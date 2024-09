Ministr Síkela v dopise upozornil na alternativu v případě přerušení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zaslal dopis adresovaný Evropské komisařce pro energetiku Kadri Simsonové, ve kterém se zaměřuje na budoucnost dodávek plynu v Evropě. Reaguje tak na situaci, kdy na konci tohoto roku vyprší platnost rusko-ukrajinské dohody o přepravě plynu. V tuto chvíli přitom nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k jejímu prodloužení. Ministr Síkela v tomto kontextu upozorňuje na kapacitu české přepravní soustavy, která je dostatečná pro nahrazení aktuálního objemu tranzitu přes Ukrajinu. Její využití by Evropě zásadně pomohlo v našem úsilí dále snížit dodávky energetických surovin z Ruska.

„Rusko opakovaně prokázalo, že je nespolehlivým obchodním partnerem, který se nerozpakuje zneužívat dodávky energetických surovin jako zbraně s cílem destabilizovat náš energetický trh a fungování celého hospodářství. Je jasné, že po dobu trvání jeho agrese proti Ukrajině se na tom nic nezmění,“ popisuje ministr Síkela a dodává: „Dovozy ruských energetických surovin do Evropské unie se nám podařilo významně snížit, je ale potřeba v tomto úsilí nadále pokračovat.“

Výpadek dodávek ruského plynu po skončení platnosti smlouvy o jeho přepravě přes Ukrajinu by postihl především země na východ od České republiky. Nyní jde přibližně o 40 až 42 milionů kubických metrů zemního plynu denně, které by bylo potřeba nahradit. „V případě ukončení přepravy plynu z Ruska přes Ukrajinu je třeba hledat náhradu v první řadě u alternativních dodavatelů. Je třeba se vyhnout situaci, kdy náhrady za ruské dodávky povede k situaci, kdy si sice nakoupíme plyn, který bude formálně neruský, ale vymění se během jeho přepravy do Evropy za ruský a my se tak v úsilí omezit dodávky z Ruska nikam neposuneme,“ vysvětluje ministr Síkela.

Tou nejvhodnější alternativou proto je využívat plyn proudící ze zemí západní Evropy importovaný primárně formou LNG, který by bylo možné přepravovat přes české území. Právě na tuto cestu ministr Síkela v dopise upozorňuje s tím, že kapacita plynovodů vedoucích přes české území je k tomu dostatečná. Nahrazování ruského plynu za plyn dovážený do LNG terminálů budovaných na evropském pobřeží je také v souladu s plánem REPowerEU, který si klade za cíl snížit závislost na ruských energetických surovinách.

S uskutečněním tohoto plánu navíc výrazně pomůže rozhodnutí německé vlády zrušit od začátku příštího roku mimořádný poplatek za skladování plynu, který prodražoval přepravu zemního plynu přes Německo. Tento krok přispěje k narovnání podmínek pro přepravu v Evropské unii a k opětovnému růstu obchodu se zemním plynem mezi Českem a Německem, a tedy i k dostupnosti zemního plynu z neruských zdrojů v celém regionu střední a východní Evropy.