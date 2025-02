Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 2. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 15. - 17. 2. 2025

Energetika:

Zájem o záruky původu energie v ČR prudce roste, loni meziročně o 32 %

Zájem o prokázání původu dodané energie ve formě elektřiny, tepla či biometanu vzrostl loni v ČR meziročně o 32 %. Z celkových více než 6,5 milionů záruk původu energie, které byly loni v ČR uplatněny, představovaly naprostou většinu záruky původu na elektřinu.

Čína táhne zlevňování čistých technologií. Pokles cen má pokračovat i letos

Plné náklady na výrobu elektřiny (tzv. Levelized Cost of Electricity - LCOE) z čistých technologií, jako jsou větrné elektrárny, solární elektrárny či bateriová úložiště, klesnou podle výhledu výzkumníků z BloombergNEF (BNEF) v letošním roce o dalších 2 až 11 %. Do roku 2035 je očekáván pokles v rozmezí 22 až 50 %. Hlavním tahounem poklesu má být Čína, která dokáže vyrábět elektřinu z uvedených zdrojů levněji než zbytek světa a navíc levně vyváží čisté technologie do zahraničí.

Írán vyzývá OPEC ke sjednocení se proti možným sankcím ze strany USA

Íránský prezident Masoud Pezeshkian vyzval ostatní členské státy kartelu OPEC k soudržnosti a společné reakci proti možným sankcím ze strany USA vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump se totiž nechal slyšet, že jeho cílem je dostat íránský export k nule, čímž chce omezit finanční prostředky Íránu pro vývoj jaderných zbraní či k financování „teroru“ ze strany Íránu v regionu.

Voda:

O čem si mohou zájemci přečíst v odborném časopisu VTEI

První letošní číslo odborného časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace (VTEI), který vydává Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, obsahuje řadu textů zaměřených mimo jiné na kvalitu vod v ČR a monitoring jejich současného stavu.

Adapterra Awards: Důležitost zimy pro vodní bilanci

Zima je pro vodní bilanci v krajině klíčová – a není to jen v množství srážek, ale také v jejich formě. Když prší, vsákne se jen velmi malá část vody, zvlášť pokud je půda aktuálně nasycená. Větší část vody pak rychle odteče v lepším případě do potoků a řek, v horším do kanalizací.

Podnik Povodí Odry 22. března otevře běžně nepřístupná místa některých přehrad

Vodohospodáři ze státního podniku Povodí Odry v březnu na jden den otevřou lidem běžně nepřístupná místa přehrad Slezská Harta, Šance a Morávka. Zájemci si v sobotu 22. března budou moci prohlédnout také vodohospodářský dispečink a laboratoře podniku ve Varenské ulici v Ostravě. ČTK to řekla mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Příroda a ekologie:

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny prošla prvním čtením

Větší ochrana dřevin, změny pravidel ochrany ohrožených druhů živočichů i rostlin a vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. To jsou zásadní změny, které přináší novela zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Novelu zákona projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení.

Obora Židlov v bývalém prostoru Ralsko slaví 25 let, známá je chovem zubrů

Obora Židlov v bývalém prostoru Ralsko na Českolipsku slaví čtvrt století, se svými 3800 hektary je po jihomoravské oboře Soutok druhou největší v Česku. Vznikla v místech, kde po desetiletí působila armáda, naposledy sovětská. Obora je známá chovem zubra evropského, na místě někdejší tankové střelnice se dnes ale pasou také mufloni, jeleni a daňci, uvedl na dotaz ČTK Petr Toman, mluvčí Vojenských lesů a statků ČR (VLS), které oblast spravují.

Odpady a recyklace:

Projekt na zachytávání CO₂ v norském ZEVO se vrací do hry

Na konci ledna byl znovu zahájen projekt na výstavbu technologie pro zachytávání uhlíku ve stávajícím ZEVO. Zařízení za miliardy má být spuštěno během několika let.

Eurostat: Druhý rok po sobě klesá množství komunálních odpadů

Z nejnovějších statistických dat, které ve čtvrtek (13. února) zveřejnil Eurostat, vyplývá, že i v roce 2023 se v Unii podařilo snížit množství vyprodukovaných komunálních odpadů na 511 kg na osobu.

Jak Pražané třídí odpad?

Pražské služby zveřejnily výsledky průzkumu z konce loňského roku, podle nichž nejčastěji odnesou lidé do barevných popelnic PET lahve, skleněné lahve a papír. Pražané třídí kvůli ekologii i úspoře na poplatcích za směsný komunální odpad.

Kraj Vysočina jedná o memorandu se společností ZEVO Vráto. Rýsuje se řešení pro budoucí energetické využití odpadů z regionu

V roce 2030 vejde v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu. Kraj Vysočina nabízí podporu systémovému řešení odpadového hospodářství obcím v regionu a snaží se pro ně připravit vhodné podmínky k následnému zpracování odpadů. Cílem je nalézt volné kapacity společností, které využijí odpady energeticky.

INIVOR díl třináctý: Textilní odpady od roku 2025 s Lukášem Killarem

V minulém díle se autoři legislativního podcastu INIVOR věnovali tématu, jak odděleně soustřeďovat textil v obcích v režimu odpadů. Tentokrát pro Vás mají něco speciálního.

Životní prostředí:

Chrudim obnoví polní cesty a vysází stromy v místní části Topol

Město Chrudim začne letos s obnovou asi tří kilometrů polních cest v katastru místní části Topol. Díky tomu tam bude přístupná přírodní rezervace. Radnice na investici za 1,5 milionu korun dostala dotaci od kraje. Projekt počítá i s výsadbou stromů a keřů. Novinářům to řekl radní Aleš Nunvář (Piráti).

