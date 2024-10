Monitoring průmyslové ekologie | 12. - 18. 10. 2024

Služba pro předplatitele.

MONITORING 12. - 14. 8. 2024



Odpady:



Vláda dala povinnému zálohování zelenou

Vláda ve čtvrtek 10. října schválila návrh novely zákona o obalech, která zavádí povinné zálohování plastových láhví a nápojových plechovek. Novelu, která rovněž zpoplatňuje reklamní letáky, bude projednávat Parlament.



Odpad nebo poklad? Vysloužilá elektronika ukrývá cenné materiály

Elektroodpad je zdaleka nejrychleji rostoucí druh odpadu na světě. Jeho množství roste pětkrát rychleji, než je vybíráno a jen necelá čtvrtina celkového objemu se dostane k recyklaci. Odhaduje se, že za celý svůj život každý z nás vyprodukuje zhruba tunu elektroodpadu.



V Jáchymově obnovili infocentrum k 50. výročí úložiště radioaktivního odpadu

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) tento týden otevřela obnovené infocentrum věnované úložišti v bývalém dole Bratrství v Jáchymově. Od vzniku úložiště, kam se ukládají radioaktivní odpady ze zdravotnictví, průmyslu nebo výzkumu, je to letos 50 let. Jestli bude sloužit pro ukládání nadále, se teprve rozhodne, řekl dnes při otevření infocentra ředitel SÚRAO Lukáš Vondrovic.



Zdroj plastového odpadu na Zemi - na globálním severu littering, na jihu nekontrolované nakládání a spalování

Nový výzkum z Univerzity v Leedsu přináší komplexní pohled na šíři problému nekontrolovaného odpadu a spalování plastů, což jsou dvě největší příčiny plastového znečištění. Tento výzkum, publikovaný v prestižním časopise Nature, využil umělou inteligenci k modelování nakládání s odpady ve více než 50 000 municipalitách po celém světě a umožnil tak vědcům vytvořit první globální inventář plastového znečištění.



Povinnosti pro původce odpadů v roce 2025

Od ledna 2025 dochází ke změně povinností v evidenci a ohlašování odpadů. Některých typů původců odpadů se mohou týkat zcela nové evidenční kódy, začne platit povinnost používat i tzv. poddruhy odpadů. Vše probereme 13. listopadu na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii v Praze. Registrovat se můžete na www.konferencePPE.cz



Energetika:



René Neděla: Výzvy spojené s odchodem od uhlí v ČR si plně uvědomujeme

V poslední době se v médiích objevují zprávy o předčasném odchodu od uhlí v ČR. Původně se předpokládal konec okolo roku 2033, nicméně v současnosti se mluví dokonce o roce 2028. Hlavním důvodem je, že uhlí se provozovatelům zkrátka nevyplatí. To může vyvolávat obavy o zajištění bezpečnosti dodávek tepla a elektřiny.



Německo se jako třetí země připojí k alianci pro udržitelné baterie

Německo se připojí k platformě Global Battery Alliance. Přestože má tato aliance zaměřující se na minimalizaci dopadů na životní prostředí, ochranu lidských práv či tvorbu benefitů pro všechny zúčastněné subjekty již přes 180 členů, bude Německo teprve třetí zemí, která se k alianci přidala.



CAF: Evropská investiční banka patří mezi největší sponzory fosilních projektů

Fond čistého ovzduší vyzval k péči o kvalitu ovzduší. Znečištěné venkovní ovzduší zabíjí každoročně 4 miliony lidí, ale na projekty zaměřené na čistotu ovzduší je vyčleněno pouhé 1 % zahraniční pomoci. Uvádí to zpráva globální organizace Clean Air Fund Stav globálního financování kvality ovzduší v roce 2024. Zpráva také uvádí, že rostla zahraniční finanční podpora fosilních projektů.



Vodík dle Global Hydrogen Review 2023

Vodík přitahuje celosvětovou pozornost jako klíčový budoucí nízkouhlíkový energetický nosič pro dekarbonizaci dopravy, energetiky, vytápění a energeticky náročných průmyslových odvětví jako je chemický a ocelářský průmysl.



