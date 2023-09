Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 22. 9. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 16. - 18. 9. 2023



Příroda a ekologie:



Zoo Ostrava chystá dokumentární cyklus o roli zoo při ochraně přírody

| Ekolist.cz |

Ostravská zoologická zahrada připravuje šestidílný dokumentární cyklus Na chvíli na Zemi. Jeho cílem je ukázat význam a úlohu zoo při ochraně přírody. Dokončení cyklu je v plánu do konce letošního roku. Nyní se jedná o možné distribuci.



Projekt klubu turistů Stezky z lásky se uchytil, opravit cesty chtějí desítky dobrovolníků

| Ekolist.cz |

Klub českých turistů (KČT) začátkem léta rozjel dobrovolnický projekt Stezky z lásky, při němž s dobrovolníky opravuje či zprůchodňuje turistické stezky, obnovuje povalové či kamenné chodníky. Dobrovolníci už pracovali také na obnově vyhořelé rozhledny na Vlčí hoře na Děčínsku. Podle předsedy KČT Jiřího Homolky je zájem lidí velký a dokonce museli některé dobrovolníky i odmítat. Pěší turistika zažívá díky pandemii covidu renesanci, i díky zájmu dobrovolníků může jít o mnohaletý projekt, řekl Homolka ČTK.



Odpady a recyklace:



Polemika: Jak změní zálohy a multikomoditní sběr odpadové hospodářství v Česku?

| Prumyslovaekologie.cz |

České odpadové hospodářství čeká výrazná proměna. Plánuje to alespoň Ministerstvo životního prostředí, které uvedlo, že připravuje legislativní úpravu zálohového systému na PET lahve a plechovky. Ministr Hladík posléze v rozhovoru řekl, že se změní i počet nádob na odpad: zůstane pouze jeden kontejner na tříděný odpad a druhý na směsný komunální odpad.



Hliník je v Praze jako doma. Do Humpolce se stěhovat nemusí

| Prumyslovaekologie.cz |

Pražané si třídění nápojových plechovek oblíbili, dokládají to statistiky. Loni se jednalo o 831 tun. Do konce letošního srpna odevzdali lidé 619 tun železa a hliníku. Zdá se proto, že i tento rok bude rekordní. Obsah všech cca 1 800 šedých nádob, rozmístěných v ulicích hlavního města, končí v násypce speciální poloautomatizované linky na separaci kovových obalů.



Moravskoslezský kraj pomůže obcím řešit bioodpady. Přispěje také na ekovýchovu

| Komunalniekologie.cz |

Moravskoslezský kraj nadále pomáhá obcím řešit odpadové hospodářství. Mezi 10 z nich rozdělil téměř 3 miliony korun na sběrné nádoby na bioodpad do domácností. Další 2 miliony korun pak přispěl na tři desítky projektů z oblasti enviromentálního vzdělávání a poradenství. Všechny tyto dotace schválili krajští zastupitelé na svém zářijovém jednání.



Pražské služby získaly souhlas úředníků k navýšení kapacity energetického využití odpadu v Malešicích

| Ekonomickydenik.cz |

Ministerstvo životního prostředí schválilo záměr městského podniku Pražské služby na zvýšení kapacity spalovaných odpadů v zařízení ZEVO Malešice. Místo současných 330 tisíc tun poslouží k výrobě elektřiny a tepla okolo 400 tisíc tun odpadu ročně. Končí tak proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), který zabral pět měsíců, jak se lze dočíst v Informačním systému EIA.



V Praze se objevují nové popelnice a kontejnery na odpad

| Prahain.cz |

V katastru metropole najdeme dva základní typy stanovišť na sběr odpadu. Jsou to venkovní stanoviště, která jsou přístupná každému, a pak ta domácí. Tedy kontejnery a popelnice, které užívá jen úzký okruh obyvatel daného domu nebo bytu. V obou dvou typech se však objevují změny ukládání a do konce roku 2023 by měly platit v celé Praze. O změnách informují své obyvatele formou webu hlavně pražské městské části. Například web městské části Lochkov.



