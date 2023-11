Monitoring průmyslové ekologie | 17. - 24. 11. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 17. – 20. 11. 2023



Legislativa:



Sněmovna schválila návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

| Komunalniekologie.cz |

Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili zákon, který upraví postupy související s přípravou, výstavbou a provozováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Nyní návrh zákona směřuje do Senátu Parlamentu České republiky. Tento zákon rozšíří obcím jejich práva a lhůty pro posílení kontroly kvality procesu.



Legislativní změna přílohy nařízení REACH

| Tretiruka.cz |

V platnost vstoupilo nařízení Komise (EU) 2023/2482, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 týkající se látky bis (2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) ve zdravotnických prostředcích (ÚV 14. 11. 2023).



Příroda a ekologie:



Co se stane, když se vrcholový predátor střetne s ekosystémovým inženýrem

| Enviweb.cz |

Bobři mají vliv. Tito hlodavci kácením stromů a přehrazováním toků mění svět kolem sebe, zvyšují hladinu vody a vytvářejí prostředí pro rozmanité rostliny, hmyz, ryby a další živočichy. Patří k nejznámějším ekosystémovým inženýrům na světě, což je označení pro druhy, které mají na své prostředí obrovský dopad. Vlci jsou mocní. Jako vrcholoví predátoři se jejich schopnost zabíjet odráží v potravním řetězci a jejich přímý vliv na kořist může ovlivnit vegetaci, další zvířata a dokonce i to, jak tečou potoky. Co se tedy stane, když se vrcholový predátor setká s ekosystémovým inženýrem, a sežere ho, táže se list The New York Times.



Jsme chovatelskou velmocí, digitalizací služeb díky Registru CITES ulehčíme administrativu tisícům chovatelů ohrožených druhů i státní správě

| Enviweb.cz |

Ministerstvo životního prostředí spustilo nové služby informačního systému Registr CITES, které zjednoduší práci spojenou s registrací exemplářů a vyřizováním žádostí o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydávaných podle nařízení EU. V databázích Registru CITES je aktuálně více než 40 tisíc osob se zaregistrovanými 150 tisíci exemplářů druhů podléhajícím CITES, které jsou aktuálně chované v ČR. Nová služba tak pomůže zejména chovatelům pravidelně odchovávajícím exempláře CITES, obchodníkům se zvířaty nebo zoologickým zahradám. MŽP navíc nově zpřístupňuje i veřejnou analytickou aplikaci Registru CITES, který podává informace o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy i o chovu ohrožených druhů živočichů v ČR.



Kterak se v Bruselu zabydleli tropičtí ptáci

| Enviweb.cz |

V rušné bruselské čtvrti Flagey si můžete být jisti dvěma věcmi: lidé budou stát frontu na hranolky v restauraci Frit Flagey a opodál budou sezobávat drobky holubi. Ale o pár set metrů dál se za soumraku odehrává scéna, která je výrazně méně belgická, napsal list The New York Times.



Energetika:



Je nutné omezit nárůst regulovaných složek ceny elektřiny a plynu

| Prumyslovaekologie.cz |

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se zapojil do připomínkování návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2024 a návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2024. Vláda a ERÚ musí zakročit a mitigovat navržený nárůst ceny.



Evropa si musí na konci zimy udržet dost plynu v zásobnících

| Oenergetice.cz |

Evropské zásobníky plynu v posledních týdnech „praskají ve švech“, kdy je řada z nich již zcela naplněna a nezbývá téměř žádné místo pro další vtláčení. Podle úřednice z Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku je nezbytné, aby si Evropa udržela relativně vysoký stav zásob plynu i na konci zimy. Úroveň naplnění zásobníků je jedním z klíčových faktorů poptávky po plynu mimo topnou sezónu, což má rovněž silný vliv na ceny plynu na evropském trhu.