Voda:



Jak to je v současnosti s látkami PFAS v pitné vodě z veřejných vodovodů doopravdy?

V médiích se poslední dobou stále častěji objevují zprávy, že pitná voda obsahuje nebezpečné koncentrace tzv. věčných chemikálií. Správně se jedná o takzvané perfluorované a polyfluorované látky v odborné veřejnosti známé pod zkratkou PFAS. Tyto informace se nezakládají na pravdě, nejsou podloženy žádnými důkazy.



Pokyny KHS pro starosty obcí v případě bezplatného vyšetření individuálních vodních zdrojů

Jihočeský kraj sdílí dopis a následné pokyny Krajské hygienická stanice pro starosty obcí v případě bezplatného vyšetření vzorků vod z individuálních vodních zdrojů (studní) zasažených povodněmi.



Kroměříž žádá po Povodí Moravy zabezpečení menších vodních toků

Kroměříž žádá po Povodí Moravy (PMO) opatření, která by město ochránila před povodněmi způsobenými menšími vodními toky. Zatímco v minulosti vybudovaná opatření na řece Moravě při zářijové povodni zafungovala, proti zvýšené hladině Kotojedky, Zacharky, Wolfova splávku nebo Vážanského potoka město dostatečně chráněné není, uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). Mluvčí PMO Jana Kučerová ČTK sdělila, že podnik je připraven s městem na protipovodňové ochraně na menších tocích spolupracovat.



Úřady dělají maximum pro funkčnost ČOV po povodních, řekl Hladík

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) jednal dnes na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem o obnově území po povodních či připravovaných předpisech svého úřadu včetně novely o obalech, kterou ve čtvrtek podpořila vláda. Ministr ubezpečil hlavu státu, že úřady dělají maximum pro zajištění funkčnosti čistíren odpadních vod, řekl Hladík po schůzce novinářům.



Veolia po povodních obnovila dodávky tepla a teplé vody pro celý Krnov

Společnost Veolia Energie po povodních obnovila dodávky tepla a teplé vody pro všechny obyvatele Krnova na Bruntálsku. Podařilo se zprovoznit kompletní výměníkovou síť Teplárny Krnov. ČTK to dnes za energetickou společnost řekla Petra Losertová. Krnov s 22.000 obyvateli patří v Moravskoslezském kraji k místům, které povodeň zasáhla nejcitelněji. Voda tam v polovině září zaplavila 80 procent města.



V Dubaji kvůli prudkému nárůstu teplot zřizují noční pláže

Koupající se davy lidí, hrady z písku, kánoe a kajaky na otevřeném moři. Na veřejné pláži v Dubaji ve Spojených arabských emirátech téměř vše vypadá jako kdekoliv jinde, ale na této pláži jsou navíc reflektory a nepřetržitá přítomnost plavčíka. Kvůli vysokým denním teplotám přesahujícím 40 stupňů Celsia je totiž několik pláží otevřeno s veškerým komfortem i po celou noc, píše agentura AFP.



Lanškroun chce vytvořit 19 tůní, aby zadržovaly vodu v krajině

Město Lanškroun na Orlickoústecku vytvoří ve čtyřech lesních lokalitách 19 tůní, jejich hloubka bude až 1,5 metru. Zlepší se tím zadržování vody v krajině a zvýší druhová pestrost, uvedla radnice v tiskové zprávě.



Příroda a ekologie:



Záchrannou Stanici Pavlov čeká modernizace

Téměř 1 300 zvířat přijali v loňském roce pracovníci Stanice Pavlov. Jejich pomoc potřebovalo o dvacet procent více zvířat než v roce 2022. Kvůli rostoucímu příjmu v Pavlově bojují s nedostatkem kapacit pro léčbu a rehabilitaci. Stanice se proto rozhodla pro modernizaci a rozšíření, které milionem korun podpoří také Kraj Vysočina. Předpokládaný rozpočet celého projektu je přibližně 24 milionů korun.



