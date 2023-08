Monitoring průmyslové ekologie | 12. - 18. 8. 2023

Služba pro předplatitele.

MONITORING 12. - 14. 8. 2023



Odpady:



Drážďany plánují spalovnu odpadu za 200 milionů eur

| Prumyslovaekologie.cz |

Drážďany v současnosti musí svůj odpad vozit do vzdálených lokalit. Od roku 2030 by se to ale mělo změnit.



Průzkum: Češi špatně zacházejí s použitými e-cigaretami

| Prumyslovaekologie.cz |

Více než polovina kuřáků elektronických jednorázových cigaret vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu. A to i přesto, že téměř 50 % z nich ví, že vaporizér v sobě má zabudovanou baterii. Jak aktuální průzkum* společnosti Ecobat dále ukázal, téměř 90 % uživatelů e-cigaret netuší, že použitou elektronickou cigaretu mohou vrátit tzv. kus za kus do trafiky či jiného prodejního místa. Do sběrných nádob, určených pro ekologickou likvidaci baterií, odnáší vybité přístroje 8 % dotazovaných.



Podmořská skládka o velikosti čtyř ‚Václaváků‘.

| irozhlas.cz |

Dobrovolní potápěči objevili v roce 2019 v moři u řeckého ostrova Andros hromady odpadu. Nyní dokončili mapování této podmořské skládky a zjistili, že její rozloha činí 15,7 hektaru, je tedy velká zhruba jako čtyři pražská Václavská náměstí vedle sebe.



Energetické využití odpadu s otazníkem. Kdo projde řízením EIA, tak se zadrhne na něčem jiném

| Ekonomickydenik.cz |

Snad žádný jiný projekt nepřitahuje tolik negativní pozornosti jako zařízení na energetické využití odpadu – zkráceně ZEVO. V posledních pěti letech úspěšně prošly prvním sítem, tedy posouzením dopadu na životní prostředí, jen tři projekty. Avšak ani v jejich případě není jejich realizace dodnes jistá. Dalších pět dodnes na kladné stanovisko úřadů v řízení EIA čeká.



K zálohování nápojových obalů by se v česku mělo přistoupit do dvou let. Obce se ale bojí zvýšených nákladů na odpadové hospodářství

| Euro.cz |

Po mnoha letech odkladů se nyní zdá, že už za dva roky by se v Česku mohly začít zálohovat PET lahve a plechovky. Systém, který funguje již v mnoha evropských zemích, má snížit množství nevyužívaného odpadu a také zmenšit znečištění krajiny. Svaz měst a obcí ale před jeho zavedením požaduje analýzu zásahu do celkového systému odpadového hospodářství. Obává se především důsledků na rozpočet samospráv.



Otrokovice vybudují místa, kam lidé budou moci odložit věci, které již nechtějí

| Ekolist.cz |

Otrokovice na Zlínsku vybudují místa, kam lidé budou moci odložit věci, které již nechtějí, ale které bude možné ještě použít. Jde o takzvané re-use pointy. Město jich do konce roku zřídí osm, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová.



Energetika:



Jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů

| Prumyslovaekologie.cz |

Dvě nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen dnes představili zástupci obnovitelných zdrojů společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Domácnosti v nich najdou rady, jak správně vybírat nový zdroj energie i instalační firmu. Na oba zdroje tepla bude možné už od září žádat o dotaci. Individuálně stavěná kamna jsou do Nové zelené úsporám zařazena vůbec poprvé. Desatera připravili členové Komory obnovitelných zdrojů energie.



Nigerský ropný potenciál, čínské zájmy a vojenský převrat

| Oenergetice.cz |

Nedávný vojenský převrat v Nigeru zapříčinil pozornost hned několika světových mocností, které udržují v zemi vojenskou přítomnost nebo zde mají finanční zájmy, a to z několika důvodů. Mimo lidskoprávní záležitosti je zajímavé na tento problém nahlížet optikou energetiky. V energetickém sektoru je to právě Čína, jakožto druhý největší zahraniční investor, která v zemi buduje rozvinutou ropnou infrastrukturu.



Německo pokročilo v jednáních s EK o zavedení podpory pro plynové elektrárny

| Oenergetice.cz |

Evropská komise a Německo se dohodly na rámcových podmínkách pro připravovanou státní podporu na výstavbu až 24 GW nových plynových zdrojů. Téměř 9 GW z uvedeného výkonu mají představovat elektrárny spalující vodík. Zbylých 15 GW potom elektrárny spalující zemní plyn, u nichž by do roku 2035 měla proběhnout konverze na spalování vodíku.



Lesnictví a zemědělství:



Karel Zvářal: V lese prší dvakrát. Nebo taky vůbec

| Ekolist.cz |

Možná jste už někdy slyšeli průpovídku, že v lese prší dvakrát. Koho zastihla při houbařské vycházce nečekaná silnější přeháňka, tomu to není třeba vysvětlovat. Logika velí schovat se pod vysoký, košatý strom, v naději, že pod ním nezmoknete. A pak, i když obloha je už bez mráčku, kapky propadávají stále. A co teprve, když náhle zafouká – to bývá někdy pořádná sprška!



