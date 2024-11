Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 22. 11. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 16. - 18. 11. 2024



Odpady a recyklace:



Zálohování lahví nápoje nezdraží a sníží inflaci

| Archiv.hn.cz |

Říjnová inflace vzrostla. A to přesto, že podle stejné statistiky byly ceny stále nižší než v srpnu (ano, ceny byly nižší, ne že inflace byla nižší). A tak je tu znovu strach ze zdražování „investičního másla“, navzdory datům, že vždy, když se v minulosti po létě přiblížilo k 70 korunám, pak v listopadu a prosinci zlevňovalo. A vyklubala se i nová fáma – že prý kvůli zavádění vratných PET a plechovek od nápojů podraží nápoje a tím zkoušenému národu zase naroste inflace.



Poloprázdné tlakové lahve od párty plynů do popelnic nepatří!

| Enviweb.cz |

Poloprázdné tlakové lahve od párty plynů do popelnic nepatří! Při zpracování odpadu se z nich stávají opravdové bomby

Pražské služby poukazují na nebezpečný trend. Až příliš často vybuchují pracovníkům v ZEVO Malešice velké tlakové lahve především od takzvaných párty plynů takřka pod rukama. Tyto poloprázdné obaly přitom nepatří do žádné z popelnic ani kontejnerů.



Příroda a ekologie:



V záchranném centru na Filipínách se po 10 letech vylíhlo mládě orla opičího. Pomohla i Zoo Liberec

| Ekolist.cz |

V záchranném centru na Filipínách, které spolupracuje s libereckou zoo, se po deseti letech vylíhlo mládě kriticky ohroženého orla opičího, který je národním ptákem tohoto ostrovního státu v jihovýchodní Asii. Podařilo se to díky umělé inseminaci a asistované inkubace a k chovatelskému úspěchu přispěla právě liberecká zoologická zahrada, která má s asistovanou reprodukcí dravých ptáků zkušenosti.



Energetika:



EU: Poplatky hrazené ACER – aktualizace

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci týkající se poplatků hrazené agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) – aktualizace.



Hra o Dukovany: Mohou si Korejci dovolit další ztrátový projekt?

| Oenergetice.cz |

Když česká vláda v červenci oznámila, že vítězem soutěže na stavbu nových jaderných bloků je korejská společnost KHNP, veřejnost si oddechla. Konečně rozhodnutí po letech odkladů! Koneckonců vyřazení ruského a čínského uchazeče vzhledem k současné situaci nikdo nezpochybňuje, americký Westinghouse se nepodáním nabídky v požadované formě vyřadil sám, a tak se závěr soutěže odehrál vlastně jen mezi dvěma uchazeči. Vedle KHNP podala nabídku ještě francouzská EDF.



Ruský Gazprom od soboty zastavuje dodávky plynu do Rakouska, oznámil to firmě OMV

| Oenergetice.cz |

Ruská státní společnost Gazprom přestane od sobotního rána dodávat z do Rakouska. Emní plynGazprom to dnes oznámil rakouské firmě OMV, která plyn odebírá. Postup Gazpromu je reakci na krok OMV, která Gazpromu pozastavila platby, aby získala částku, jež jí byla přiznána v arbitráži.



Vodíkáři se sešli v Praze a diskutovali o rozvoji páteřní vodíkové sítě

| Oenergetice.cz |

Praha hostila firmy náležící do vodíkové dodavatelského řetězce od výroby, přes přepravu až po spotřebu. Konferenci pořádala společnost NET4GAS společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu.



Legislativa:



Změny v české legislativě, které ovlivňují obor vodovodů a kanalizací

| Prumyslovaekologie.cz |

Vodohospodáři se v současné době zabývají především dopady nového stavebního zákona, revizí evropské směrnice o čištění městských odpadních vod a směrnicí o nefinančním reportingu. V české legislativě se nicméně objevily i další legislativní změny, které mají na obor vliv.



Voda:



Technologická agentura ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za rok 2024. Absolutním vítězem je systém čištění vod

| Prumyslovaekologie.cz |

Unikátní systém na čištění vod pomocí plazmy, na kterém se významně podílel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, získal ocenění Technologické agentury České republiky (TA ČR) i veřejnosti. V rámci tradičního Dne TA ČR, kde letos agentura oslavila i své 15. výročí, udělila agentura ceny nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Pod záštitou tématu „15 let TA ČR“ agentura představila významné projekty, které přispívají k technologickému pokroku a inovacím napříč různými oblastmi života.



Závěr konference patřil přednáškám o energetice či stavu vodních toků

| Nase-voda.cz |

Dopoledním přednáškovým programem skončila ve čtvrtek v Českých Budějovicích dvoudenní konference Provoz vodovodů a kanalizací, největší vodárenská akce svého druhu v České republice. Odbornou část i doprovodné akce provázel rekordní zájem sedmi stovek účastníků a více než 60 prezentujících se firem.