Zářijová velká voda na Frýdlantsku pomohla ohroženému pavouku

Povodně přetváří koryta přírodních toků. Nedávno se to opět ukázalo na Frýdlantsku, kde z Jizerských hor spěchá voda z kopců řekou Smědou do Frýdlantského výběžku. Místním obyvatelům řádění živlu působí starosti, naproti tomu však pomáhá přírodě.



Jiří Malík: Ochrana před povodněmi? Místo přehrad potřebujeme obnovit celou krajinu

Současný přístup k ochraně proti povodním pomocí polderů a přehrad nestačí. Místo toho musíme začít zadržovat vodu v krajině plošně, ne jen bodově. Klimatická změna zvyšuje riziko záplav, zatímco naše krajina stále méně zvládá hospodařit s vodou – meliorace, utužená pole, asfalt a lesní cesty přispívají k tomu, že srážky se mění v povodně dřív, než stačíme zareagovat, a rychle nabírají na energii.



Kolem vzniku první rezervace Strmá stráň v Krkonoších před 120 lety panují dnes mnohé nejasnosti

První přírodní rezervace v Krkonoších vznikla před 120 lety. V roce 1904 ji vyhlásil Jan Nepomuk hrabě Harrach na Strmé stráni v Labském dole. I přes význam události pro ochranu přírody našich nejvyšších hor se toho o okolnostech jejího vzniku dnes moc neví.



V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata v přírodě vyhynulého lva berberského

V Zoo Hodonín přišla na svět mláďata lva berberského, který už v přírodě vyhynul. Původně byla čtyři, jedno ale uhynulo. Zbylá tři prospívají dobře. Expozice je uzavřená, aby měly šelmy klid, návštěvníci proto mláďata zatím neuvidí, uvedl mluvčí zařízení Ivo Cencinger. Dvojice lvů berberských v expozici zoo loni nahradila smetanově zbarvené lvy jihoafrické.



Lesníci vypustili do beskydské přírody 26 tetřevů

Pracovníci Lesů ČR vypustili do přírody na Frýdecko-Místecku dalších 26 kriticky ohrožených tetřevů. Odchovali je ve speciální tetřevně v obci Krásná pod Lysou horou. Před časem je lesníci vypustili z aklimatizační horské voliéry do přírody. Cílem projektu je obnovit zdecimovanou tetřeví populaci v Beskydech, sdělila mluvčí státního podniku Eva Jouklová.



Podle organizace WWF klesl za 50 let počet volně žijících zvířat o 73 procent

Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) za 50 let dramaticky klesl počet volně žijících živočichů. Největší pokles organizace zaznamenala v Latinské Americe, Karibiku a Africe, nejméně pak ve střední Asii a Evropě. Zvířata vymírají kvůli úbytku lesních porostů, suchu a dopadům klimatických změn, uvádí organizace na svém webu.



Ovzduší a klima:



EU: Metodika pro stanovení úspor emisí skleníkových plynů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k metodice pro stanovení úspor emisí skleníkových plynů z nízkouhlíkových paliv.



Kotlíkovým dotacím odzvonilo. Pokud jste je ještě stihli, s výběrem kotle neotálejte

V České republice na začátku září definitivně skončilo používání starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva. Občané, kteří do konce srpna využili možnost získat kotlíkovou dotaci, mají až dva roky na to, aby své kotle vyměnili za nové. Pokud patříte k těm, kteří mají vyřízenou dotaci a vyčkávají, je vhodné začít s výběrem nového kotle už teď, a to s ohledem na zaplněné kapacity.



Věda a výzkum:



Josef Vacek: Vyhrožování mučením byla častá metoda vyšetřování

Jak se nový trestní řád, který stále počítá s mučením jako jednou z metod výslechu nebo trestem smrti třeba i za cizoložství, promítá do rozhodování soudů? I to je tématem výzkumu Josefa Vacka z Univerzity Karlovy, který za svou mimořádně obsáhlou a náročnou vědeckou práci posbíral už několik ocenění.