Lesy ČR letos startují Program biotopových stromů a dále investují do vodohospodářských staveb

| Ekolist.cz |

Nejvýznamnějším víceletým projektem s cílem obnovy přirozeného vodního režimu v evropsky významné lokalitě Soutok-Podluží na jižní Moravě je stavba vzdouvacího jezu na řece Dyji.

Státní podnik Lesy ČR (LČR) letos investuje do vodohospodářských staveb a opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině 443 milionů korun. Dalších 155 milionů korun podnik vyčlenil na údržbu drobných vodních toků. Novinkou, kterou firma představí v září, je Program biotopových stromů, informovali generální ředitel LČR Dalibor Šafařík a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Cílem je pomoci lesům a krajině čelit dopadům klimatické změny.



Voda:



Česká voda-MEMSEP dokončila další projekt

| Prumyslovaekologie.cz |

Česká voda-MEMSEP dokončila pro společnost Energoaqua v Rožnově pod Radhoštěm realizaci projektu rozšíření výrobních kapacit výroby ultračisté vody.



Dialogy o vodě: O občanském aktivismu

| Nase-voda.cz |

Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví (IPPKID) publikoval další ze série obsáhlých rozhovorů, jejichž společným jmenovatelem je téma vody.



Středočeský kraj přispěje na nový přivaděč pitné vody na Úvalsku

| Nase-voda.cz |

Svazek obcí „Úvalsko“ požádal Středočeský kraj o poskytnutí individuální účelové dotace na výstavbu vodovodního přiváděcího řadu DN 300 Jirny – PČS Fibichova. Jedná se o změnu technického řešení zásobování obyvatel pitnou vodou napojených na Úvalský vodovod, jelikož současný technický stav potrubí je nevyhovující a v případě vzniku poruchy na stávajícím vodovodním řadu by byla celá oblast bez pitné vody. Nově budovaná síť bude o délce přesahující 6,3 km.



Strakonická teplárna změnila chlazení vodou, ušetří miliony m³ vody

| Nase-voda.cz |

Strakonická teplárna změnila chlazení vodou a ročně ušetří asi dva miliony metrů krychlových vody, v penězích asi 5,8 milionu Kč za rok. Firma uzavřela svůj chladicí okruh turbíny TG2, přestala čerpat chladnou a vypouštět oteplenou vodu zpět do řeky Otavy. Místo toho využívá chlazení v nové chladicí věži. Ročně tím snížila průtok říční vody přes teplárnu o dva miliony metrů krychlových. Firma také repasovala původní kondenzátor z 50. let 20. století.



Příroda a ekologie:



V Kalifornii opět nasazují stáda koz jako ochranu před lesními požáry

| Ekolist.cz |

Michael Choi má se svojí firmou Fire Grazers v Kalifornii letos napilno. Města, správy celých okresů i bohatí jednotlivci mu platí, aby se svým stádem až 900 koz přijel a nechal zvířata spást suchou trávu, křoviny, bodláčí i kaktusy, které by mohly živit lesní požáry a ohrozit obydlené oblasti. Stádo 300 koz, které se zdá být netečné vůči 35stupňovému vedru, dokáže spást až 4000 metrů čtverečních vegetace za den, píše web stanice NPR.



Invazní celíky v rezervaci velkých kopytníků odstraňovali studenti České zemědělské univerzity

| Enviweb.cz |

Dva druhy nebezpečných invazních rostlin, které představují hrozbu pro českou přírodu, vytrhávali tento týden v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice studenti České zemědělské univerzity. Oba druhy, celík kanadský a celík obrovský, pocházejí ze Severní Ameriky a vytvářejí v české přírodě husté porosty a vytlačují z ní původní druhy rostlin.



Ovzduší a klima:



Studie: Znečištění ovzduší souvisí s nárůstem rezistence vůči antibiotikům

| Wn24.cz.cz |

Znečištění ovzduší přispívá k nárůstu antibiotické rezistence, která celosvětově představuje významnou hrozbu pro lidské zdraví. Napsal to list The Guardian s odkazem na globální studii, která pracovala s údaji z více než stovky zemí nasbíranými za dvě desetiletí.



Německá vláda schválila rozpočet pro klimatický a transformační fond o objemu 212 mld. eur

| Oenergetice.cz |

Jak informuje portál Euractiv, německá vláda schválila ve středu 9. srpna obří rozpočet pro svůj vlajkový klimatický a transformační fond (KTF). Fond o objemu 212 miliard EUR má podpořit mezi roky 2024 a 2027 projekty v oblasti modernizace budov, dekarbonizace průmyslu, rozvoje obnovitelných zdrojů a dalších. Fond bude částečně financován z příjmů plynoucích z prodeje emisních povolenek, a to jak ze systému EU ETS, tak toho národního systému pokrývajícího sektor dopravy a menší zdroje mimo EU ETS v sektoru vytápění.



