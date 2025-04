Monitoring průmyslové ekologie | 12. - 17. 4. 2025

Služba pro předplatitele.

MONITORING 12. - 14. 4. 2025



Legislativa:



Evropská komise otevřela připomínkování GreenData4All – nových pravidel pro ekologická data.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se GreenData4All – aktualizovaná pravidla pro geoprostorová data o životním prostředí a pro přístup k informacím o životním prostředí.



Odpady:

Vláda projednala aktualizovanou Koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, vláda projednala a posunula se k dalšímu kroku k jejímu schválení.



Středočeský kraj podal odvolání ve věci rozšíření skládky v Čáslavi

Středočeský kraj podal odvolání ve věci rozšíření skládky v Čáslavi. Konkrétně jde o odvolání proti rozhodnutí o vydání 28. změny integrovaného povolení, které je navazujícím řízením, ve věci Rozšíření Centra komplexního nakládání s odpady Čáslav.



Zbytky betonu, tašek, cihel a další stavební odpad by mohl nově recyklovat lom v jižních Čechách

V lomu u Studené na Jindřichohradecku má vzniknout středisko na recyklaci suti. Do prostoru, kde se zatím shromažďoval vytěžený kámen, by mohli lidé i firmy vyvážet zbytky betonu, střešních tašek, cihel a další stavební odpad.



Do lesa u Prahy chtějí navozit statisíce tun odpadu. Místní se tomu emotivně brání

Zatím je to převážně les, který tady - v katastru obce Černolice - vyrostl na místě dávno zrušené cihelny. Jestli tu les zůstane i v příštích letech, se právě nyní rozhoduje. Firma Matshark se snaží prosadit plán, aby do těchto míst mohla vyvézt přibližně 350 tisíc tun odpadu s tím, že by celé území rekultivovala.



Elektrárna Opatovice získala povolení stavby pro spalovnu v katastru Čeperky

Elektrárna Opatovice získala povolení stavby pro zařízení na energetické využití odpadu. Spalovnu chce postavit v katastru obce Čeperka, sdělila mluvčí elektrárny Hana Počtová. Povolení vydal Dopravní a energetický úřad ministerstva průmyslu a obchodu, záměr již dříve získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí.



Ovzduší:



Komu poděkovat za extrémní počasí? Experti odhalili největší znečišťovatelé ovzduší

Nejnovější analýza odhalila, že polovina celosvětových emisí oxidu uhličitého pochází z fosilních paliv produkovaných pouhými 36 společnostmi. Výzkumníci tvrdí, že tato data posilují argumenty pro to, aby byly firmy odpovědné za svůj podíl na klimatické krizi.



Emise CO2 v systému EU ETS klesly od jeho zavedení v roce 2005 o 50 %

Emise CO2 ze zařízení spadajících pod evropský systém pro obchodování s emisemi CO2 v roce 2024 dále poklesly. Hlavním tahounem poklesu byl opět sektor výroby elektřiny, ve kterém klesly emise CO2 meziročně o 12 %.



Energie:



Vědci experimentálně ověřovali inovativní technologii AEROSEAL, která vede k výrazným úsporám energií

Výzkumný tým Vnitřní prostředí budov působící v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně ověřoval inovativní technologii AEROSEAL. Zkouška prokázala vysokou efektivitu technologie, protože díky ní zásadně klesá netěsnost potrubí.



Ministr Vlček v Třebíči: Neoddalujme podpis smlouvy na Dukovany

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček navštívil svůj domovský Kraj Vysočina. Po jednání se společností I&C energo, dodavatelem komplexních služeb v oblasti kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů a strojních činností s dlouholetou tradicí v oblasti jaderné energetiky, zamířil na jednání Okresní hospodářské komory Třebíč.



Češi hledají způsoby, jak ušetřit za energie

Přestože ceny za energie v Česku klesají, domácnosti na nich chtějí nadále šetřit. Ukázal to aktuální průzkum Ipsos pro společnost ČEZ. Místo snižování spotřeby roste zájem o inovace a opatření, která přinášejí větší úspory, jako jsou třeba fotovoltaiky na střechách.



Zateplovací vyhláška v přípravě. Budovy bez emisí, existují však výjimky

Loni v dubnu schválila Rada EU finální znění Směrnice o energetické náročnosti budov. I přes sílící kritiku zelené politiky Evropské komise se nic kolem tohoto nařízení nemění.



Rozjede se trh se zeleným vodíkem? V ČR je jeho výroba velmi nákladnou záležitostí

V uplynulých několika letech byl vodíkový trh v EU velké téma. Výrobě zeleného vodíku se přisuzovala zářná budoucnost, a to hlavně s ohledem na rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Některé predikce dokonce hovořily o tom, že vodík v dohledné době nahradí z velké části zemní plyn.