Sněmovna asi neuzákoní veto obcí na stavbu úložiště radioaktivního odpadu

| Oenergetice.cz |

Sněmovna asi neuzákoní právo obcí vetovat výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na jejich území, i když to dnes podle přání dotčených obcí navrhli jednotlivci z řad poslanců KDU-ČSL, Pirátů a SPD. Dolní parlamentní komora zřejmě pouze ve vládním návrhu prodlouží lhůty, které mají dostat obce na vyjádření stanoviska k vybudování úložiště. O podobě zákona by poslanci mohli rozhodnout do konce září.



Voda:



Modrá zpráva: Ministerstva loni podpořila vodní hospodářství více než 11 miliardami korun

| Komunalniekologie.cz |

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022, označovanou jako Modrá zpráva. Loni se českým domácnostem podařilo výrazně snížit spotřebu vody o 3,8 litru na 89,4 litru na osobu a den. Zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů je téměř 96 % obyvatel ČR.



Mokřad Slavičky bodoval v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina

| Nase-voda.cz |

Realizace Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky se umístila na 2. místě v rámci sms hlasování veřejnosti v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina 2022, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo 12. června v Polné.



Energetika:



Rezort obrany má nového dodavatele elektřiny, kterým se stala společnost Sev.en Industry Supply

| Prumyslovaekologie.cz |

Společnost Sev.en Industry Supply bude v roce 2024 zajištovat dodávky elektřiny Ministerstvu obrany České republiky. Zakázku, jejíž celková hodnota mírně převyšuje 487 milionů korun, získala v úspěšné aukci na Českomoravské komoditní burze Kladno.



Zlepšete své bydlení, spořte na energiích. V září se znovu otevírá Nová zelená úsporám

| Komunalniekologie.cz |

Po letní provozně-technické přestávce začne Státní fond životního prostředí ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů.



Austrálie zvažuje prodloužení provozu své největší uhelné elektrárny za rok 2025

| Oenergetice.cz |

Austrálie zvažuje prodloužení provozu 3GW černouhelné elektrárny Eraring v Novém Jižním Walesu. Provozovatel elektrárny, společnost Origin Energy, v loňském roce uvedl, že elektrárnu uzavře kvůli špatné provozní ekonomice již v roce 2025. Aktuální situace na australském trhu s elektřinou a nejistota ohledně dostatečně rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů energie nicméně může toto rozhodnutí zvrátit.



Německo chce v příštích 5 letech vynaložit přes miliardu eur na jadernou fúzi

| Oenergetice.cz |

Více než jednu miliardu eur chce do roku 2028 investovat Německo do výzkumu jaderné fúze. Podle spolkové ministryně školství a výzkumu Bettiny Stark-Watzingerové již není otázkou, zda se fúze uplatní, ale spíše zda bude Německo součástí.



Evropský parlament schválil dlouho diskutovanou směrnici a zvýšil cíle pro obnovitelné zdroje

| Oenergetice.cz |

Evropský parlament v úterý 12. září definitivně schválil právně závazné cíle pro rychlejší rozšiřování obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030. Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III), na níž se již poslanci dohodli předběžně s Radou, zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie v EU do roku 2030 na 42,5 %. Členské státy by navíc měly usilovat o dosažení 45% podílu.



Ultrahorké uhlíkové baterie jako levné úložiště tepla a energie

| Nase-voda.cz |

Antora Energy, podporovaní Billem Gatesem, postavili pozoruhodnou kontejnerovou baterii, která má ohromnou ambici dekarbonizovat těžký průmysl. Tento žhavý ďábel obnovitelné energetiky využívá kompaktní bloky uhlíku.



