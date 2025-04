Ministr Vlček na lokalizačním semináři: Zapojení českých firem platí

Ve Valči na Vysočině proběhl další ze série lokalizačních seminářů pro zástupce českého průmyslu. Akce se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který ocenil přístup korejského KHNP a jeho partnerů k zapojení českého průmyslu do výstavby.

„S KHNP jsme si při mé únorové misi do Jižní Koreje odsouhlasili dosažení 30% účasti českého průmyslu na zakázce souběžně s podpisem EPC smlouvy s tím, že stále platí také požadavek na celkové 60% zapojení do konce realizace zakázky. Dnešní seminář pro potenciální české dodavatele tady na Vysočině proto vnímám jako další důležitý krok k naplnění slibu ze strany KHNP,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Právě lokalizace – tedy zapojení českých firem do výstavby NJZ – je dlouhodobě jedním z klíčových požadavků ministerstva.

V březnu KHNP otevřeno lokalizační centrum, které propojuje české firmy s projektem. Také jednání se společností Škoda Doosan Power o dodávce turbínové haly ukazují na skutečný potenciál českého průmyslu – v případě podpisu EPC kontraktu by tato spolupráce mohla zajistit až 20% lokalizaci.

„Jak dnes ve Valči, tak včera v Praze jsem se seminářů KHNP pro české firmy zúčastnil, s řadou potenciálních dodavatelů mluvil a těší mě, že jsou odhodláni a připraveni se na projektu dostavby Dukovan podílet. Na seminářích KHNP prezentuje, jak je se možné registrovat a jaká všechna kritéria musí jednotliví subdodavatelé splnit,“ uvedl ministr Vlček.

Zástupci českého průmyslu ministrovy kroky k zapojení firem do výstavby ocenili na nedávné konferenci Czechia-Korea Nuclear Business, kterou v Praze uspořádala společnost KHNP a Team Korea. Čeští jaderní dodavatelé dlouhodobě prokazují vysokou kvalitu svých služeb a jsou pro dané práce plně kvalifikovaní. Firmy také deklarovaly, že jsou připraveny splnit jakékoliv budoucí kvalitativní požadavky ze strany Team Korea.

„Mohu zodpovědně říct, že korejská nabídka byla nejkvalitnější a nejlepší možná. Smlouva mezi investorem, kterým je ČEZ, a korejskou KHNP už je dokončena a prochází závěrečnými kontrolami. Neodkládejme podpis EPC kontraktu, neexistuje pro to žádný relevantní důvod. Očekávám, že by k němu mohlo dojít v následujících několika týdnech,“ zmínil Vlček.

Podpis EPC kontraktu otevře cestu k realizaci výstavby dvou bloků v Dukovanech s opcí na další dva bloky v Temelíně. V případě uplatnění opce by došlo k významnému navýšení potenciálních dodávek českého průmyslu. „Věřím, že projekt dostavby Dukovan přinese renesanci českého jaderného průmyslu, protože naše firmy získají potřebné reference a know-how. Ale není to jen o samotné dostavbě bloků, české firmy se podílejí na provozu elektrárny nebo budují další infrastrukturu potřebnou pro výstavbu, jako jsou nové silnice, obchvaty, byty a podobně,“ dodal ministr Vlček.