Věda a výzkum:



Vědkyně se zabývá kvalitou vody, znečištění se podle ní liší lokálně i v čase

| Nase-voda.cz |

Znečištění vody se lokálně velmi liší, vedle toho se také mění v čase. Sledování kvality vody tedy je a zřejmě vždy bude aktuálním tématem, řekla ČTK Kateřina Novotná z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Vědkyně, která letos získala prémii Otty Wichterleho, se zabývá nejen odhalováním a popisem látek, které znečišťují vodu, ale řeší hlavně to, jak tyto polutanty odstranit během úpravy pitné vody.



Stanislav Obruča: Vyhodit odpad je velmi drahá věc

| Vedavyzkum.cz |

Během poslední dekády se o odpadech začalo uvažovat jako o relevantním surovinovém zdroji a současně jako o předmětu seriózního výzkumu. Tím se zabývají i vědci z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně včetně Stanislava Obruči, který hovořil o plánovaném multidisciplinárním výzkumu zaměřeném na zhodnocení odpadních surovin.



Vědecký tým z Plzně vyvinul novou technologii pro vyhledávání v audiovizuálních archivech

| Vedavyzkum.cz |

Tým vědců Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni dlouhodobě vyvíjí systémy rozpoznávání řeči pro audiovizuální archivy orální historie. Nedávno vědci představili nový systém pro porozumění těmto záznamům. Svědectví pamětníků budou díky němu snáze přístupná odborné i laické veřejnosti.



Pravlast lidstva za řekou Nil

| Vedavyzkum.cz |

Před více než 300 000 lety se v Africe vyvinul anatomicky moderní člověk. Odtamtud potom putoval do Asie a Evropy. Po jeho genetických stopách pátrá už více než čtvrtstoletí evoluční antropolog Viktor Černý. Povídání s ním přináší Akademie věd ČR v nejnovějším díle svého A / Magazínu.



Roman Effenberg: Tvoříme stavební kameny pro vakcíny či trombolytika

| Vedavyzkum.cz |

VŠCHT Praha se nově podílí na činnosti sedmi Národních center kompetence, jejichž cílem je podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jedním z nich je NCK REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu, zaměřené na dosažení aplikačního potenciálu v oblasti přípravy rekombinantních léčiv pomocí integrace špičkových výzkumných center a vytvoření výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu.



Olomoucká vědkyně vyvinula novou metodu sponkování a značkování peptidů

| Vedavyzkum.cz |

Novou metodu tzv. sponkování peptidů, která nabízí další možnosti jejich využití například v oblasti cílených léčiv či v biologii, vyvinula absolventka doktorského studia na katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Soňa Krajčovičová, v současné době působící na University of Cambridge. Výsledky jejího výzkumu, zaměřeného na sponkování a značkování peptidů, byly publikovány v renomovaném časopise Angewandte Chemie.



Legislativa:



Nová vyhláška ke značkování a barvení minerálních olejů

| Prumyslovaekologie.cz |

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo informace k vyhlášce č. 242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.



Napříč:



Jak pomoci bytovým družstvům s vyúčtováním služeb za teplo a vodu

| Komunalniekologie.cz |

Podle Zákona č. 424/2022 Sb. platí od 1. ledna 2022 povinnost instalovat či vyměňovat výhradně dálkově odečitatelné měřiče. Zařízení, která nejsou dálkově odečitatelná, musí být vyměněna do 1. ledna 2027. Zákon zároveň nařizuje od 1. ledna 2024 odečítat měřiče tepla a teplé vody 1× měsíčně a naměřené hodnoty předávat konečným spotřebitelům.



Revoluce jménem 5G: První chytré projekty dokončeny

| Komunalniekologie.cz |

Scílem ukázat možnosti praktického využití 5G sítí podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj z dotační výzvy projekty zaměřené na rozvoj pilotních aplikací využívajících tyto technologie. Projekty vzešly ze soutěže nazvané 5G pro 5 měst. Umožňují sledovat data v reálném čase, posilují bezpečnost ve městech, monitorují dopravu, zajišťují rychlé a efektivní reakce na mimořádné události a podporují vyšší kvalitu života.



Možnosti finanční podpory provozovatelů zařízení v režimu integrované prevence

| Iippc.mzp.cz |

Ministerstvo životního prostředí poskytuje finanční podporu prostřednictvím celé řady programů, a to jak národních, tak evropských. Všechny tyto programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí v rámci EU. Z těchto programů, které se týkají zařízení s integrovaným povolením a zahrnují uplatňování nejlepších dostupných technik, inovativních technologií a dodržování emisních limitů, jsou zejména relevantní Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Modernizační fond.