Trojský kanál se začne 27. listopadu vypouštět. Staví tam uzávěru proti povodním

| Ekolist.cz |

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) začne ve středu 27. listopadu vypouštět plavební kanál Troja. Vypuštění kanálu bude trvat tři až čtyři dny a je nutné kvůli stavbě protipovodňového uzávěru, která začala loni v prosinci. Novinářům to řekli představitelé hlavního města, Povodí Vltavy a Pražské vodohospodářské společnosti, která je metropolí vlastněná. Předpokládané náklady stavby činí asi 163 milionů korun. Kanál je kvůli plánovanému vypouštění uzavřený pro plavbu od začátku letošního listopadu. Obnovení plavby je plánováno v dubnu příštího roku.



Na ploše po porostech poničených vichřicí u Jablunkova vzniklo devět tůní

| Ekolist.cz |

Na desetihektarové holé ploše, která loni vznikla po porostech poškozených vichřicí v Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku, vytvořil státní podnik Lesy ČR devět tůní. Řada dřevin se tam přirozeně obnovila, sdělila mluvčí podniku Eva Jouklová.



Využití umělé infiltrace pro posílení zásob podzemní vody

| Enviweb.cz |

Umělá infiltrace je ve světovém měřítku stále populárnější vodohospodářská metoda jak zadržovat vodu v krajině a zpomalovat její odtok. Ještě v šedesátých letech byla Česká republika mezi špičkou v této oblasti. Pak však došlo k celostátní změně strategie a přesunu důrazu na zásobování povrchovou vodou. Období střídajících se klimatických extrémů, povodní a sucha, ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí. Většina států s vhodnými hydrogeologickými podmínkami začlenila umělou infiltraci do svých opatření v boji proti suchu - například Izrael zasakuje 87 % svých vyčištěných odpadních vody formou umělé infiltrace a recykluje je. V Německu 20 % všech pitných vod pochází z různých forem umělé infiltrace. V České republice je vytipována řada perspektivních lokalit, mimo jiné i v oblastech postižených suchem a na ně jsou připraveny administrativně zajištěné podrobné technické projekty včetně zdůvodněných rozpočtů. K jejich spuštění však dosud chybí potřebné finanční zdroje.



Věda a výzkum:



Vědci z Akademie věd ČR objevili nové druhy vzácných hub baněk

| Ekolist.cz |

Vědci objevili nové druhy vzácných hub. Zjistili, že jarní houba baňka velkokališná, dříve považovaná za jeden druh, zahrnuje nejméně 11 různých druhů. V minulosti vědci některé z nich popsali, avšak tehdy nevěděli, že se jedná o odlišné druhy baněk a považovali je za jeden a ten samý druh. Z nově objevených samostatných druhů jsou dva pro vědu zcela nové a do dnešní doby nijak nepopsané, uvedla Akademie věd ČR (AV ČR).



Další česká naděje: středoškolačka Kristýna Říhová zabodovala se svým podmořským výzkumem ve stipendijním programu v USA

| Enviweb.cz |

Dnes osmnáctiletá Kristýna Říhová zabodovala v minulém ročníku stipendijního programu ASSIST, do kterého se i letos mohou přihlásit studenti z celého světa včetně České republiky. Dostat se díky němu mohou na prestižní americké střední školy, kde dostanou klíčovou podporu ve své studijní dráze.



35. výročí sametové revoluce: Máme co slavit?

| Vedavyzkum.cz |

Václav Kaška stojí na dvoře filozofické fakulty, na kterém se v listopadu 1989 konalo velké shromáždění studentů a pedagogů. Podoba dvoru se během 35 let výrazně změnila.

Kam se ubírala česká společnost po událostech 17. listopadu 1989 a jaké změny se odehrály v prostředí Masarykovy univerzity? Ze současného pohledu historiků na to podle Václava Kašky existují věcné odpovědi.



Když AI vylepšuje sama sebe

| Vedavyzkum.cz |

Výzkumný tým Lukáše Sekaniny se v projektu podpořeném Grantovou agenturou ČR zaměřil na studium neuronových sítí. Výsledky výzkumu otevřely nové cesty k návrhu jejich vysoce optimalizovaných akcelerátorů, které by se v budoucnu mohly objevit v mobilních telefonech a jiných zařízeních s omezenými výpočetními zdroji.



Odborníci využili odpadní kaly pro tvorbu substrátu pro pěstování rostlin

| Vedavyzkum.cz |

Jak přetvořit kaly z čistírny odpadních vod na substrát pro výživu rostlin v zemědělství a lesnictví? Právě přípravou a ověřením technologie, která toto efektivní využití odpadů umožní, se zabývali vědci z Institutu environmentálních technologií (IET) VŠB–Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s Katedrou fyziky Ostravské univerzity a firmou FCC Česká republika díky projektu Ministerstva zemědělství.



Ovzduší a klima:



Letošní rok bude zřejmě nejteplejším v historii měření

| Oenergetice.cz |

Průměrná globální teplota by se v letošním roce měla poprvé posunout na hodnoty, které jsou vyšší o více než 1,5 °C ve srovnání s předindustriální érou. Rok 2024 tak velmi pravděpodobně v tomto ohledu překoná rok 2023, který je aktuálně nejteplejším rokem v historii měření.