Lesnictví a zamědělství:

Pestrá krajina 2024: Šest farem získalo ocenění za šetrné hospodaření a přínos pro českou krajinu

Péče o přírodu a zemědělství nemusí být v žádném případě protiklady. Skvělou ukázkou toho je program Pestrá krajina. Letos již posedmé ocenila Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) hospodářství, která jdou v tomto ohledu příkladem. Šest vítězů si cenu převzalo 6. února v aule České zemědělské univerzity v Praze. Stalo se tak v rámci konference, nad níž převzali záštitu manželka prezidenta republiky paní Eva Pavlová, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš čVystrčil, ministr zemědělství Marek Výborný a ministr životního prostředí Petr Hladík, přiemž první tři jmenovaní se akce zúčastnili osobně a promluvili k přítomným.

AFP: Američané se při prudkém nárůstu ceny vajec dávají na chov slepic

Zatímco ve Spojených státech prudce narůstají ceny vajec, obchodníkům s domácími zvířaty roste prodej slepic. Někteří Američané si pořizují drůbež domů ve snaze vytvořit si vlastní zdroj vajíček, popisuje v reportáži agentura AFP.

Aktivní výchova zvyšuje životaschopnost jedlových mlazin

Jedle bělokorá se v minulém století potýkala s velkými výkyvy vitality a zdravotního stavu, což v kombinaci s pro ni nevyhovujícími hospodářskými opatřeními vedlo k úbytku jejího zastoupení v lesích nejen na našem území, ale i např. ve Španělsku, Itálii a Rumunsku, Slovinsku, Chorvatsku nebo na Slovensku. V posledních dekádách se však zdravotní stav jedle zlepšuje, a to především ve srovnání se smrkem ztepilým nebo borovicí lesní. Setrvávajícím faktorem limitujícím rychlejší návrat jedle na odpovídající stanoviště je silné poškozování zvěří.

Věda a výzkum:

Botanici objevili 12 nových druhů a dva nové rody lišejníků

Mezinárodní výzkumný tým vedený vědci Botanického ústavu AV ČR zveřejnil výsledky studia diverzity lišejníků, které kombinovalo analýzu environmentální DNA (eDNA) s tradičními taxonomickými průzkumy. Díky této inovativní metodě se významně zlepšilo poznání českých lišejníků. Bylo nalezeno 43 druhů nových pro Českou republiku, 12 zcela nových pro vědu a objeveny 2 nové rody.

Nové možnosti diagnostiky a léčby virových a bakteriálních onemocnění má zkoumat projekt INTERVIR

Nové pomocníky v boji s virovými a bakteriálními onemocněními má přinést projekt INTERVIR, který odstartoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vědci ve spolupráci se soukromými firmami během příštích čtyř let vyvinou a otestují nové materiály pro prevenci a diagnostiku virových a bakteriálních chorob a zaměří se na přípravu levných, účinných a široce dostupných senzorů, které dokáží původce infekcí odhalit.

Vyučující na vysokých školách pořizují řadu věcí z vlastních peněz, zjistil průzkum

Vyučující na vysokých školách si z vlastních peněz pořizují řadu věcí, které jsou spojeny s jejich prací. Průměrná mzda vyučujících činí zhruba 39 tisíc korun, většina je s touto výší nespokojená. Většina také pracuje více než 40 hodin týdně. To zjistili vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří v listopadu 2024 uskutečnili průzkum mezi pedagogy vysokých škol.

Podivný chromozom se vymyká zákonům dědičnosti

Zárodečný chromozom pěvců je genetickou záhadou – chová se jinak, než by měl. Jaký je původ a význam tohoto prazvláštního chromozomu, se snaží poodhalit tým vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vedený Radkou Reifovou, která za svůj výzkum v loňském roce získala čestné uznání předsedy GA ČR a byla nominována na cenu předsedy GA ČR.

Ondřej Havelka: Laser může zbavit chemii kádinek i zažitých představ

Za své akademické působení sbírá jedno prestižní ocenění za druhým. O ta mu však nejde a místo toho hledá nové zajímavé výzvy. S hlavou plnou ambiciózních nápadů, které mají potenciál proměnit pohled na chemii, a navzdory bohatým zkušenostem si uvědomuje, že jeho vědecká cesta je stále na začátku.

Český internet slaví Kristova léta

Ve čtvrtek 13. února tomu bylo právě 33 let, co se tehdejší Československo – díky týmu z ČVUT – připojilo k tehdy mladičké celosvětové síti internet. První pokusy o připojení probíhaly už od podzimu 1991, oficiální datum připojení se však uvádí 13. 2. 1992.

Marie Drábková: Věda se v lecčem podobá cirkusu. Každou chvíli žasnete nad tím, co vše příroda umí

Život je plný překvapení – ať už jste zrovna v terénu, laboratoři nebo provádíte vzdušnou akrobacii. Marie Drábková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, aktuálně působící na University of California Santa Barbara díky Fulbrightovu stipendiu, zkoumá evoluci parazitů a sdílí své mezinárodní zkušenosti se studenty.

Tomáš Freiberger: Infarkt ve třiceti? Dědičnou hypercholesterolémii bychom měli zachytit co nejdřív

Až čtyřicet tisíc Čechů žije s genetickou poruchou, která jim může zkrátit život o desítky let. Familiární hypercholesterolémie způsobuje dramatické zvýšení hladiny škodlivého LDL cholesterolu v krvi. Jak upozorňuje Tomáš Freiberger z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, problém je, že většina pacientů o své diagnóze vůbec neví.

Napříč:

Zapojujte se do veřejné konzultace GreenData4All

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy GreenData4All, která vyzývá ke sdílení názorů na zlepšení přístupu k environmentálním datům.