Ovzduší a klima:



Zlínský kraj spustil příjem žádostí o kotlíkové dotace

| Komunalniekologie.cz |

Od úterý 12. září 2023 až do 30. srpna 2024 přijímá Zlínský kraj žádosti o takzvané „kotlíkové dotace“. Ty jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové zdroje tepla šetrnější k životnímu prostředí.



Přezkumy podmínek provozu stanovených na základě § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení

| Tretiruka.cz |

Účelem této metodiky je sjednotit chápání postupů podle § 18, § 19 a § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v případech zařízení, kde je aplikována výjimka podle § 14 odst. 5 uvedeného zákona.



Vědci v Arktidě se připojili k protestům za ochranu klimatu

| Ekolist.cz |

Vědci zabývající se výzkumem klimatu, kteří jsou na expedici v Arktidě, se připojili k protestům za důraznější ochranu klimatu, informovala agentura DPA. Na dnešek byly na celém světě plánované demonstrace za ukončení spalování fosilních paliv v situaci, kdy se svět potýká s přírodními katastrofami vyvolanými změnou klimatu a rekordě vysokými teplotami.



Věda a výzkum:



Čichám, čichám ve vodě i na vzduchu

| Enviweb.cz |

Ryby vylézající z vody mají lepší čich. Některé ryby umí vylézat z vody a trávit na souši určitý čas. Nejčastěji se to děje v noci a z českých ryb to dělají například úhoři. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ukázali, že takovéto ryby mají pravděpodobně vylepšený čich.



Martin Loučka: Paliativní péče je věda jako každá jiná

| Vedavyzkum.cz |

Jedinou jistotou našich životů je jeho konec. Přesto se tématu umírání vyhýbáme, snažíme se jej odložit. Jak říká psycholog, ředitel Centra paliativní péče a odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Martin Loučka, paliativní péče je o dobrém životě, co nejdéle to jde, těžké nemoci navzdory.



Polovodičová mise otevřela další dveře na Tchaj-wanu

| Vedavyzkum.cz |

Největší výrobce polovodičových čipů na světě, tchajwanská společnost TSMC, postaví svou první evropskou továrnu v Drážďanech a Češi by se mohli významně zapojit do dodavatelského řetězce. Právě taková vize byla na začátku září klíčovým motivem mise tuzemských firem i výzkumných institucí na Tchaj-wan. Toto téma rezonovalo také během posledních česko-tchajwanských ekonomických konzultací.



Hana Kopřivová: Ráda bych přišla s novým systémem diagnostiky tumorů

| Vedavyzkum.cz |

Hana Kopřivová z výzkumné skupiny profesora Kaisera na CEITEC VUT pracuje se vzorky kůže lidí, jejichž zdraví ohrožuje rakovina. Ve svém projektu analyzuje pomocí čtyř technik různé typy tumorů a snaží se vytvořit algoritmus, který by byl schopen rozpoznat oblast tumoru na základě získaných dat.



Krimi mýty

| Vedavyzkum.cz |

Kriminalita roste, tresty jsou nízké a všude kolem pobíhají delikventi, které jsme příliš brzy propustili z vězení: realita současné české společnosti? Skutečnost je přesně opačná. Přečtěte si další článek z dílny Akademie věd ČR.



Průmysl a obchod:



Vstupujeme do další fáze Green dealu, uvedla Von der Leyenová

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská zelená dohoda vstupuje do nové fáze, ve které se zaměří na průmysl. Ve středu to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním projevu o stavu Unie a nastínila, jak bude vypadat.



Británie dá půl miliardy liber, aby v zemi udržela v chodu největší ocelárnu

| Ekolist.cz |

Británie dá půl miliardy liber (14,3 miliardy Kč), aby udržela v chodu ocelárnu v Port Talbotu v jižním Walesu. Díky vládní podpoře má tato největší britská ocelárna také vyrábět ocel ekologičtějším způsobem, informoval zpravodajský server BBC. Pomoc ale může v celé Británii znamenat ztrátu až 3000 pracovních míst, což kritizují odbory.

MONITORING 19. 9. 2023