Životní prostředí:



MŽP podpoří ekologizaci železniční dopravy 15 miliardami korun

| Tretiruka.cz |

Další krok ke zlepšení veřejné dopravy je tady. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR podpoří výměnu starých osobních vlaků za nové s moderním ekologickým pohonem. V Modernizačním fondu vyhradilo na tuto oblast 15 miliard korun. Jde o první nabídku investic na modernizaci veřejné dopravy, které má Ministerstvo životního prostředí k dispozici z Modernizačního fondu, a to v programu TRANSGov.



Zbytečné dovozy potravin mnohonásobně zvyšují uhlíkovou stopu, říká studie

| Tretiruka.cz |

Vepřové ze Španělska, drůbež z Brazílie, nebo jablka z Nového Zélandu. Zbytečně dovezené potraviny, tedy takové, které je možné vypěstovat u nás, a přesto je dovážíme ze zahraničí mají mnohonásobně vyšší uhlíkovou stopu než ty vyprodukované v tuzemsku. Na příkladu čtyř komodit to ukazuje modelový výpočet, který pro Zemědělský svaz ČR připravila společnost Fair Venture.



MŽP vypsalo další dotace na zlepšení stavu krajiny

| Nase-voda.cz |

Pestřejší a odolnější krajina je účelem dvou dotačních výzev, které čerstvě vypsalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí. Celkem 800 milionů korun z evropských i národních zdrojů nabízí vlastníkům a správcům pozemků na obnovu a tvorbu remízů, mezí, stromořadí, mokřadů a dalších krajinných a vodních prvků. Příjem žádostí se otevře 20. listopadu.



Průmysl a obchod:



Změna k lepšímu přebírá Český cirkulární hotspot a posílí své aktivity v oblasti udržitelné ekonomiky

| Tretiruka.cz |

Byznysová platforma Změna k lepšímu, která sdružuje více než 70 organizací podporujících udržitelnou ekonomickou transformaci Česka, přebírá od Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) Český cirkulární hotspot. Jde o důležitý krok pro veřejnou diskuzi o udržitelnosti a prosazování systémových změn včetně úprav legislativy v oblasti dekarbonizace a cirkulární ekonomiky v Česku.



Napříč:



Veletrh e-SALON 2024 přilákal do Letňan téměř 27 tisíc lidí

| Prumyslovaekologie.cz |

Veletrh čisté mobility, technologií a řešení pro e-mobilitu e-SALON je nejvýznamnější oborovou událostí v Česku a jeho šestý ročník se těšil velkému zájmu veřejnosti. Ve dnech 7. až 10. listopadu jej navštívilo 26 657 návštěvníků. V PVA EXPO PRAHA bylo vystaveno téměř 400 elektromobilů od světových značek, nechyběly exkluzivní české premiéry, nejnovější technologie, doprovodný program i možnost testovacích jízd. Veletrh e-SALON 2024 byl největší ve své dosavadní historii. Partnerem pro energetiku PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build s.r.o.



Pozvánka: Pollutec Paris 2024

| Prumyslovaekologie.cz |

Mezinárodní environmentální veletrh Pollutec, který se koná každé dva roky v Lyonu, letos doplní nové bienále, které se uskuteční v pařížském výstavišti Porte de Versailles. Zainteresovaný stranám v environmentálním sektoru tak poskytne příležitost pro setkání a obchod. Navíc se dozví více o vývoji právních předpisů a inovacích z oblasti životního prostředí.



Živel 4 bude obcím hradit výdaje na energie v přechodném ubytování

| Komunalniekologie.cz |

Miliardu v programu Živel 4 na zajištění přechodného ubytování nebo prostor pro výuku budou moci samosprávy použít také na hrazení vytápění a osvětlení. Během online jednání se zástupci Moravskoslezského a Olomouckého kraje to potvrdilo vedení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Resort jim také představil podmínky chystaného programu Živel 3 na opravy i výstavbu bydlení, které poškodily zářijové povodně. Detaily ministerstvo plánuje upravit podle potřeb zasažených regionů.



Smart City Expo World Congress v Barceloně: Česko jako premiant inovací

| Komunalniekologie.cz |

Česká republika má za sebou premiérovou oficiální účast na Smart City Expo World Congress v Barceloně. S neotřelým výstavnickým přístupem a řadou inovativních řešení získala nejen pozornost návštěvníků, ale i cenu za nejudržitelnější expozici v konkurenci 1100+ vystavovatelů ze 130 zemí světa. Účast otevřela bránu do světa padesátce českých subjektů, mezi nimiž nechyběly perspektivních start-upy, inovativní firmy, univerzity, rezorty, města a instituce z lokálních a krajských inovačních ekosystémů. V expozici organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a agenturou CzechTrade se celkem sešlo na 200 účastníků z České republiky.

MONITORING 19. 11. 2024