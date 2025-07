Kapacita produkce biometanu v Evropě stoupla na 7 miliard m3, tempo výstavby nových zařízení však zpomaluje

Podle aktuální mapy Evropské bioplynové asociace (EBA) a Gas Infrastructure Europe (GIE) vzrostla výroba biometanu v Evropě meziročně o 9 % a dosáhla celkové kapacity 7 miliard m3 ročně. Přestože počet biometanových stanic stoupl z 1 548 na 1 678 a objem soukromých investic se zvýšil na 28 miliard eur, rozvoj výroby včetně té domácí stále nepostupuje dostatečně rychle. Růst je přitom klíčový pro plán RePowerEU, který počítá s produkcí 35 miliard m3 ročně do roku 2030.

Výroben biometanu v Evropě sice přibývá, nicméně tempo jejich výstavby znatelně zpomalilo. Zatímco za rok 2023 zde vzniklo celkem 226 nových stanic, za poslední rok tomu bylo pouze 130. Pokles odráží nejen přetrvávající administrativní překážky a složité povolovací procesy, ale také nejistota ohledně budoucí podoby podpor v jednotlivých evropských státech. Nyní je tedy důležité stanovit jasné cíle národních energetik a přijmout vhodnou legislativní podporu, aby dynamika rozvoje oboru nepolevila.

„Ačkoli v EFG nejsme závislí na dotacích podporujících výrobu biometanu a dosud jsme je nečerpali pro žádný z našich provozů, vnímáme, že absence efektivního systému limituje jak výrobce, tak investory. Česká republika má pro výrobu biometanu vysoký potenciál. Výstavba či modernizace výrobních zařízení je ale samozřejmě náročná jak technologicky, tak investičně. Je tedy nasnadě, aby se podmínky jeho výroby co možná nejvíce optimalizovaly,“ říká Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group.

V důsledku regulační nejistoty výroba biometanu téměř stagnuje v Německu i ve Spojeném království. Evropským lídrem ve výrobě tohoto zeleného plynu je tak Francie, která Německo předstihla s o 21 % vyšším podílem na produkci a téměř trojnásobným počtem zařízení. Země jako Itálie, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko sice k produkci významně přispívají, ale ve srovnání s ostatními evropskými lídry v rozšiřování výroby biometanu zaznamenaly pomalejší meziroční růst kapacit.

Rozvoj odvětví biometanu je na základě plánu RePowerEU úzce spjat s cílem Evropské unie zvýšit do roku 2030 produkci na 35 miliard m3. Pro tento účel bylo dosud vyhrazeno 28 miliard eur soukromých investic, které mají být využity k navýšení kapacity tzv. zeleného plynu na kontinentu o 7,3 miliardy m3 ročně do roku 2030. Podle aktuálních dat EBA dosahuje výroba biometanu v Evropě již 7 miliard m3, ale v Česku je pod evropským průměrem.

„Současná instalovaná kapacita je u nás téměř 27,5 milionu m3, ale zdaleka se nevyužívá celá. Podle národních cílů by nicméně měla do roku 2030 vzrůst na přibližně 500 milionů m3 ročně. K této ambici hodláme přispět, a proto plánujeme do roku 2030 zvýšit roční produkční kapacitu našich zařízení ze současných zhruba 7 milionů m3 na 47 milionů m3 biometanu. Už letos přitom cílíme na 11 milionů m3 v již rozběhlých projektech,“ uzavírá mluvčí skupiny EFG Barbora Formánková.

Mapa biometanu asociací EBA a GIE

Evropská biometanová mapa je každoroční publikací Evropské bioplynové asociace (EBA) a vzniká ve spolupráci s Gas Infrastructure Europe (GIE). Údaje zahrnují výrobny biometanu v provozu podle dostupných údajů ke konci 1. čtvrtletí 2025. Mnoho dalších zařízení je plánováno nebo ve výstavbě.