Mandáková, Kovařík: I rostliny vědí, že ve dvou se to lépe táhne

Vstoupit do světa vědeckého bádání může být jako procházet se spletitým labyrintem, kde každá cestička vede do dalšího skrytého zákoutí. Stejně tomu bylo i v rozhovoru s Terezií Mandákovou z CEITEC, výzkumného institutu Masarykovy univerzity, a Alešem Kovaříkem z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, se kterými jsme se ponořili do hlubin buněk a poodhalili tajemství genetiky rostlin.



Martin Rybář: CERN není jen laboratoř částicové fyziky, ale líheň specialistů

Rozhovorem s experimentálním částicovým fyzikem Martinem Rybářem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který pracuje na experimentu ATLAS v CERNu a popularizuje vědu, například na festivalu Colours of Ostrava, se text vrací k oslavám 70 let založení CERNu.



Výzkum vědců z ÚOCHB pomáhá vylepšovat účinky léčivých látek

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie pomáhají pochopit, jak fungují léky a jak vyvinout jejich co možná nejúčinnější varianty. Konkrétně se zaměřili na nemoc, kterou způsobuje parazit Trichomonas vaginalis (bičenka poševní), zejména proto, že se v poslední době objevují kmeny, které jsou rezistentní vůči klasické léčbě.



miRNA: Molekuly, které mohou způsobit zaseknutí vývoje, přinesly Nobelovu cenu

V pondělí 7. října 2024 byli Nobelovou cenou za fyziologii a medicínu oceněni Victor Ambros a Gary Ruvkun, dva američtí vědci, jenž se podíleli na objevu miRNA a její roli v regulaci genové exprese. Jak cenu vnímají čeští vědci, kteří se studiu miRNA věnují a proč je dobré používat červy jako modelový organismus?



Tokio s Jokohamou kralují světovému žebříčku vědecko-technologických parků

Podle nedávno zveřejněného žebříčku Global Innovation Index Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) kraluje tokijsko-jokohamská aglomerace na prvním místě srovnání největších vědecko-technologických klastrů. Zanechala tak za sebou i taková inovační centra, jako Silicon Valley, Šanghaj, Soul nebo New York.



Chemie:



Alarmující výskyt toxických látek ve spodním prádle: v ohrožení jsou především ženy

Spodní prádlo nosíme každý den. Podle nových zjištění bychom však měli věnovat větší pozornost tomu jaké. Výzkum provedený v rámci evropského projektu ToxFree Life - Život bez toxických látek pro všechny, na kterém se podíleli také ekologický spolek Arnika a spotřebitelská organizace dTest, totiž přináší znepokojivé výsledky. Každý třetí testovaný produkt obsahuje nebezpečné bisfenoly, a každý dvacátý dokonce v míře překračující bezpečnou hranici. Nejvíc problematické je prádlo ze syntetických materiálů, zatímco bavlněné prádlo vyšlo výrazně lépe.



Průmysl a obchod:



Vláda schválila Národní polovodičovou strategii

Česká republika má velký potenciál stát se významným hráčem v oblasti výroby čipů, zejména v evropském měřítku. Využít tento potenciál je cílem Národní polovodičové strategie, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s experty, a která navazuje na evropský Akt o čipech. Národní polovodičovou strategii ve čtvrtek schválila vláda.



Napříč:



Snižování emisí, podpora komunit i odpovědné řízení. E.ON vydává Zprávu o udržitelnosti za uplynulý rok

Výsledky snižování emisí. Příklady většího zapojování zákazníků i zaměstnanců do procesu energetické transformace a jasné ukázky zodpovědného obchodního jednání. To všechno naleznou čtenáři ve Zprávě o udržitelnosti za rok 2023, kterou v těchto dnech vydává skupina E.ON v České republice. Zpráva poskytuje přehled o lokálním přístupu E.ONu k udržitelnosti v České republice, seznamuje s výsledky za rok 2023 a představuje plány na další období včetně strategie ESG, kterou si společnost v loňském roce pro Česko definovala a schválila. V České republice E.ON vydává zprávu o udržitelnosti už podruhé.

MONITORING 15. 10. 2024