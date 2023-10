Monitoring průmyslové ekologie | 14. - 20. 10. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 14. – 16. 10. 2023



Příroda a ekologie:



Krokodýli zachránili psa. Vědci nyní zjišťují, zda jsou opravdu schopni empatie

| Ekolist.cz |

Vědci v Indii, kteří zkoumají krokodýly bahenní, byli svědky zvláštních druhů chování. Krokodýli, kteří mají obecně pověst spíše samotářských tvorů, lovili ve smečkách, používali klacky jako návnadu, aby přilákali do blízkosti svých smrtících čelistí volavky, zajímali se o květinové girlandy plovoucí v řece, a dokonce zachránili mladého psa, kterého pronásledovala toulavá smečka jeho konkurentů, píše server Live Science.



Projekt Rokling zmapoval pět desítek roklí v přírodě, nadšenci je i uklízejí

| Enviweb.cz |

Projekt Rokling, který mapuje rokle v přírodě, se postupně rozšiřuje. Aktivita, která podporuje trávení volného času v přírodě, vznikla na Valašsku v roce 2021. Zmapováno bylo 12 roklí, nyní je jich pět desítek, a to v Beskydech, Jeseníkách i Českomoravské vrchovině. Kvůli projektu vznikl web a skupina na facebooku, kde je možné sdílet tipy a zážitky s ostatními. Součástí je také pravidelný úklid některé z vybraných roklí, sdělil dnes ČTK zástupce Roklingu Ivo Škrobák.



Odpady a recyklace:



Neodevzdané staré elektro je uniklou příležitostí

| Prumyslovaekologie.cz |

Dnes si připomínáme Mezinárodní den elektroodpadu, který od roku 2018 každoročně vyhlašuje Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum. Vysloužilá elektrozařízení a baterie představují cenný materiálový zdroj, samozřejmě za předpokladu, že se dostanou k řádné recyklaci. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika? A co je důležité pro to, aby se množství elektroodpadu v budoucnu dařilo snižovat?



Generace Z plýtvá potravinami nejvíce, odbornice chtějí nalézt způsob, jak to změnit

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká republika patří v oblasti plýtvání potravinami v domácnostech mezi úspěšnější státy EU. Téměř 80 % Čechů neplýtvá potravinami vůbec nebo plýtvá pouze do 5 % z obstaraných potravin. Není ale jasné, jak dlouho si tento výsledek udrží. Generace Z, lidé narození mezi lety 1996 a 2009, plýtvá potravinami nejvíce. Jde o generaci, která bude předávat vzorce chování dalším generacím. Na druhou stranu mají mladí lidé o relevantní informace zájem, a plýtvání chtějí omezit. Na generaci Z se proto zaměřily odbornice z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.



V Otrokovicích od října funguje nábytková banka

| Ekolist.cz |

V Otrokovicích na Zlínsku od letošního října funguje nábytková banka. Provozuje ji město s tamními technickými službami. Nábytková banka je místem, kde lze předat k opětovnému použití použitelný nábytek, sdělila ČTK mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová.



BBC: Nejodlehlejší místo na Zemi je hřbitovem sovětského vesmírného smetí

| Ekolist.cz |

Uprostřed jižního Pacifiku, zhruba 2688 kilometrů od nejbližší pevniny, se rozkládá mrazivý úsek bezejmenného oceánu - vražedný domov obrovských, neustále se přelévajících vln, dramatické oblohy a bouřlivého větru. Na tomto odlehlém místě, které je nejvzdálenějším bodem od pevniny na světě, je v případě potíží jen malá šance na záchranu, píše server BBC.



Voda:



Zlín podpoří zarybnění řek Dřevnice a Januštice

| Nase-voda.cz |

Město Zlín podpoří projekt Moravského rybářského svazu, který se týká zarybnění řek Dřevnice a Januštice. Na vysazení ryb ve vodním toku Dřevnice na území města Zlína vyčlenila radnice z rozpočtu sto tisíc korun, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer.



