Ministr Hladík se setkal s neziskovkami, shodli se na potřebě neoslabovat ochranu přírody

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) se spolu s celým vedením ministerstva sešel se zástupkyněmi a zástupci českých ekologických organizací. Společně probrali řadu témat od novely zákona o ochraně přírody a krajiny, přes financování ochrany přírody až po praktické záležitosti při posuzování vlivů na životní prostředí.

Setkání, které v úterý 13. května proběhlo na půdě České geologické služby, bylo součástí pravidelných bilančních schůzek s neziskovým sektorem.

S neziskovým sektorem se ministr životního prostředí setkává dvakrát ročně, protože je stejně jako obce a kraje, průmysl nebo zaměstnavatelé důležitým partnerem ministerstva životního prostředí. Tématy setkání bylo to, co se podařilo splnit, i to, co se splnit nepovedlo, a také aktuální projednávaná legislativa. Ministr se dotkl i témat, která se budou řešit do budoucna, zejména hospodaření s vodou, financování ochrany přírody, opatření proti změně klimatu nebo rozšířenou odpovědnost výrobců v odpadovém hospodářství.

Diskutovalo se například o poslaneckých pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona o ochraně přírody a krajiny, díky kterému by mimo jiné mohl vzniknout Národní park Křivoklátsko. Na bilančním setkání ministr Hladík představil také postup příprav CHKO Krušné hory, stav projednávání vládního návrhu na přísnou regulaci zábavní pyrotechniky, zlepšování podmínek pro rozvoj komunitní energetiky a využívání obnovitelných zdrojů energie, dohodu o útlumu těžby uhlí na velkolomu Bílina a přípravu další finanční podpory opatření ke zmírnění sociálních dopadů modernizace energetiky a dopravy.

Debata o zkvalitnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyústila v dohodu na předložení podrobnějších návrhů a jejich projednání na úrovni příslušného vrchního ředitele. Ministr Hladík poděkoval ekologickým organizacím za korektní spolupráci a aktuální informace. Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu, jejich jménem poděkovala za otevřenou komunikaci a možnost připomínkovat návrhy týkající se ochrany přírody a životního prostředí.