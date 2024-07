Industrial Deal jedním z pilířů programu Komise?

Dne 18. 7. 2024 získala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová mandát pro druhé funkční období. Před samotným hlasováním europoslancům představila program, který chce ve svém druhém funkčním období prosazovat. Jeho středobodem má být udržitelná prosperita a konkurenceschopnost. Program je blíže popsán na webuwww.zelenatransformace.cz.

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že bylo vyslyšeno volání průmyslu po Industrial Dealu, včetně důrazu na energeticky náročná odvětví, a že se nová Komise chce věnovat implementaci stávajících cílů a to včetně snižování regulace a zlepšení investičního prostředí v Evropě.

„Zatím jde o příliš obecná tvrzení, ze kterých není jasné, jak toho chce Komise dosáhnout. Ceny energie byly v souladu s našimi upozorněními správněidentifikovány jako zásadní problém pro konkurenceschopnost, ale prakticky jediné nabízené řešení je více obnovitelných zdrojů. To je určitě jedna z cest, která má i naší podporu, ale nemyslíme si, že jediná. Část problému leží i v systému emisních povolenek, které do cen také vstupují, a které by měly být méně náchylné k prudkým cenovým výkyvům. Další otázka je pak konkurenceschopnost na mezinárodních trzích a funkčnost CBAM. Tam je potřeba tyto politiky vyhodnotit a kdyžtak co nejrychleji upravit. Za reálný nepovažujeme ani cíl 90% snížení emisí už do roku 2040 ani případné zpřísňování dílčích cílů,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Zároveň potřebujeme vidět konkrétní kroky, které regulaci skutečně zmírní. Poslední roky firmám spíše přibyla. Stejně tak záměry v oblasti REACH nebo PFAS látek nesmí dále podtrhnout investice firem”, doplňuje Bohuslav Čížek