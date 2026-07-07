1/2026

Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2025

7. 7. 2026| zdroj: MPO0

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zdroj: pixabay

Na základě úkolu z usnesení vlády č. 713 ze dne 27. června 2007 je pravidelně do konce dubna následujícího roku vládě předkládána informace o průběhu procesu zahlazování následků hornické činnosti ve státních podnicích DIAMO a Palivový kombinát Ústí.

Na základě Rozhodnutí místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy č. 59 ze dne 4. 11. 2021 došlo k fúzi sloučením státního podniku Palivový kombinát Ústí se státním podnikem DIAMO ke dni 1. ledna 2022. Z tohoto důvodu je předkládána informace pouze za státní podnik DIAMO.

V materiálu je detailně popsán průběh procesu zahlazování následků hornické činnosti za daný rok. U státních podniků probíhal proces zahlazování v souladu se schválenými Technickými a sociálními projekty likvidace – zajištění dolu. Věcně, finančně a časově byl celý proces upřesněn Aktualizovanými Technickými a sociálními projekty likvidace, resp. Ročními programy zahlazování následků hornické činnosti.

Klíčovou prioritou na všech lokalitách ve správě DIAMO je zajištění prací a činností souvisejících s čerpáním a čištěním kontaminovaných vod z likvidovaných dolů a areálů a sanace ložiska po chemické těžbě v oblasti Stráže pod Ralskem. Státní podnik realizuje sanaci a rekultivaci odkališť a odvalů, kontrolu zlikvidovaných důlních děl, likvidaci povrchových objektů, vypořádávání majetku. Zajišťuje výplatu mandatorních sociálně zdravotních nákladů, v oblasti vzdělávání organizuje mezinárodní školení pro oblast jaderného cyklu. Dále plní záměry a cíle státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin.

Provoz jednotlivých lokalit byl zajišťován v souladu s činnostmi a pracemi vyplývajícími z povinností správce ložisek a správy státního majetku ve smyslu báňských a obecně platných zákonů, vyhlášek a předpisů.

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