Monitoring průmyslové ekologie | 1. - 7. 3. 2025

Legislativa:

EU: Systém obchodování s emisemi (ETS2)

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh rozhodnutí v přenesené pravomoci týkající se systému obchodování s emisemi (ETS2) – schválení rozšíření oblasti působnosti a odpovídajících dodatečných povolenek.



Novela naříení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

| Prumyslovaekologie.cz |

Vláda na svém jednání dne 29. ledna 2025 schválila nařízení vlády č. 29/2025 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.



Odpady:

Pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů

| Prumyslovaekologie.cz |

Podrobnosti k části vydávání vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění - zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh pro stavební výrobky vyrobené z odpadů.

Praha zahajuje sezonní svoz bioodpadu již od března

| Komunalniekologie.cz |

Svoz rostlinného bioodpadu v Praze letos začíná o měsíc dříve než obvykle, a to již 1. března 2025. Hlavní město tak reaguje na potřeby občanů, kteří s ohledem na příznivý charakter počasí v jarních měsících v posledních letech zahajují práce na zahradách dříve.



Příprava cirkulárních projektů v Hradecko-pardubické aglomeraci jde do finále

| Komunalniekologie.cz |

V Pardubicích se konalo první letošní jednání klíčových partnerů Hradecko-pardubické aglomerace. Hlavním tématem byla diskuse a schvalování projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady. Tento krok je důležitý nejen pro zlepšení ekologické situace v regionu, ale také pro splnění cílů udržitelného rozvoje v oblasti odpadového hospodářství.



Musíte jim to dát přímo pod nos. Obce vymýšlejí, jak přimět lidi více třídit odpad

| Novinky.cz |

Ačkoli se Češi rádi chlubí tím, jak dobře třídí odpad, vlastní cíle se jim plnit nedaří. Podle posledních dat ministerstva životního prostředí zaostávala většina obcí za limitem, který jim pro letošní rok předepisuje zákon o odpadech. Za jeho porušení přitom nově hrozí pokuty. Radnice proto vymýšlejí, jak lidi přimět více třídit.



Na Moravě přibyly stovky tun nelegálního odpadu z Německa

| ČT24.cz |

Další stovky tun nelegálního odpadu objevili obyvatelé Moravy na čtyřech místech Brna a v Jiříkově na Bruntálsku. Zbytky plastů a laminátu tam navezla německá firma, kterou nyní tamní ministerstvo životního prostředí vyzvalo, aby je odstranila.

Ovzduší:

Ovzduší je po obřím požáru vlaku na Přerovsku v pořádku. Úřady nyní zkoumají zamoření půdy a vody v okolí

| HanáckáDrbna.cz |

Úřady vyloučily, že by páteční požár nákladního vlaku s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku zamořil ovzduší v obydlených oblastech. Vodohospodáři však uzavřeli odtok vody do Bečvy a spolu s inspektory a hasiči odebírají vzorky půdy z okolí.



Energetika:

Větrníky pokrývají 20 % evropské spotřeby elektřiny. Přibývají ale pomalu

| Prumyslovaekologie.cz |

V Evropě byly vloni uvedeny do provozu větrné elektrárny s výkonem 16,4 gigawattů. To odpovídá výkonu čtrnácti temelínských bloků. Celkový výkon větrných turbín už dosáhl 285 GW. Vítr tak pokrývá 20 % roční spotřeby elektřiny v Evropě. V Česku ale pouze 1 %. Uvádí to zpráva WindEurope.

EU podpoří Ukrajinu v integraci do evropského energetického trhu

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise v Kyjevě představila nový balíček podpory pro Ukrajinu, jehož cílem je zajistit stabilitu ukrajinského energetického systému a umožnit jeho plnou integraci do evropského energetického trhu.

Zelená železnice na Vysočině: Kraj připravuje projekty na pořízení sedmi elektrických a osmi baterio elektrických vlaků

| Komunalniekologie.cz |

Kraj Vysočina v souladu s Koncepcí elektrifikace železniční sítě v ČR připravuje nabídkové řízení na drážního dopravce od prosince 2029. V něm bude nově po dopravci požadovat sedm elektrických jednotek (vlaků) a osm baterio elektrických jednotek (vlaků). Financovat by se mohly z Modernizačního fondu.



