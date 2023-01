Lokalita pro hlubinné úložiště by měla být vybrána do konce třicátých let

Vláda schválila návrh nového zákona o řízeních, které souvisí s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. O výběru finální lokality pro hlubinné úložiště by tak mohly s vládou spolurozhodovat obě komory Parlamentu. Dále se předpokládá, že do procesu hledání a výběru finální lokality se zapojí obce.

Vláda se na středečním jednání zabývala problematikou výstavby nového hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Výsledkem je, že do Parlamentu předloží návrh nového zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu.

Zákon se zabývá zapojením obecních a krajských samospráv i občanů z lokalit, kde by mělo být nové úložiště vybudováno a provozováno. Dotčené obce a jejich občané by se měli zapojit do souvisejících správních řízení, čímž by došlo k posílení legitimity výběru lokality, kde bude nové úložiště vybudováno. Podle návrhu má o hlavním a záložním umístění hlubinného úložiště rozhodnout vláda a toto rozhodnutí si nechat schválit oběma komorami Parlamentu.

„Jádro je základem naší energetiky. Projekt hlubinného úložiště je stejně jako bezpečný systém nakládání s radioaktivním odpadem nedílnou součástí provozu stávajících i připravovaných jaderných zdrojů,“ říká ministr Síkela a dodává:

„Zákon o řízení souvisejících s hlubinným úložištěm rozšíří práva obcí a také lhůty pro posílení kontroly kvality procesu z jejich strany. Návrhem zákona posílíme legitimitu výběru lokality hlubinného úložiště. Navíc jsem vládě navrhnul, že výběr finální lokality bude společným rozhodnutím vlády i Parlamentu. O tomto záměru jsem informoval i nově zvolené zástupce dotčených obcí z vytipovaných čtyř lokalit začátkem prosince loňského roku. Dále bude rovněž zřízena pracovní skupina prokomunikaci a zapojení dotčených územních samosprávných celků do procesu přípravy výstavby a provozování hlubinného úložiště.“

Projednávalo se i vládní usnesení, které Českou republiku zavazuje k plnění technických kritérií daných Taxonomií EU pro udržitelné investice pro oblast jaderné energetiky ve smyslu plnění technických kritérií, jako je zahájení provozu hlubinného úložiště v roce 2050.

„Česká republika bude usilovat o to, aby v zájmu posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti zvyšováním podílu jaderné energetiky v rámci dekarbonizace průběžně plnila kritéria taxonomie na vybudování hlubinného úložiště v roce 2050, pokud budou platit i nadále po pravidelných přezkumech Evropskou komisí. O revizi termínu stojíme proto, aby byla kritéria bližší potřebám členských států, Česko nevyjímaje. Svou pozici, kterou mimo jiné sdílí více členských zemí jako jsou například Nizozemsko, Polsko či Slovensko, budeme vůči Komisi zastávat i nadále i v rámci pravidelného přezkumu kritérií,“ dodává ministr.

Schváleno bylo také posílení odborných kapacit této organizační složky státu pro zajištění činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), související mimo jiné s urychlením procesu v souladu s Taxonomií EU.

„Lze očekávat, že Správa úložišť radioaktivních odpadů v nejbližších týdnech podá žádosti o stanovení průzkumných územích pro zvláštní zásah do zemské kůry, zahájí monitorovací a další geologické práce na lokalitách v režimu výzkumu a zahájí činnosti odborného panelu expertů pro dohled odborné i neodborné veřejnosti nad procesem výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště, čímž pokročí v cestě za výběrem finální lokality,“ říká Lukáš Vondrovic, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů.

Finální lokalita pro hlubinné úložiště by měla být vybrána do konce třicátých let tohoto století a následně potvrzována realizací podzemního průzkumného díla. Získání povolení podle nového stavebního zákona je pak naplánováno na přelomu čtyřicátých a padesátých let.