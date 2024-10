Geotermální energie z metra D bude využita pro vytápění nové výstavby na Nových Dvorech

Nové budovy v oblasti Nových Dvorů v Praze se budou vytápět pomocí geotermální energie z tunelů metra D. Geotermální energie se využije prostřednictvím průmyslových tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení budov. Jedná se o další inovativní projekt, který přispěje k naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy. Záměr v pondělí schválila Rada hl. m. Prahy.

Rada hl. m. Prahy v pondělí také vzala na vědomí Studii využití geotermální energie při výstavbě metra I.D v Praze zadanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy a projektové záměry Pražské developerské společnosti v transformačním území Nové Dvory.

„Rozvoj Prahy je prioritou jejího vedení. A dvojnásob to platí o rozvoji, který bude zároveň úsporný,“ uvádí primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

„Budoucí stanice Nové Dvory je hluboká ražená stanice metra. V tomto případě se vyplatí zužitkovat geotermální energii pro zajištění tepla pro městskou společnost. Ne u všech stanic metra by takový potenciál byl, protože třeba nesplňují právě tu potřebnou hloubku, která je pro podobné projekty potřebná,“ říká náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Je to poprvé, co u nás plánujeme získávání geotermální energie z tunelu metra a jeho využití pro výrobu tepla či chladu pomocí tepelného čerpadla. Tato možnost se otevřela díky dlouhodobé koordinované činnosti města Prahy a úsilí Pražské developerské společnosti, která se intenzivně několik let věnuje přípravě nové městské čtvrti Nové Dvory, a díky kooperaci s dopravním podnikem v úpravě projektu linky metra D, stanice Nové Dvory tak, aby navazovala na městský development a bylo možné projekt technicky přizpůsobit právě efektivnímu využití geotermálního tepla z metra,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora s působností v oblasti územního a strategického rozvoje.

Na Nových Dvorech se počítá s novou zástavbou na přibližné rozloze 200 tisíc m². Vzniknout zde má 17 samostatných bloků budov s potřebou vytápění a chlazení v řádu 10 až 15 tisíc MWh za rok. Přímo nad plánovanou větrací šachtou z metra bude administrativní budova s pronajímatelnou plochou přibližně 8 tisíc m² a potřebou tepla a chladu v řádu 300 až 500 MWh za rok. Nové stavby budou na vytápění a chlazení využívat geotermální energii získanou z ostění tunelu metra D v okolí stanice Nové Dvory. Výhodou tepelných čerpadel je jejich účinnost: na jednu kWh spotřebované elektřiny jsou schopna vyrobit 3 až 5 kWh tepelné energie, chladu či obou. Základní výhodou je, že není třeba provádět speciální vrtací a výkopové práce pro umístění primárního okruhu tepelného čerpadla, pouze se tunel metra doplní o geotermální absorbéry.

Projekt Praha připravuje prostřednictvím své příspěvkové organizace Pražská developerská společnost. Území v bezprostřední návaznosti na připravovanou stanici trasy Metra I.D patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. V plánu je rozvoj celé lokality s cílem vytvořit udržitelné a moderní městské prostředí s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností s mateřskou a základní školou a kulturním centrem. Chybět nebude prostor pro obchod a služby, zázemí pro sport a rekreaci a linky MHD.

Instalaci zdrojů tepla a chladu na bázi tepelných čerpadel zařadil mezi jedno z 69 prioritních opatření i Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030.

Podobný teplárenský projekt funguje například ve Vídni u linky U2 na stanici Taborstrasse a také první úsek linky č. 1 metra v Turíně v Itálii. Technologie byla také ověřena na řadě silničních a železničních tunelů ve Švýcarsku, Rakousku, Německu, Jižní Koreji a Velké Británii.