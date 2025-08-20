Firmy se topí v datech, chybí automatizace jejich zpracování

Ačkoliv je legislativní účinnost směrnice CSRD oddálena, povinnost nefinančního reportingu se v evropském prostoru nezadržitelně blíží. Společnosti se musí naučit s daty chytřeji pracovat, ať už pro ESG reporting nebo lépe podložená manažerská rozhodnutí.
Mnoho firem bude brzy muset vykazovat informace o vlivu své činnosti na životní prostředí, společnost i správu. Už nyní z toho benefitují lepším přístupem k financování od bank a investorů či konkurenční výhodou u zákazníků i na trhu práce. Vedle tlaku trhu mají firmy i další motivaci, proč ESG reporting neodkládat. Příprava na budoucí regulaci jim umožní postupně vybudovat nezbytné procesy a kompetence pro sběr a vyhodnocení dat a zároveň sníží riziko selhání v okamžiku, kdy se z dobrovolného vykazování stane zákonná povinnost. Podle Jana Hanuse, ředitele společnosti ORGREZ ECO, však ESG data nejsou důležitá jen pro naplnění regulatorních požadavků: „Sběr a práce s daty jsou klíčové především pro manažerský reporting a řízení společnosti. Validní data umožňují stanovovat správně strategické cíle, vyhodnocovat jejich plnění a efektivně řídit rizika.“
Najít, roztřídit, zpracovat. Ale jak?
Zatímco vykazování finančních údajů už mají společnosti efektivně, konzistentně nastavené, v oblasti nefinančního reportingu je čeká náročný úkol: identifikovat, integrovat a zpracovat relevantní data a vykázat spolehlivé, srovnatelné informace o svém udržitelném rozvoji. “V mnoha společnostech je přitom hlavním problémem práce s daty – jejich nalezení, třídění, verifikace a následné využití pro přípravu priorit a realistických cílů,” popisuje praxi CEO ORGREZ Group, Vladimír Hlavinka.
Specialista na udržitelné podnikání, dceřiná společnost ORGREZ ECO proto vyvinula pokročilé řešení pro automatizaci sběru a vyhodnocení dat pro ESG reporting - produkt Envision. Ten zajišťuje digitalizaci, automatizaci sběru a zpracování všech ESG dat z různých systémů zákazníka, a umožňuje tak efektivní a spolehlivý nefinanční reporting, nejčastěji podle evropských standardů ESRS, včetně definování dvojí materiality. Jednou z hlavních předností je minimální zátěž pro zákazníka. Službu ocení společnosti s velkým množstvím environmentálních dat, především energetické společnosti, teplárny a společnosti s průmyslovým provozem a dále společnosti, které kontinuálně měří emise, odpady, spotřebované vody a jiná environmentální data, mimo jiné uživatelé měření EMO nebo EisNet od ORGREZ.
Řešením je automatizovat opakovanou práci s daty
Envision pomáhá pracovat chytře s širokým okruhem ESG dat, často nenumerických, digitalizovat, automatizovat jejich sběr, roztřídit a analyzovat data podle evropských standardů ESRS a uspořádat je do podoby výsledného reportu. Envision integruje data z různých systémů zákazníka. Poradí si s širokým okruhem dat z různých zdrojů jako jsou technologické systémy, systémy měření, vyhodnocování, načítaní pomocí API, ERP systémy (SAP, Navision…), vnitřní dokumentace zákazníka ve formátu Word, Excel, a PDF či ručně vkládaná data. „Proces je plně transparentní, data jsou shromažďována a strukturována s ohledem na maximální bezpečnost a auditovatelnost,“ upřesňuje výhody Jan Hanus. Vedle datových exportů pro povinné reporty systém podporuje také sledování dlouhodobých trendů a vizualizaci dat pro potřeby manažerských rozhodnutí nebo komunikace s investory a bankami.
Snadná práce s daty uvolní ruce na strategii byznysu
Díky automatizaci procesu Envision usnadňuje opakované sestavování reportů, sledování dlouhodobých trendů a umožnuje soustředit se na to podstatné – tvorbu strategie udržitelnosti, definování a prezentaci ESG cílů. I s tím umí tým odborníků ORGREZ ECO zákazníkovi pomoci.„Management pragmaticky navedeme k prioritám, aby reporting neznamenal jen časově a finančně náročné formální splnění legislativy, ale aby přispěl k udržitelnému rozvoji a odolnosti byznysu s důrazem na ekonomickou rentabilitu,“ zdůrazňuje podstatu produktu Jan Hanus.
Komentáře