Radnice v Krnově chce přijmout opatření, která zadrží vodu v krajině

| Nase-voda.cz |

Radnice v Krnově na Bruntálsku chce přijmout řadu opatření, která na pozemcích v katastru města zadrží vodu v krajině. Vycházet chce z odborných studií. První má již k dispozici. Podle ní se některé plochy mají zatravnit, na jiných se má vysázet les.



Tým HYVECO obhájil titul na 27. České námořní rallye

| Nase-voda.cz |

V chorvatské marině Kaštela skončila 27. Česká námořní rallye. Nejstarší česká námořní regata a zároveň republikový šampionát v námořním jachtingu byl stejně jako vloni poznamenán slabým větrem. Titul obhájil brněnský tým HYVECO kapitána Tomáše Hlavsy s Martinem Pospíšilem za kormidlem. Bylo to již jejich sedmé vítězství na České námořní rallye.



Energetika:



Více než čtyři procenta domácností a podnikatelů mají ceny zafixované nad cenovými stropy

| Prumyslovaekologie.cz |

Vyšší než současné zastropované ceny elektřiny nebo plynu by od 1. ledna 2024 mohla platit až 4,2 % domácností a podnikatelů-maloodběratelů, a to kvůli vysoko zafixovaným cenám vázaným na smlouvy na dobu určitou. Vyplývá to z průzkumu, který mezi dodavateli uskutečnil Energetický regulační úřad (ERÚ). Ačkoliv tento podíl do konce roku pravděpodobně výrazně klesne, aktivita je teď třeba nejen na straně dodavatelů, ale také samotných zákazníků.



Cena plynu v Evropě se dostala nejvýše od února, za týden stoupla o 45 procent

| Oenergetice.cz |

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes pokračovala v růstu. Během dne překročila 56 eur (téměř 1400 Kč) za megawatthodinu (MWh), dostala se tak na nejvyšší úroveň od konce února. Od začátku týdne vzrostla o zhruba 45 procent, napsala agentura DPA. Vzhůru ji v poslední době tlačí vyhlídky na příchod chladnějšího počasí a nejistota ohledně dodávek.



Uhelné safari na Mostecku letos navštívil rekordní počet turistů

| Oenergetice.cz |

Do hnědouhelných lomů na Mostecku se letos vypravilo na exkurze při Uhelném safari 3126 lidí, což je nejvíce za celou dobu od zahájení prohlídek v roce 2009. ČTK o tom informovala mluvčí těžebních společností skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková. Zájemci si mohli vybrat ze sedmi tras vedoucích do aktivních povrchových lomů ČSA nebo Vršany a na rekultivované plochy.



ČEPS v desetiletí investuje do soustavy 8,4 mld. Kč ročně, zaměří se i na OZE

| Oenergetice.cz |

Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS má v tomto desetiletí naplánovány investice za zhruba 8,4 miliardy korun ročně. Podobnou částku firma vyhradila i pro letošní rok, přičemž peníze jdou hlavně do modernizace vedení či transformoven. Investice se zaměří také na posilování soustavy kvůli očekávanému rozšiřování obnovitelných zdrojů energie. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí státního podniku Lukáš Hrabal. ČEPS v těchto dnech slaví 25. výročí svého vzniku.



Češi jdou na trh s vytápěcím systémem domu, který akumuluje teplo v písku

| Enviweb.cz |

Čeští vývojáři a výrobci dodali na trh otopný a energetický systém pro rodinné domy i velké průmyslové podniky, který funguje na principu akumulace tepla v písku. Za určitých podmínek dokáže vytápět vnitřní prostory a ohřívat teplou užitkovou vodu po počáteční investici prakticky za nulových nákladů po dobu životnosti zařízení v délce 50 let. Písek je možné nahřívat z vlastní fotovoltaiky nebo ze sítě v době nulových či dokonce záporných cen elektřiny na spotovém trhu, řekl ČTK na mezinárodním strojírenském veletrhu výkonný ředitel firmy Watt plus ze Starého Města na Uherskohradišťsku Miroslav Lysek.