Slabá poptávka může v následujících letech způsobit přebytky plynu v Evropě

| Oenergetice.cz |

Evropský trh se zemním plynem by v následujících letech mohl čelit významnému převisu nabídky nad poptávkou díky očekávanému navýšení globální produkce, poklesu poptávky i vyšší výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyplývá to z vyjádření expertů, na která se odvolává zahraniční server Montel.



Ceny ropy jsou nejníže od července, čeká se na reakci kartelu OPEC

| Oenergetice.cz |

Slabá ekonomická data z USA, ale i obava o další vývoj čínské ekonomiky zapříčinily dle agentury Reuters skokový pokles ceny ropy v tomto týdnu. V průběhu čtvrtečního obchodního dne odepsala ropa takřka 5 % a dostala se na nejnižší úroveň od července letošního roku. Přestože na trhu aktuálně panuje spíše negativní sentiment, očekává se, jak na propad ceny zareaguje kartel OPEC. Analytici rovněž blízce sledují vývoj izraelsko-palestinského konfliktu a dění v regionu.



Voda:



Vypouštění odpadních vod je pro řeky horší než zemědělství, zjistili vědci

| Prumyslovaekologie.cz |

Oxfordští výzkumníci zjistili, že na kvalitu vody má větší dopad vypouštění odpadních vod do řek než okolní využívání půdy.



Shromáždění ve Valašském Meziříčí požadovalo spravedlivé vyšetření otravy Bečvy

| Nase-voda.cz |

Spravedlivé vyšetření otravy řeky Bečvy požadovali lidé, kteří se dnes odpoledne sešli na náměstí ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Shromáždění Demokracii a Bečvu máme jen jednu přilákalo stovky lidí. V ruce měli karty s nápisem Bečva nevyšumí, lidé také měli transparenty „Bečva už nesmrdí, soud a rozsudek ANO“, „Chemie? Za 5!“ či transparent s namalovanou rybou a textem: Ubývá míst, kam chodívala pro vodu.



Odpady a recyklace:



Ke slovu se dostaly obce aneb Debata k zavedení zálohového systému I. část

| Prumyslovaekologie.cz |

Od května, kdy ministr Hladík představil první teze k povinnému zálohovému systému na plastové lahve a plechovky, debata o nutnosti zavedení systému neustala. Jelikož zástupci obcí měli dojem, že zatím neměli možnost vyjádřit se k nové legislativě, uskutečnila se v Poslanecké sněmovně na toto téma diskuse.



Ostrava odstranila další velkou nelegální skládku. Zmizely nejen pneumatiky, ale i tuny odpadu

| Komunalniekologie.cz |

V minulých dnech z povrchu Ostravy zmizela další „černá“ skládka. Město nechalo v týdnu od 16. do 20. října odstranit značné množství pneumatik a dalšího odpadu v ulici Oderské poblíž Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Nepořádek v místě byl předmětem řady podnětů ze stran občanů.



Dobrovolníci opět uklidili s Ukliďme svět mnoho tun odpadu

| Komunalniekologie.cz |

Během podzimního kola úklidů kampaně Ukliďme svět uklidilo přes 6 000 dobrovolníků více než 10 tun odpadu. Úklidy však pokračují dál a my vítáme každého dobrovolníka. Můžete se přidat k některému z úklidů na mapě, nebo si registrujte vlastní akci pomocí jednoduchého formuláře. Možná je i zpětná registrace. Fotografie z akcí nás potěší a mohou motivovat další dobrovolníky. Zároveň se můžete zapojit do soutěže Land Art 2023, která právě probíhá a soutěžící do ní tvoří rozmanitá díla z přírodních materiálů. Děkujeme. Hlavní jarní úklidový den nás příští rok čeká 23. března.



Vídeň na podzim sesbírá miliardy listů, obyvatelům nabídne kompost

| Tretiruka.cz |

Vídeňští zahradníci před podzimní sezonou spočítali, že na ně v ulicích bude čekat asi 15 miliard listů o hmotnosti kolem 12,5 tisíce tun. Znečištěné listoví sesbírané z ulic končí ve spalovně, čisté listy z parků směřují do kompostárny. Vyrobený kompost si obyvatelé mohou celoročně zdarma odvézt ze sběrných dvorů.



