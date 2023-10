Jádro i kritické suroviny. Ministr Jozef Síkela jednal v Paříži

Summit ke kritickým minerálům a čisté energii i klima a energetická bezpečnost. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se zúčastnil setkání členských států Mezinárodní agenturou pro energii (IEA) v Paříži, kde se ministři věnovali nedostatku kritických minerálů. V rámci pracovní cesty se ministr zúčastnil také konference Agentury pro jadernou energii (NEA).

Hlavním tématem konference NEA byla jaderná energetika a to, jak zajistit financování dekarbonizace. Právě pro dekarbonizaci bude totiž potřeba dostatek vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, které bude doplňovat výroba z jádra. „Jaderná energetika bude hrát významnou roli v tom, aby dekarbonizace proběhla bezpečně a udržitelně. Pro dekarbonizaci ekonomiky bude potřeba spousta elektřiny a tu bude třeba vyrobit. Obnovitelné zdroje bude nezbytné doplňovat jádrem. S ostatními ministry jsme diskutovali o tom, jak využít mezinárodní spolupráci k zajištění co nejlepších podmínek pro rozvoj jádra,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že pro Českou republiku zapojení českého jaderného průmyslu a jeho rozsáhlého know-how, které má ve světě skvělou pověst, velkou příležitostí.

„Abychom v naší snaze dekarbonizovat energetiku byli úspěšní, musí naše energetika zůstat udržitelná, bezpečná a cenově dostupná. To se nám bez jádra nepovede. Já jsem rád, že Česká republika nyní je jedním z důležitých motorů této změny. Považuji to za důležitou investici do budoucnosti naší energetiky, ale i samotného průmyslu,“ dodává ministr Síkela.

Zajištění kritických minerálů

Ministři mluvili i o zajištění bezpečnosti energetiky v rámci dekarbonizace. V Paříži se konal summit ke kritickým minerálům a čisté energii. „Musíme dodavatelské řetězce kritických minerálů, které jsou nutné pro proměnu energetiky, upravit tak, aby v nich hlavní roli hráli důvěryhodní partneři, udržitelnost a transparentnost,“ říká ministr s tím, že během diskuze s výkonným ředitelem IEA Fatihem Birolem jednali o zajištění konkurenceschopnosti evropského průmyslu v kontextu těchto změn, roli jádra, přípravě na další zimu a o zajištění energetické bezpečnosti.

Ministr Síkela navázal také na svou nedávnou návštěvu Kanady, kdy se v Paříži setkal s kanadským ministrem pro energetiku Jonathanem Wilkinsonem. „Spolupráce s Kanadou v energetice má velký potenciál pomoci nám i celé EU s modernizací energetiky. Týká se to takových oblastí, jako jsou malé modulární reaktory, dodávky LNG nebo dodávky vodíku,“ popisuje Síkela.

S americkou ministryní pro energetiku Jennifer Granholmovou mluvil ministr Síkela mimo jiné o dodávkách LNG. „Spojené státy americké jsou naším spojencem v mnoha oblastech a o energetice to platí obzvlášť. Americké dodávky LNG hrají zásadní roli v tom, že se nám daří obejít bez dodávek plynu z Ruska. S rostoucími kapacitami LNG terminálů na evropské pobřeží dále by tak měl růst i objem amerických dodávek,“ uzavírá Síkela.