Chemie:



REACH na mrtvém bodě? EU v tichosti odkládá revizi nařízení

| Prumyslovaekologie.cz |

Podle dostupných informací se zdá, že Evropská komise odložila na neurčito slíbenou revizi nařízení REACH, která měla být dokončena do konce letošního roku. Není jasné, kdy bude návrh předložen.



Legislativa:



Jednotné environmentální stanovisko

| Mzp.cz |

Jednotné environmentální stanovisko (JES), které zavádí zákon č. 148/2023 Sb.. o jednotném environmentálním stanovisku, je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Vydává se ve formě závazného stanoviska podle správního řádu, a to pro všechny záměry povolované podle stavebního zákona, ať už jde o záměry vyžadující EIA nebo záměry ostatní, a další záměry, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona, např. zákona horního.



Poslanci prosazují těžbu štěrkopísku bez ohledu na životní prostředí a berou kompetence inspekci životního prostředí

| Enviweb.cz |

Poslanci v rámci projednávání novely liniového zákona (tisk 410) předložili zásadní změny s cílem razantně omezit práva občanů, obcí a vlastníků nemovitostí, kteří mají být dotčeni výstavbou dopravní a energetické infrastruktury. Zelený kruh upozorňuje, že některé z návrhů v případě schválení zásadním způsobem omezí ochranu životní prostředí. Ačkoli se má podstatně změnit více než devět zákonů, návrhy neprojednala vláda ani experti z legislativní rady vlády.



Věda a výzkum:



Nobelovy ceny kritizované i respektované. Jaký na ně máte názor Vy?

| Vedavyzkum.cz |

Nobelovy ceny jsou udělovány od roku 1901. Vždy po vyhlášení se zvedne vlna podpory a uznání, a také vlna nevole – že jsou upřednostňováni kandidáti určitého typu, že obor ekonomie si cenu nezaslouží, že jsou někteří kandidáti předem vyřazeni či vyzrazeni. Kdo je Váš kandidát na nejprestižnější vědecké ocenění? A zajímá Vás výzkum oznámených laureátů?



Irina Perfiljeva: Matematika je pro mě nekonečná cesta k odhalení pravdy

| Vedavyzkum.cz |

Ruská matematička Irina Perfiljeva na konci 90. let minulého století volila mezi Londýnem a Českem. Zvolila naši zemi, vdala se tu a i nadále se věnovala oboru, k němuž tíhla od mala. V roce 2022 poskytla rozhovor pro Národní kontaktní centrum - gender a věda u příležitosti udělování Cen Milady Paulové.



Dědictví vyhnání Němců ze Sudet přetrvává dodnes

| Vedavyzkum.cz |

Migrace jako fenomén není záležitostí jen pro sociology nebo geografy. Štěpán Mikula z ekonomicko-správní fakulty se ve svém výzkumu věnuje analýzám dopadů znovuosidlování Sudet po druhé světové válce optikou empirické mikroekonomie.



Michal Mergl: Už víme, čím se trilobiti živili

| Vedavyzkum.cz |

V časopisu Nature vyšel druhý článek, v němž figuruje Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Jde o text paleontologů z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, na němž se podílel také Michal Mergl z Centra biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické ZČU, o výzkumu obsahu střev trilobita.



Věda ve službách diplomacie: Transfer technologií i pece pro čipy

| Vedavyzkum.cz |

Motivace mladých lidí z Malajsie, aby jezdili studovat do Česka, transfer technologií ve Švédsku, výzkum a výroba polovodičových čipů nebo spolupráce ve vesmírném průmyslu s Afrikou – také těmito tématy se v minulých měsících zabývala česká vědecká diplomacie.



Lesnictví a zemědělství:



S podporu Karlovarského kraje kraje se daří chránit lesy na území regionu

| Enviweb.cz |

Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích. Prostředky poputují na ochranu lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům a na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zpracováním nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů. Část dotací již odsouhlasila Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání, další ještě musí schválit krajští zastupitelé. Celkem by žadatelé měli obdržet necelých 6 milionů korun.

