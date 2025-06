Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo na 260 žádostí v programu Živel 1 a začíná vyplácet první peníze

Ministerstvo pro místní (MMR) začíná vyplácet první prostředky z programu Živel 1 na obnovu majetku samospráv po povodních ze září 2024. Další peníze obdrží zasažené obce v průběhu druhého červnového týdne. U většiny schválených projektů dosud resort čeká na doložení vysoutěženého dodavatele a ceny projektů.

MMR také připravuje vyplacení financí lidem, kterým povodeň poškodila nebo zničila obydlí. Z 850 žádostí jich zatím vyhodnotilo kladně zhruba čtvrtinu a odeslalo první smlouvy zasaženým domácnostem. Převod prostředků žadatelům resort očekává v polovině června. Od spuštění příjmu žádostí v programu Živel 1 na konci ledna 2025 MMR přijalo celkem 343 žádostí, ze kterých už resort schválil 260. Resort už vydal pokyn k uvolnění prvních 13,5 milionu korun žadatelům, další budou následovat v průběhu června. „Naším cílem bylo připravit podporu po povodních co nejrychleji. Konkrétně v Živlu 4 se nám to povedlo a například v České Vsi už na začátku prosince otevírali s jeho pomocí nouzovou modulární školu. Složitější to bylo v Živlu 1, ve kterém jsme vyšli vstříc žadatelům a několikrát upravili podmínky. Například jsme u nejvíce zasažených obcí navýšili míru dotace až na 100 % nákladů.

Také jsme ustoupili od financování ještě před vysoutěžením daného projektu. To znamená, že peníze žadatelům převádíme ve chvíli, kdy mají podepsanou smlouvu s dodavatelem a známe přesnou cenu zakázky. Díky tomu můžeme peníze efektivněji rozdělit mezi zasažené obce. Na účtech je také mají ve chvíli, kdy je potřebují na úhrady dodavatelům. Dostane se na všechny projekty včetně těch náročnějších,” uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Na začátku roku MMR původních 5 miliard v Živlu 1 kvůli velkému objemu žádostí navýšilo na 6 miliard korun. Z této částky má zatím resort na účtech zhruba 2 miliardy korun, které po obdržení podkladů rozešle v průběhu příštích týdnů žadatelům. Další prostředky obdrží MMR ze státního rozpočtu podle aktuálního stavu čerpání. O dotaci mohly žádat Olomoucký, Moravskoslezský a Liberecký kraj, obce nacházející se na území prvních dvou zmíněných krajů a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant v Libereckém kraji, jejich příspěvkové organizace, školy a školská zařízení. K vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a výplatě prostředků může dojít, jakmile resort obdrží od žadatelů potřebné podklady, především vysoutěženou cenu.

MMR od poloviny června začne vyplácet také podporu v programu Živel 3 na obnovu bydlení po povodních. Jeho administrátorem je Státní fond podpory investic (SFPI), přičemž sběr žádostí a podporu žadatelům přímo v regionech zajišťuje hlavně Centrum pro regionální rozvoj (CRR). Od poloviny února jeho pracovníci uskutečnili přes 50 seminářů, kterých se zúčastnilo zhruba tisíc lidí ze zasažených oblastí. Se zájemci poté konzultovali také individuálně a pomohli jim i s přípravou žádostí. Z 850 jich je 233 vyhodnoceno kladně, SFPI proto připravuje smlouvy a převod prostředků. Předběžný souhlas má dalších 108 žádostí a 50 jich je ve druhé fázi hodnocení. „Před vyplacením podpory jednotlivým domácnostem jsme museli uskutečnit řadu nezbytných úkonů.

Jedním z nich byly například podpisy smluv mezi Státním fondem podpory investic a zasaženými kraji, které se na financování podpory také podílejí. S Olomouckým krajem jsme dohodu uzavřeli v polovině května a zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ji teprve bude schvalovat. U mnoha žádostí jsme také evidovali nedostatky, takže jsme žadatele vyzvali k doplnění. Dosud jsme ale žádnou nezamítli,” doplnil ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Objem žádostí v programu Živel 3 už přesáhl 850 milionů korun. K dispozici je v něm stále více než 2,6 miliardy korun. O výhodné úvěry a dotace na obnovu bydlení mohou lidé ze zasažených oblastí žádat do konce tohoto roku. Přehled všech anonymizovaných žádostí v programu Živel 3 najdete na stránkách Centra pro regionální rozvoj zde.