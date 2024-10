Kontroly technických stanic a měření emisí odhalily nedostatky v osmi případech

Celkem 19 mimořádných kontrol stanic technické kontroly provedly krajské úřady (KÚ) a 179 mimořádných kontrol stanic měření emisí provedly obce s rozšířenou působností (ORP). Tyto kontroly se uskutečnily v průběhu dvou měsíců na základě žádosti ministra dopravy Martina Kupky, který příslušné úřady vyzval k provedení alespoň jedné mimořádné kontroly STK a dvou mimořádných kontrol SME.

„Mimořádné kontroly stanic technické kontroly a měření emisí zaměřujeme na chybující nebo dokonce podvádějící stanice, rozhodně ne na běžné řidiče. Jde o to, aby se na SME/STK, tak jako jinde v Evropě, měřilo poctivě. Aby všichni ti, kdo chtějí nebo potřebují jezdit, platí za adekvátní péči o svůj vůz a nenechávají si sem tam nějakou důležitou součástku vymontovat, nebyli znevýhodněni oproti těm, kdo na péči o vozidlo zanedbávají a spoléhají na to, že při pravidelné kontrole se to „nějak“ zařídí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Výsledky kontrol ukázaly, že u tří kontrol STK byly zjištěny pouze administrativní nedostatky, které byly většinou odstraněny během kontroly. Závažné nedostatky, které vedou k zahájení řízení o přestupku, byly zjištěny u pěti kontrol STK v krajích Vysočina, Královéhradeckém, Olomouckém, Středočeském a Zlínském kraji. Dle skutků se jedná o 5 přestupků techniků a 2 přestupky provozovatele.

U SME byly zjištěny administrativní nedostatky u 47 kontrol, které byly většinou odstraněny během kontroly. Závažné nedostatky vedoucí k zahájení řízení o přestupku byly zjištěny u tří kontrol v Olomouci, Šumperku a Ústí nad Labem.

Ze 14 krajských úřadů provedlo 12 úřadů dohromady 19 mimořádných kontrol STK, což představuje 4,9 % všech stanic STK. Z 206 obcí s rozšířenou působností jich reagovalo na výzvu 152, z nichž 95 provedlo 179 mimořádných kontrol SME, což představuje 14,2 % všech stanic SME.

Testem poctivosti prošli technici STK a SME bez závažnějších problémů

Kromě kontrol ze strany krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností Ministerstvo dopravy provedlo také tzv. testy poctivosti u předem vytipovaných stanic. Test poctivosti probíhá formou přistavení vozidla figurantem k provedení technické prohlídky a měření emisí vozidla, které má méně či více závažné závady.

Celý průběh testu poctivosti je zaznamenáván a v reálném čase přenášen kontrolní skupině, která vyhodnocuje průběh kontroly. Celkem bylo prozatím provedeno 5 testů poctivosti u SME a 2 testy poctivosti u STK. V rámci těchto provedených testů poctivosti byly zjištěny běžné nedostatky. Ve 2 případech chybějící nebo poškozené plomby měřících přístrojů, neprovádění všech kontrolních úkonů, nesprávně prováděné kontrolní úkony. Hrubé nedostatky jako neoprávněné zásahy do samotného měření emisí, nedovolené přístroje ovlivňující výsledek měření, zatím zjištěny nebyly.

Nyní probíhá podrobná analýza pořízených záznamů z průběhu jednotlivých testů poctivosti, aby bylo možné kontroly uzavřít. Ministerstvo dopravy bude v testech poctivosti i nadále pokračovat v dalších týdnech a měsících.

Státní odborný dozor zavřel dvě stanice měření emisí

Ministerstvo dopravy od září zintenzivnilo kontroly nad stanicemi technické kontroly a stanicemi měření emisí. Státní odborný dozor vytipoval podezřelá měření na základě analýzy dat z informačního systému technických prohlídek. Zaměřil se tedy na konkrétní případy stanic, u kterých bylo důvodné podezření z možných chyb a podvodů.

Na základě toho kontrolující zastavil okamžitě činnost stanice měření emisí v Lipníku nad Bečvou, stopku dostala také stanice v Olomouci, která používala nedovolené přístroje k simulaci teploty motoru a otáček, k čemuž se přiznali sami technici.