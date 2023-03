IRZ: Velké dobytčí jednotky

Objem výroby je jedním z novějších údajů, které je nutné ohlásit. Avšak naším nedopatřením došlo v příslušném číselníku, ze kterého je možné ještě letos (tj. pro ohlašování za rok 2022) vybírat, k několika nepřesnostem. V dnešní aktualitě se budeme věnovat zadávání údajů s jednotkou, která je v číselníku označena jako "Počet dobytčích jednotek".

Jelikož bylo nutné číselníkové popisy zkracovat, došlo i na tuto položku, kdy byl název zkrácen velmi nevhodným způsobem, protože správně by mělo být uvedeno, že se jedná o "velké dobytčí jednotky". Bohužel v průběhu ohlašování je velmi problematické tuto chybu opravit, a proto v číselníku bude zavádějící pojem figurovat i nadále.

V této souvislosti je na místě se odkázat na předpis, který tuto povinnost stanovuje na evropské úrovni, a tím je prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/142 ze dne 31. ledna 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1741, pokud jde o ohlašování objemu výroby, a opravuje uvedené prováděcí rozhodnutí. V Příloze v Části 2 pod odstavcem 8) je uvedeno následující: „„počtem velkých dobytčích jednotek (VDJ)" přepočítací koeficienty uvedené v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (1); velké dobytčí jednotky pro zvířata, na něž se toto nařízení výslovně nevztahuje, by měly být založeny na vědeckých důkazech, např. u brojlerů by se použil koeficient 0,007 VDJ, u pštrosů 0,350 VDJ."

Žádáme tedy příslušné ohlašovatele, aby se tímto způsobem vykazování řídili již nyní.

Proč je a bude důležité se primárně řídit tím, co je uvedeno ve výše zmíněném evropském předpisu? Tím důvodem je především porovnatelnost takto získaných údajů na evropské úrovni. Pokud by bylo odlišné, takové porovnání by bylo velmi nepřesné až postrádající jakoukoliv vypovídací schopnost. Proto je naším cílem se řídit již nyní tím, co je z pozice EU předepsáno.