Soláry a turbíny nevydrží věčně, z recyklace bude byznys, soudí organizace

| idnes.cz |

Přestože jsou výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo elektromobily spojovány se snahami o snížení emisí či zmírnění změny klimatu, brzy přinesou také problém – odpad. Miliony fotovoltaických solárních panelů, větrných turbín a lithium-iontových baterií totiž dosáhnou konce své životnosti, upozorňuje organizace Porta Educa. Některé firmy tak nyní na budoucím byznysu v podobě recyklace těchto materiálů pracují již nyní.



Lidé z Pošumaví protestovali proti jadernému úložišti, odmítli zákon ze Sněmovny

| Ekolist.cz |

Lidé z Pošumaví dnes protestovali proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě Březový potok na Horažďovicku. Odmítli zákon o úložišti, který ve středu schválila Sněmovna. Nelíbí se jim, že nerespektuje práva obcí při rozhodování o finální lokalitě, kterou má vybrat výhradně vláda do roku 2028. Více než stovka lidí s transparenty a vlajkami hodinu přecházela v obci Velký Bor hlavní silnici z Plzně na Horažďovice, kudy projíždí denně až 15 000 aut, a protestující rozdávali řidičům letáky, zjistila ČTK na místě.



Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022

| Oenergetice.cz |

Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálního odpadu (SKO) z obcí napříč celou Českou republikou. Tato analýza vzorků domovního odpadu, s více než patnáctiletou tradicí, je realizována ve čtvrtletních intervalech na základě pravidelně aktualizované metodiky.



Ovzduší a klima:



Vědci zjistili, že již staří Římané vypouštěli do ovzduší velké množství škodlivin

| Veda.instory.cz |

Jedním z největších problémů dnešního světa je znečišťování ovzduší díky rozsáhlému průmyslu. Přestože jde o fenomén moderní doby, vědci z archeologických průzkumů zjistili, že ovzduší bylo znečišťováno už starými Římany v souvislosti s těžbou kovů.



Životní prostředí:



Které firmy se umístily mezi desítkou nejlepších na základě udržitelnosti a ESG?

| Prumyslovaekologie.cz |

Už druhý ročník nezávislého srovnání českých firem podle ESG porovnal, do jaké míry tuzemské firmy sledují a komunikují svůj vliv na životní prostředí, společnost a řízení firmy. ESG Rating – žebříček nejlepších v kategorii velký podnik a malý a střední podnik – vychází ze zhruba půl roku trvajícího kombinovaného výzkumu a spolu s Asociací společenské odpovědnosti ho sestavil program CEMS z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.



Odhalení velkého rozšíření směsí pesticidů v životním prostředí

| Vedavyzkum.cz |

Průlomová studie projektu SPRINT, financovaného z programu Evropské unie Horizon, odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua pesticidů jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví.



Věda a výzkum:



Matúš Nosko z VUT přišel s ekosystémem pro chytré domácnosti

| Prumyslovaekologie.cz |

Zařízení od MaNoSens usnadňuje život majitelům čerpadel i technikům

Na bezdrátovou senzorovou síť se ve své bakalářské práci zaměřil Matúš Nosko z Fakulty informačních technologií VUT. To, že si téma internetu věcí vybral, nebyla úplná náhoda. Už během bakalářského studia totiž začal v dané oblasti podnikat a vyvinul produkt, o který mají nyní zájem firmy hned z několika oblastí.



Blýská se CRISPRu na lepší časy?

| Vedavyzkum.cz |

Americká FDA má rozhodnout, zda povolí první využití editace genomu pomocí CRISPR/Cas9 k léčbě srpkovité anémie. Tímto onemocněním trpí celosvětově přes sedm milionů lidí. Americká léková agentura tak čelí rozhodnutí, zda povolit genovou terapii, jež má potenciál pomoci velkému množství pacientů, ale zároveň nejsou ještě plně popsány její dopady a důsledky.



