 1. 2025

Služba pro předplatitele.

Voda:



Vyhlášení fotosoutěže VODA 2025. Jaké téma má tentokrát?

| Nase-voda.cz |

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) vyhlašuje při příležitosti konání 23. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2025 již patnáctý ročník fotosoutěže VODA 2025. Tématem pro letošek je VODA A LIDÉ.



Odpady a recyklace:



Národní zemědělské muzeum Ostrava připravilo výstavu o plastech a recyklaci

| Ekolist.cz |

V ostravské pobočce Národního zemědělského muzea je k vidění výstava Plasty jako dobrý sluha, ale zlý pán. Návštěvníky má poučit o plastech a jejich efektivním využití. Cílem je zábavnou formou informovat o plastech, jejich recyklaci či možnostech jejich využití. ČTK to za pořadatele řekla Lucie Pavlásková. Výstava je určena školám jako doplněk k výuce o ekologii. Otevřená bude do poloviny dubna 2025.



Liberecký kraj přispěje obcím na re-use centra, bezobalové prodejny i štěpkovače

| Ekolist.cz |

Dotace na zřízení a provoz takzvaných re-use center, na bezobalové prodejny, pořízení kompostérů nebo štěpkovačů a další vybavení pro třídění odpadu nabízí obcím Liberecký kraj. V dotačním programu na podporu předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů má letos připraveno pět milionů korun. Tento program je cesta, jak pomoci obcím s odpadovým hospodářstvím, řekl ČTK náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).



Jak funguje "Nenechávej stopy" v ČR - podcast o šetrném turismu

| Enviweb.cz |

Nový díl podcastu je online...

... a tentokrát jím je pro nás naprosto klíčové téma, a to Nenechávej stopy. I zde se mockrát řešilo, tak zveme k poslechu!



Příroda a ekologie:



V Tunisku funguje lodní nemocnice, která pomáhá chráněným druhům želv

| Ekolist.cz |

Jen několik metrů od břehů tuniského souostroví Kerkenna sleduje skupinka studentů karetu obecnou jménem Besma (úsměv v arabštině), která patří k chráněnému druhu želv. Ta se po ošetření, jehož se jí dostalo na lodní nemocnici, vrátila zpět do moře. Napsala o tom agentura AFP.



Jihočeský kraj má 343 chráněných území, naposled přibylo 11 lokalit

| Ekolist.cz |

V Jihočeském kraji bylo na přelomu let 2023 a 2024 na ploše přes 2000 kilometrů čtverečních 343 zvláště chráněných území. Jejich celková rozloha byla 21,4 procenta z celkové výměry kraje a mezi kraji byl její podíl pátý nejvyšší. Největší plochy zaujímají chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, Třeboňsko nebo Blanský les. V posledních letech se maloplošná chráněná území na jihu Čech rozrostla o 11 lokalit. Loni nové chráněné území v kraji nepřibylo. Letos by mělo vzniknout u Českého Krumlova v oblasti kopce Ptačí hrádek. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu a Jihočeského kraje.



Nadace Ivana Dejmala z Liberce loni podpořila sázení stromků či zadržování vody

| Ekolist.cz |

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody z Liberce loni podpořila 59 projektů, mezi nimi sázení desítek tisíc sazenic stromků, zadržování vody v krajině či obnovu naučné stezky v Jizerských horách. Rozdělila mezi ně 3,6 milionu korun, což je zhruba o 600 000 korun více než v roce 2023. Nadace funguje od roku 1993 a podle jejího ředitele Ondřeje Petrovského se v posledních letech věnuje hlavně projektům zaměřeným na nápravu vodního režimu v krajině či výsadbu druhově a věkově rozmanitých lesů.



Energetika:



Návrh pravidel NZÚ je diskriminační, nevyvážený a špatně zacílený, říká Komora OZE

| Komunalniekologie.cz |

Na polovinu. Takový by měl být meziroční pokles maximální částky, kterou by měly domácnosti dostávat na pořízení fotovoltaiky od února. Jde již o třetí výrazné snížení dotace za posledních 12 měsíců. To se pochopitelně odráží v propadu zájmu domácností. Dotace pro střešní fotovoltaiky se tak postupně dostává pod úroveň dotace pro solární parky stavěné na polích, upozornila ministra Hladíka Komora obnovitelných zdrojů energie spolu s Cechem akumulace a fotovoltaiky (CAFT).Komora má výhrady i vůči úpravám pro ostatní obnovitelné zdroje, především tepelná čerpadla. Před opakovaným jednáním svolaným ministerstvem a Státním fondem životního prostředí Komora představila veřejnosti vlastní návrh snížení dotace.



