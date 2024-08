Komentář: Výzvy a přínosy ESG reportingu v roce 2024

ESG reporting, zkoumající environmentální, sociální a governance aspekty, se v České republice stává stále důležitějším tématem, podobně jako v celé Evropské unii. Velké podniky a nadnárodní společnosti již sbírat data pro své reporty musejí, smysl to má ale i u menších společností. Co ESG reporting znamená? Jaké jsou jeho největší výzvy a přínosy? To ve svém komentáři popisuje Jakub Sapák, ESG specialistaze společnosti REMA Systém.

V loňském roce byly zfinalizovány nové směrnice Evropské komise o nefinančním reportingu (CSRD) a standardech ESRS. Ty zpřísnily požadavky na ESG reporting, tuzemské firmy se tak v letošním roce snaží nové situaci přizpůsobit a implementovat nové standardy do firemních procesů. Vyžadují totiž detailní vykazování v oblasti klimatických změn, využívání přírodních zdrojů, ale také správy rizik. Zjednodušeně řečeno představuje ESG reporting proces zveřejňování informací o environmentálních, sociálních a správních – tedy governance – aspektech podnikání. Tyto aspekty mají za cíl zhodnotit vliv organizace na udržitelnost a odpovědné řízení.

Výzvy při implementaci ESG reportingu

Firmy při implementaci ESG principů nově čelí několika klíčovým výzvám. Největší problém spočívá v nedostatku dostupných informací pro nastavení systému sběru dat a v komplexnosti tohoto systému. Systém sběru dat je totiž nutné nastavit nejen uvnitř společnosti, ale také v rámci celého podnikatelského řetězce, tedy od všech zainteresovaných stran. Tato výzva je pro zajištění úplnosti a přesnosti dat pro kvalitní ESG reporting zásadní. Bohužel do letošního roku nebyly výstupy ESG reportů jednotlivých podniků srovnatelné. Právě až nová pravidla mají reportování standardizovat, aby byly výstupy sjednocené, a především porovnatelné. Důležitým faktorem je, že reporty budou muset projít auditem. Díky tomu budou splňovat svůj účel: přinášet do obchodního procesu důvěryhodnost a transparentnost.

Firmy, které s ESG reportingem teprve začínají, by měly vědět, proč to dělají a jaký je účel sběru dat. Proto je nezbytné mít v dlouhodobé strategii zařazen plán ESG rozvoje a implementovat ho i ve firemním hodnotovém řetězci. Proces zavádění je rozhodně náročný a nelze očekávat, že bude zcela hladký. Mohou se objevit chyby, protože jde o nové téma a stále je málo zdrojů, kde se učit a odkud se inspirovat. Klíčová je angažovanost všech zaměstnanců a spolupracujících stran. ESG reporting v žádném případě není One Man Show, vyžaduje spolupráci napříč firmou.

Konkurenceschopnost díky ESG reportingu

ESG reporting nepřináší firmám jen administrativní zátěž, má pro rozvoj podniků rovněž nesporné přínosy. Schopnost poskytovat partnerům relevantní data ve správném formátu je totiž dnes obrovskou konkurenční výhodou. Tyto reporty pomáhají nejen při plnění legislativních požadavků, ale také při budování důvěryhodného vztahu vůči investorům či dodavatelům. ESG report jasně udává aktuální situaci firmy v tématech udržitelnosti, a proto implementace ESG strategie do podnikové kultury zajímá dnes už i zákazníky. Firmy tímto krokem budují svou značku a prezentují se jako zodpovědné subjekty.

Vývoj ESG reportingu v příštích pěti letech bude velmi dynamický. Přibudou nové tematické požadavky, které budou pro podniky povinné. To znamená stále novou agendu, s níž se firmy budou muset vypořádávat. Proto by neměly české společnosti zaspat a implementovat ESG prvky do svých procesů. Týká se to i malých a středních podniků, pro které reporting zatím není povinný. Díky tomu budou mít důležitý náskok před konkurencí a v budoucnu lépe obstojí. Nyní se rozvíjí aplikace a programy pro správu systému požadavků a ESG dat. Právě tyto nástroje firmám proces ESG reportingu výrazně usnadní, protože monitorují aktuální legislativu, nebo dokonce přímo vypočítávají uhlíkovou stopu.

Princip dvojí materiality je klíčový

Principy ESG v REMA Systém ctíme dlouhodobě, protože environmentálně udržitelný přístup je pro nás zásadní. Od letošního roku pak procesy ESG zavádíme přímo do naší strategie. Vzhledem k oblasti našeho podnikání, kterým je šetrná recyklace a likvidace odpadních elektrozařízení, se snažíme jít našim partnerům a klientům příkladem.

Společnost REMA Systém od ledna 2024 pracuje plně v souladu se směrnicí CSRD a požadavky ESRS, v důsledku toho naše hodnocení projektů vždy vychází ze dvojí materiality. Nezaměřujeme se tedy pouze na finanční aspekty našich aktivit, ale vždy zohledňujeme i environmentální a sociální materialitu. Primárně proto řešíme, zda daný projekt má přínos pro ochranu životního prostředí a pro společnost. V tomto duchu rozvíjíme všechny naše projekty Zelená firma, Zelená obec, Zelená škola a projekt Buď líný. Naším cílem je pokračovat v důsledné implementaci ESG principů a transparentním reportování. Věříme, že tyto kroky nám pomohou přinést dlouhodobé zisky a konkurenční výhodu.