ZČU ve spolupráci se společností ICZ vyvinuly software pro lékaře

| Vedavyzkum.cz |

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se společností ICZ vyvinuly unikátní softwarové řešení, které má odlehčit lékařům v nemocnicích od administrativy. Inteligentní asistent s prvky umělé inteligence dokáže analyzovat zdravotnickou dokumentaci a přiřazovat klinickým informacím standardizované kódy, potřebné například pro financování zdravotní péče.



Festival kosmického průmyslu Czech Space Week již za pět dní

| Vedavyzkum.cz |

Česko je na špičce kosmického průmyslu a vědy. Vede mezinárodní vesmírné mise, dodává součástky do raket, staví vlastní družice a stává se uznávaným centrem analogových misí. O oslavu dosavadních úspěchů a prezentaci novinek českého kosmického průmyslu se postará šestý ročník populárního festivalu Czech Space Week.



Kdo jsou nejcitovanější vědci z Česka za rok 2023?

| Vedavyzkum.cz |

Společnost Clarivate zveřejnila letošní vydání prestižního žebříčku Highly Cited Researchers 2023. Mezi téměř sedmi tisíci nejcitovanějšími vědci a vědkyněmi z celého světa je na seznamu také sedm českých výzkumníků.



Lesnictví a zemědělství:



Novela zákona o myslivosti by mohla umožnit po část roku vstup do obor

| Ekolist.cz |

Novela zákona o myslivosti, kterou připravilo ministerstvo zemědělství, by mohla upravit možnost vstupovat do obor. Po část roku by mohly být na základě zákona a vyhlášky přístupné. O možnosti vstupu do obory by měl rozhodovat vlastník, který bude muset dodržovat zákon a vyhlášku. Nyní o přístupu rozhoduje státní správa, tedy orgány myslivosti v obcích s rozšířenou působností. Obory by měly být přístupné i podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, pokud pro ně neplatí zákaz nebo omezení vstupu podle zákona o myslivosti nebo jiných právních předpisů.



Průmysl a obchod:



Oboustranné oblečení od Flipky lze nosit do města i do hor. Šetří životní prostředí i peněženku

| Enviweb.cz |

Proti trendu takzvané fast fashion se rozhodli bojovat Šimon Lipták a David Maroši, absolventi programu Entrepreneurship and Small Business Development na Fakultě podnikatelské VUT. Už na škole založili firmu Flipky a nabízí funkční oblečení, které je oboustranné a má více možností využití. Zatím míří pouze na slovenský trh, do budoucna ale plánují prorazit i na tom českém.



Napříč:



V programu 7grant získalo letos podporu více než sto padesát žadatelů

| Prumyslovaekologie.cz |

Více než sto padesát žadatelů podpořila ve dvou letošních kolech programu 7grant skupina Sev.en Česká energie. Výše podpory přesáhla 14 milionů korun. O grant mohou žádat subjekty a obyvatelé z regionů, kde působí společnosti skupiny Sev.en Česká energie, i zaměstnanci. Další desítky milionů korun poslaly společnosti Pavla Tykače obcím v regionech, kde podnikají a na podporu sportu, kultury a vzdělávání.



Luboš Drahňovský: Dřevěné rozhledny a lávky. Spadnou, nebo v naší krajině vydrží?

| Ekolist.cz |

Dřevěné rozhledny jsou poslední dobou v hledáčku novinářů. V srpnu proběhla zpráva o zranění dětí při pádu skrz podlahu rozhledny na Děčínsku. V listopadu ve vysílání ČT byla reportáž o uzavření rozhledny na Šumavě kvůli jejímu stavu pouze dva týdny před znovuotevřením. Jak to je s dřevěnými konstrukcemi v našich povětrnostních podmínkách? Jsou tedy tak křehké, že nevydrží nápor turistů? Nebo se nemají stavět ze dřeva? Nebo jen s omezenou dobou životnosti na několik let?

MONITORING 21. 11. 2023