Jaderná energetika v roce 2024, 2. část: Obnova zájmu o jádro v Evropě a západním světě

| Oenergetice.cz |

V druhé částí našeho přehledu se zaměříme nejdříve na situaci v Evropě, pro kterou je stále nejdůležitější co nejdelší bezpečné provozování stávajících bloků. Pro státy využívající sovětské modely reaktorů s východním typem paliva je důležitý přechod k západním dodavatelům. O tom, že se to daří v České republice, se psalo v minulém přehledu. Palivo pro reaktory VVER1000 je standardně schopen dodat Wesingouse i Framatome. Na konci května 2024 byly poprvé palivové soubory Westinghouse zavezeny do pátého bloku bulharské elektrárny Kozloduj. Pro šestý blok bude dodávat palivo Framatome.



Axpo: Aby Evropa letos naplnila zásobníky plynu, bude muset o plyn soutěžit s Asií

| Oenergetice.cz |

S koncem tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu a chladným počasím na konci loňského roku se zásobníky plynu v Evropě vyprazdňují rychleji, než tomu bylo v předchozích letech. Během letošního léta tak bude poptávka po plynu pro naplnění zásobníků v Evropě před další zimou zřejmě silná. Podle švýcarské energetické společnosti Axpo budou evropští obchodníci muset více soutěžit s asijskými společnostmi na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG).



Pochmurná modulární naděje

| Oenergetice.cz |

Česká vláda uzavřela koncem října minulého roku s firmou Rolls Royce smlouvu o společném vývoji, financování a výstavbě malých modulárních reaktorů (MMR). Česká strana, reprezentovaná skupinou ČEZ, by měla vedle spolupráci na vývoji zajistit především financování.



Věda a výzkum:



Čeští vědci se mohou zapojit do tvorby nové hodnotící zprávy o biodiverzitě

| Enviweb.cz |

Čeští vědci se mohou zapojit do tvorby druhé globální hodnotící zprávy, kterou začne sestavovat Mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby (IPBES). Na odborném semináři to dnes řekla Eliška Rolfová, která je ministerským radou na ministerstvu životního prostředí. Jedná se podle ní o velmi prestižní práci, zájemci se mohou účastnit na nejrůznějších pozicích od stážisty po předsedajícího autora. Práce na zprávě začne letos, hotová by měla být v roce 2028.



Zběsilý tanec obřích exoplanet

| Vedavyzkum.cz |

Astronomové objevili planetární systém, který vykazuje dosud nejsilnější pozorovanou gravitační interakci mezi dvěma obřími planetami. Tento gravitační tanec je tak silný, že způsobuje zdánlivé změny periody oběhu planet v řádu dní! Planetární systém TOI-4504, který navíc také hostí malou planetu o velikosti mezi Zemí a Neptunem, představuje velmi důležitý objev, který astronomům umožní lépe porozumět formování a vývoji planetárních soustav.



Archeologové UK odhalují kontakty ve Středomoří

| Vedavyzkum.cz |

Bájná Trója, antický Pergamon v Malé Asii anebo ostrov Samothráké. Tam všude pracoval Peter Pavúk, jenž v letech 2013 až 2022 řídil Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty UK v Praze. Nyní svůj odborný zájem směřuje s kolegy na ostrov jiný: na málo probádaný Skopelos s jeho částí Stafylos v severním Egejském moři.



3D technologie pro tisk se uplatňují i v sochařství

| Vedavyzkum.cz |

Technologie pro 3D tisk a robotické obrábění jsou fenoménem posledního desetiletí. Na Vysokém učení technickém v Brně je jejich vliv znát nejen na technických fakultách, ale významně se projevuje také na Fakultě výtvarných umění. Díky nadšení pedagogů Ateliéru sochařství se zde podařilo rozvinout specifický přístup k zavádění digitálního sochařství do výuky, který nemá na českých vysokých školách obdoby.



Neformální praktiky v soudnictví mají velký vliv na výběr soudců i výklad zákonů

| Vedavyzkum.cz |

Odborníci z Právnické fakulty Masarykovy univerzity se dlouhodobě věnují výzkumu soudnictví, mimo jiné i jeho neformálním stránkám.



Lesnictví a zemědělství:



V Krušných horách začala šetrná přeměna porostů

| Nase-voda.cz |

Podpořit v Krušných horách přirozeně obnovené stromy podrůstající ty mateřské, lesy prosvětlit a postupně připravit na klimatickou změnu je cílem Lesů České republiky. Podnik tam proto začal na 53,12 hektarech s přeměnou zralých porostů do 140 let věku včetně evropsky významné lokality Východní Krušnohoří.



Na horní Opavě vzniká rozsáhlý soubor protipovodňových opatření

| Nase-voda.cz |

Komplexní protipovodňová ochrana horního toku řeky Opavy zajistí ochranu pro tisíce domácností v několika městech a obcích. S jejich zástupci dnes v Krnově jednal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a vedením Povodí Odry.



Obnova šestihektarového parku zničeného tornádem je u konce, navrhli ji studenti

| Ekolist.cz |

Obnova šestihektarového parku Na Zahájce v Hruškách na Břeclavsku, který v roce 2021 zničilo tornádo, je u konce. Vyšla na 20 milionů korun a od návrhu až po výsadbu se na ní podíleli studenti Mendelovy univerzity v Brně. Škola o tom informovala v tiskové zprávě.



