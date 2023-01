Maďarsko očekává Pakš II do roku 2032, chce i dále prodloužit životnost své první jaderné elektrárny

Maďarský ministr energetiky Csaba Lantos uvedl, že očekává dokončení jaderné elektrárny Pakš II v roce 2032, což by bylo o dva roky později, než se dříve předpokládalo. V rozhovoru pro maďarskou stanici Kossuth dále ministr Lantos, který se funkce ujal minulý měsíc, uvedl, že by rád prodloužil provoz všech čtyř stávajících bloků jaderné elektrárny Pakš "o dalších 20 let".

Plánovaná životnost zatím jediné provozované jaderné elektrárny v Maďarsku již byla jednou prodloužena, a to z 30 na 50 let. Nově maďarský parlament v prosinci odhlasoval podporu dalšího prodloužení životnosti.

Výstavba Pakš II pokračuje navzdory protiruským sankcím

Země zatím pokračuje ve výstavbě nové jaderné elektrárny Pakš II, která bude disponovat dvěma ruskými reaktory VVER-1200. Maďarsko ve svém plánu pokračuje navzdory ruské válce na Ukrajině, která vedla k sankcím a zrušení mnoha obchodních styků mezi členskými zeměmi Evropské unie a Ruskem.

Lantos uvedl, že investice do projektu Pakš II je pro zemi "velmi důležitá, protože výstavba takových jaderných elektráren trvá dlouho, a očekává se, že bude dokončena do roku 2032". Podle ministra je jaderná cesta naprostou nutností.

Původně předpokládaný termín dokončení projektu Pakš II byl stanoven na rok 2030. V rozhovoru nebyl uveden žádný důvod změny časového harmonogramu, ačkoli stavební povolení pro novou dvoublokovou elektrárnu bylo vydáno o rok později, než se původně očekávalo.

Maďarsko chce prodloužit provoz svých bloků za rok 2037

Projekt Pakš II byl zahájen počátkem roku 2014 na základě mezivládní dohody mezi Maďarskem a Ruskem o dodávce dvou reaktorů VVER-1200 společností Rosatom. Kontrakt byl podpořen ruskou státní půjčkou na financování většiny projektu. Žádost o výstavbu byla podána v červenci 2020 s cílem postavit Pakš II vedle stávající elektrárny Pakš, která se nachází 100 km jihozápadně od Budapešti na břehu Dunaje. Maďarský Národní úřad pro atomovou energii měl podle legislativy na rozhodnutí 12 měsíců s možností tříměsíčního prodloužení. Schvalovacího proces byl však prodloužen v červenci 2021, ale stavební povolení bylo vydáno o více než rok později, v srpnu 2022.

Stávající čtyři reaktory v Pakši jsou designu VVER-440, které byly spuštěny v letech 1982 až 1987 a pokrývají přibližně polovinu výroby elektřiny v zemi. Jejich projektová životnost byla původně stanovena na 30 let, ale v roce 2005 došlo k jejímu prodloužení o 20 let (do let 2032 a 2037). V prosinci maďarský parlament schválil návrh na další prodloužení životnosti těchto reaktorových bloků, což znamená, že mohou začít přípravy na provoz jaderné elektrárny až do roku 2050.