Špicar: Máme drahé energie i moc regulace. Největší potíž je strach z neúspěchu a mindset „líp už bylo”

| BusinessINFO.cz |

Pokud nechceme stále víc zaostávat za USA a Čínou, potřebujeme mnohem hlubší propojení států Evropské unie. Myslí si to viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který v našem rozhovoru vysvětluje, co přesně to podle něj znamená.



V ukládání elektřiny jsme sto let za opicemi. Ač stojí obrovské peníze, tak s ní raději plýtváme

| Lidovky.cz |

Zatímco českým venkovem prochází vlna referend o tom, jestli chceme, nebo nechceme mít za barákem a na horizontu obří vrtule, stát jejich vznik stále podporuje. A věří, že se jedná o perspektivní zdroj energie i v našich zeměpisných šířkách. Asi to tak i je.

Voda:

Komplexní databáze sucha ukázala, že budou častější a závažnější

| Prumyslovaekologie.cz |

Od roku 1980 se území postižená suchem ročně rozrůstají o padesát tisíc kilometrů čtverečních, vyplývá z vědecké analýzy.

Teplejší voda v Erijském jezeře vyvolává sněhové kalamity, které ničí přilehlá města

| NationalGeographic.cz |

Ničivé sněhové bouře na Erijském jezeře způsobují v okolních městech a obcích kolapsy budov i dopravy. Mohou se tyto bouře v budoucnu ještě zhoršovat?

O dotace na vodohospodářské akce mohou Liberecký kraj žádat i větší obce

| Nase-voda.cz |

O dotace na vodohospodářské projekty mohou Liberecký kraj žádat i větší obce. Na stavbu vodovodů a kanalizací je letos v krajském fondu na ochranu vod připraveno 21 milionů korun. Částka se do budoucna bude zvyšovat, je to konsensus rady kraje.



„Studentská“ filtrovaná voda už ušetřila 16 milionů PET lahví

| Faei.cz |

Celkem 16 037 179 plastových lahví ušetřila do poloviny února unikátní síť stanic s filtrovanou vodou Lokni za několik let od svého spuštění. Automaty jsou umístěné v desítkách vysokých škol po celé republice, ale například také na nádražích.



Průmysl:

Ke skutečnému přehodnocení kurzu nedošlo, komentuje průmysl Clean Industrial Deal

| Prumyslovaekologie.cz |

Evropská komise ve středu (26. února) představila novou Dohodu o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal), od které si slibuje posílení konkurenceschopnosti a dekarbonizace evropského průmyslu.

Klímová: Zreálnit cíle Green Dealu nebo navýšit podporu. Snižování emisí je pro těžký průmysl záhuba

| ČeskýrozhlasDvojka.cz |

Evropská komise navrhuje nový přístup k Zelené dohodě. Kromě zjednodušení pravidel a podpory čistého průmyslu chce usnadnit dekarbonizaci a ušetřit miliardy. Jsou tyto cíle realistické? Jak moc Green Deal vylučuje prosperitu Evropy?



Životní prostředí a ekologie:

Senát schválil Zprávu o životním prostředí 2023, podle které se kvalita ovzduší zlepšuje a daří se snižovat emise

| Prumyslovaekologie.cz |

Kvalita životního prostředí v Česku se díky zásadním investicím do jeho ochrany zlepšuje a postupně se snižuje uhlíková náročnost ekonomiky, potvrzuje Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2023. Rychlejší odklon od fosilních zdrojů energie brzdí vnější faktory jako kolísání cen a dostupnost energie kvůli nestabilní geopolitické situaci.



Ekologická zátěž umělé inteligence roste. Datová centra mají enormní spotřebu vody

| iDNES.cz |

Rostoucí popularita AI přináší nejen pokrok, ale také vysokou spotřebu vody, za kterou stojí především chlazení datových center. Podle Mezinárodní energetické agentury se na každou spotřebovanou kWh v datových centrech odpaří až 9 litrů vody. Spotřeba AI ale dále roste a klade tak nové výzvy pro udržitelnost.