Lesy nás nepotřebují, my je ano. Poslechněte si 3. díl našeho podcastu Hlasy proměny 2

| Enviweb.cz |

V Klepačově lesníci už padesát let přetváří tamní les na takzvaný výběrný. To znamená, že se do něj zasahuje přírodě bližším způsobem, pracuje se s jednotlivými stromy a netěží se velké plochy najednou.



Ovzduší a klima:



Emise skleníkových plynů v EU se v roce 2023 snížily o 7 %

| Prumyslovaekologie.cz |

V dlouhodobém horizontu to znamená, že od roku 2013 došlo ke snížení emisí o 18 %. Vyplývá to z dat, která tento týden zveřejnil Eurostat.



Frank Bold a ekologické organizace podaly stížnost Evropské komisi: elektrárna Počerady navzdory rozsudku dál vypouští jedovatou rtuť

| Enviweb.cz |

Expertní skupina Frank Bold, Greenpeace a Hnutí DUHA se obrátily na Evropskou komisi se stížností kvůli postupu českých úřadů při stanovování emisního limitu pro uhelnou elektrárnu Počerady. V srpnu 2024 zrušil soud elektrárně rozsáhlou emisní výjimku a úřady měly jeho rozhodnutí bezodkladně promítnout do povolení k provozu. To se však dodnes nestalo. Elektrárna v současnosti porušuje zákonný limit pro vypouštění rtuti. Stěžovatelé požadují, aby Komise prošetřila, zda Česká republika přístupem k elektrárně Počerady kromě českých právních předpisů neporušuje i unijní Směrnici o průmyslových emisích.



Legislativa:



Lex plyn je prvním správným krokem. Další musí následovat, říká Hospodářská komora

| Prumyslovaekologie.cz |

Hospodářská komora ČR oceňuje stanovisko vlády, která podpořila novelu energetického zákona tzv. Lex plyn. Zástupci podnikatelů ale upozorňují, že zjednodušení povolovacích procesů pro výstavbu nových zdrojů je pouze prvním krokem. Nyní musí následovat řada dalších, aby se nové zdroje skutečně postavily a byl zajištěn dostatek energie za dostupné ceny.



Životní prostředí:



Na přírodní učebny nebo lesní školy. Jihomoravský kraj podporuje aktivní zájem mladých o ochranu životního prostředí

| Komunalniekologie.cz |

Částka 156 tisíc korun na fungování venkovní učebny v Rašovicích, přes 108 tisíc na rozšíření a provoz přírodní zahrady při lesní mateřské školy Ledňáček v Tišnově nebo 186 tisíc pro jurtu na ekologické vzdělávání v přírodní zahradě lesní mateřské školky v Řícmanicích.



Hradec Králové pokračuje s důležitou obnovou zeleně

| Komunalniekologie.cz |

V průběhu zimních měsíců plánují zahradníci městské zeleně v Hradci Králové obnovit několik desítek stromů a stromořadí. Ke kácení zhruba 200 dřevin dojde z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, oprav inženýrských sítí a chodníků. Obnovu a rozšíření zeleně zajistí jarní a podzimní výsadba až 600 nových stromů.



Průmysl a obchod:



USB-C: Povinný standard pro udržitelnější Evropu. Co vedlo k této změně?

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská regulace, která zavádí povinnost sjednocení konektoru USB-C, vzbuzuje protichůdné reakce. Zatímco její zastánci ji považují za zásadní krok k omezení elektroodpadu, odpůrci varují před možným omezením inovací. Elektroodpad je přitom nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě – podle Global E-Waste Monitoru se jeho produkce zvyšuje dokonce pětkrát rychleji, než se předpokládalo. Nové opatření má ušetřit až 11 000 tun elektroodpadu ročně. Důležitý kontext pro zavádění nového opatření popisuje v komentáři David Chytil, člen představenstva společnosti REMA Systém.



Nový šéf ACEA vyzval EU ke změnám v ekologické politice

| Enviweb.cz |

Nový šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius vyzval Evropskou unii ke změnám v její ekologické politice a k jednáním s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem s cílem odvrátit obchodní válku.



Napříč:



Komise představila studii výrobních technologií pro zelenou transformaci

| Tretiruka.cz |

Evropská komise představila nezávislou studii zaměřenou na stav a vývoj výrobních kapacit technologií pro dosažení uhlíkové neutrality v EU. Studie poskytuje detailní přehled o klíčových sektorech, jako jsou obnovitelné zdroje energie (větrné a solární elektrárny), baterie, technologie zachycování uhlíku, tepelná čerpadla a další relevantní technologie ve všech členských státech EU. Cílem je překonat nedostatek dostupných dat a vytvořit základ pro efektivnější doporučení.

