Je tráva za plotem skutečně zelenější?

Obecně platí, že lidé rádi vyjadřují svůj názor na to, co vidí, když je vytvořeno prostředí pro otevřený dialog. A právě to je nesmírně přínosné a obohacující pro obě strany v rámci tzv. benchmark visits.

SPOLCHEMIE je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě. Vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává široký sortiment epoxidových a alkydových pryskyřic, dále pak hydroxid sodný a draselný, chlorové deriváty, tvrdidla a další chemické produkty. SPOLCHEMIE je od roku 2022 zapojena do projektu Svazu chemického průmyslu ČR „Benchmark Visits BOZP - přijďte a uvidíte“.

O průběhu, přínosech benchmarkingu, ale i o dalších věcech s ním souvisejících, jsme si povídali s technickým ředitelem SPOLCHEMIE Pavlem Žákem a senior konzultantkou FBE, s.r.o Mariannou Mihálkinovou:

Prostřednictvím benchmarkingu se můžeme učit a inspirovat od jiných. V čem vidíte přínos benchmark visit všeobecně?

Marianna Mihálkinová:

Benchmarking je skvělý způsob, jak eliminovat vlastní provozní slepotu. Zejména v oblasti bezpečnosti - jakmile se pracovníci ocitnou v novém, odlišném prostředí, mnohokrát jsou doslova "ohromeni" něčím, s čím se již takříkajíc "smířili" doma (ve svých firmách). Najednou si znovu uvědomí rizika a mají chuť se s nimi vypořádat.

Pavel Žák:

Obecně vnímáme benchmarking jako proces efektivního učení se a neustálého zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti díky poznávání a zavádění nejlepší praxe v rámci společnosti. Benchmarking nám může pomoci identifikovat mezery v prakticky všech oblastech interního řízení, podpořit proces zlepšování a lépe chápat změny, které jsou k takovému zlepšování nezbytné. Zároveň jde o zpětnou vazbu z vnějšku. Je k nezaplacení získat názor od někoho zvenku, pokud na něčem pracujete a jste spjati s místním prostředím.

V řadě případů také zjistíte, že stejné nebo obdobné věci už někdo řešil před vámi, a dostanete radu, jak pokračovat, nebo na co si dát pozor. Ale funguje to i obráceně, pokud jste někde na návštěvě, můžete sbírat náměty a inspirovat se. Ihned na místě se můžete ptát na detaily nebo na cestu k řešení. Některé nápady nemusíte realizovat, ale máte o nich přehled pro dobu, kdy budou opravdu potřeba.

Existuje nějaké tabu / no-go při benchmark visits? Máte například nějaké tipy na to, aby proběhli co nejefektivněji?

Marianna Mihálkinová:

Doporučuji například dobře přemýšlet o počtu vyslaných lidí. Čím větší skupina, tým složitější plánování celé akce a tím více hrozí tzv. „zevšeobecnění“.

S čím mám ale dobrou zkušenost, je rozmanitost skupiny - jak v profesích, tak v hierarchii. Přispěje k rozmanitosti perspektiv a vypracovaných témat. Takže ano, pozvěte do skupiny projektanta, plánovače, nákupčího - i když zaměření na návštěvu benchmarku je úzce specializovaná oblast. Jejich nový pohled vám může přinést nová řešení vaši situace.

Zároveň je potřeba si uvědomit, že i když se to nazývá „benchmark visits“, není to jen firemní návštěva. Musí mít definovaný cíl, záměr, program a – na co se neustálé zapomíná – musí následovat konkrétní akce na zlepšení. Jen tehdy to má ten efekt, který tam má být.

V rámci benchmark visits sdílíme s účastníky (ne)fungování naší firmy, vlastní procesy a činnosti. Neměli bychom mít obavu z „ukradení“ know-how?

Pavel Žák:

Rozhodně jsme žádné obavy neměli. Pokud jde o bezpečnost, tak nemůžeme mluvit o krádeži, ale spíše o poskytnutí. Pokud u nás někdo najde nápad nebo inspiraci, které použije ve své firmě, tak je to jedině dobře. Každý úraz nebo nehoda, které se nestanou, a to kdekoliv, se počítají. V oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti jsme všichni na jedné lodi, takže vzájemná podpora a pomoc jsou na místě.

Marianna Mihálkinová:

Občas se objeví polemický názor na možnost "krádeže" know-how při benchmarkingu. Podle mého názoru je ale nebezpečnější a pravděpodobnější jiný jev: předstírání, že je vše v lepším stavu (proces, výroba nebo bezpečnost) než reálně je. Ruku na srdce, zažili jste i vy někdy zmatečné obíhávání pracovníků a zdůrazňování, že za hodinu tu bude management/ zákazník/ návštěvník na inspekci a opravdu musíte v tu chvíli použít ochranné pracovní pomůcky, schovat ten šálek kávy, obléknout si montérkovou blůzu, montérky ve svém pracovním prostředí?

Co konkrétně přinesla účast na benchmark visit vaší firmě?

Pavel Žák:

Získali jsme zpětnou vazbu k našim aktivitám v rámci bezpečnostního programu, který jsme spustili minulý rok. Dostali jsme i několik užitečných rad a postřehů, na čem by bylo dobré ještě zapracovat nebo jak pokračovat.

Důležitý je ale i kritický vnější pohled na věci, které se u nás už dostaly do pásma "provozní slepoty", tedy především na provoze. Je důležité, pokud vás někdo upozorní i na zdánlivý detail, který může v budoucnu představovat problém. A těchto "detailů" bylo několik. Dá se říci, že naše očekávání se v tomto ohledu naplnila a na základě získaných poznatků, přesněji doporučení, jsme již zahájili kroky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.