Voda:

Kanalizační síť se rozroste na Brněnskou přehradu. Budovat se začne na pravé straně nádrže

Brněnská přehrada patří mezi vyhledávané cíle jak Brňanů a Brňanek, tak turistů a turistek, její břehy obklopují chatové osady a místa na trávení volného času se vším vybavením k tomu potřebným. Tato oblast není zcela napojena do kanalizační sítě města.



Na pomezí Vysočiny a jižní Moravy vznikne vodárenské propojení za půl miliardy

Čtyři klíčoví hráči českého vodárenství spojili síly v jednom z nejrozsáhlejších projektů propojování vodárenských soustav na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Slavnostním podpisem smluv odstartovala realizace projektu s názvem Propojení skupinového vodovodu Žďársko – ÚV Vír a Vírského oblastního vodovodu.



Ve vnitrozemských vodách ubývá kyslíku, na vině je člověk

Nová studie pod vedením vědců z utrechtské univerzity odhalila významné změny v globálním koloběhu kyslíku ve sladkých vodách. Výzkum, který byl minulý týden zveřejněn v časopise Science Advances, odhaluje, že způsob produkce a využívání kyslíku ve vnitrozemských vodách se od roku 1900 dramaticky změnil.



Humpolec plánuje koupit vodárenskou společnost, založí kvůli tomu svazek obcí

Humpolec na Pelhřimovsku plánuje koupit vodárenskou společnost Vodak Humpolec. Chce kvůli tomu založit dobrovolný svazek obcí, který by společnost provozoval. Novinářům to řekl starosta více než jedenáctitisícového města Petr Machek. Firma je podle něj na prodej delší dobu.



Životní prostředí a ekologie:



Již brzy najdeme v Ostravě unikátní plochu s mokřady a tůněmi

Zcela unikátní plochu s mokřady a tůněmi budou moci již letos využívat lidé v Ostravě-Hrabové. Neprostupný, v době podmáčení nepřístupný veřejný prostor, se aktuálně proměňuje pod taktovkou společnosti Ostravských městských lesů a zeleně v místo relaxační.



Psi mají větší dopad na životní prostředí, než se dosud zdálo. Upozorňují na to australští vědci

Psi mají mnohem větší dopad na životní prostředí, než si lidé uvědomují. Ruší volně žijící živočichy, znečišťují vodní toky a také přispívají k růstu emisí oxidu uhličitého. Velký díl odpovědnosti jde na vrub „laxnímu nebo neinformovanému chování jejich majitelů“.



Olomoucko chce předejít přemnožení komárů. Likviduje jejich larvy pomocí senzorů a dronů

Pracovníci technických služeb likvidují v Černovírském lese u Olomouce pomocí bakteriálního přípravu larvy komárů, aby předešli jejich přemnožení. Město při preventivním zásahu spolupracuje s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kteří v lužních lesích instalovali senzory, pomocí nichž lze aplikaci bakteriálního přípravku správně načasovat.



Půdu na místě havárie v Hustopečích nad Bečvou nešlo odtěžit. Při odvozu by hrozil výbuch, říká expert

Stát pokračuje v postupném mapování a odstraňování následků největšího úniku benzenu na světě – havárie v Hustopečích nad Bečvou. Na místě zůstává zhruba 350 tun benzenu – v půdě, na hladině podzemní vody a rozpuštěného ve vodě.



Průmysl:



Vláda se zabývala možnými dopady nových amerických cel a kroky k ochraně českých firem a domácností

Reakce Evropské unie na nově zaváděná americká cla musí být jednotná, ale racionální, aby nevedla k eskalaci celní války. Zároveň je ale potřeba udělat všechny nutné kroky k ochraně českých firem, k posílení konkurenceschopnosti evropských ekonomik či k hledání nových trhů.



Průmysl reaguje na Akční plán EU pro ocel a kovy

Evropské ocelářství čelí v posledních letech zásadním výzvám, které ohrožují jeho konkurenceschopnost a dlouhodobou udržitelnost. Za hlavní příčiny Komise označila správně 1) vysoké ceny energie, 2) nekalé obchodní praktiky třetích zemí, 3) dekarbonizační a ekologické požadavky a 4) snižující se výrobu a útlum odvětví.



Německé fiasko: Očekávaný růst se vypařil, průmysl se propadá, vláda tápe

Nejen české ekonomice se letos povede hůře, než se předpokládalo ještě před pár týdny. Svou předpověď teď spolu s českými prognostiky přehodnotili také jejich němečtí kolegové. Německá ekonomika kvůli pokračující krizi letos poroste pouze o 0,1 procenta.



Rozprodej zkrachovalého Northvoltu započal. Scania odkoupila divizi na výrobu baterií pro těžký průmysl

Švédský výrobce nákladních automobilů Scania, který je součástí německého koncernu Volkswagen, v pátek oznámil, že se dohodl na koupi zkrachovalé divize společnosti Northvolt vyrábějící baterie pro těžký průmysl. Jedná se o první prodej aktiv Northvoltu, který v březnu vyhlásil bankrot.

