Firma, která vyvinula technologii podzemního skladování energie, už podala žádost o evropskou dotaci

Státní podnik DIAMO a britská společnost Gravitricity spolupracují na ověření možnosti vybudovat první velké gravitační úložiště energie na světě v jámě Dolu Darkov, kde skončila těžba uhlí před dvěma roky. Projekt přijel podpořit britský velvyslanec v ČR a sfáral do dolu. Zástupce firmy Gravitricity potvrdil, že už podala žádost o dotaci z evropského inovačního fondu.

Společnost Gravitricity vyvinula technologii podzemního skladování energie, která využívá sílu gravitace a mohla by hrát významnou roli při přechodu Evropy na obnovitelné zdroje. Cílem spolupráce státního podniku DIAMO, který zajišťuje útlum a likvidaci dolů, a firmy Gravitricity je ověřit proveditelnost projektu a případně také připravit první velké gravitační úložiště energie v Dole Darkov na Karvinsku.

Odborníci obou stran v současné době připravují společně technickou dokumentaci, na základě které se budou posuzovat velice pečlivě možnosti, proveditelnost a hlavně podmínky instalace systému Gravitricity přímo v podmínkách plynujícího Dolu Darkov v jámě Mír 4.

„Od podpisu memoranda na Britském velvyslanectví v Praze letos v únoru proběhlo několik jednání a detailní technická prohlídka dolu. Musíme prověřit všechna úskalí a rizika, které se pojí s provozováním nové technologie v dole, a zároveň ověřit předpokládané parametry, zejména energetickou účinnost, ekonomickou efektivnost a všechny technické aspekty i legislativní podmínky,“ uvedl Josef Lazárek, ředitel závodu DARKOV státního podniku DIAMO.

Zástupce Gravitricity potvrdil, že firma podala žádost o dotaci z evropského inovačního fondu. Za účelem sladění projektu s českou báňskou legislativou firma angažovala několik místních společností a zahajuje projekt studie digitalizace plánovaného provozu.

Spolupráci pomohlo zprostředkovat Britské velvyslanectví v Praze. Velvyslanec Matt Field při návštěvě Dolu Darkov uvedl: „Hornická profese a práce v podzemí je obdivuhodná, děkuji za příležitost podívat se do dolu.. Velmi oceňuji, že odborníci z Gravitricity a podniku DIAMO pokročili v přípravách unikátního projektu gravitačního úložiště. Mohla by to být první instalace technologie, která je důležitá pro transformaci energetiky a může se stát vzorovým příkladem mezinárodní spolupráce.“

Projekt skladování energie má být komerčního rozsahu a poskytne základ pro další projekty a získávání zkušeností, aby bylo možné v budoucnu systémy instalovat na jiných vhodných místech, ať už ve správě podniku DIAMO nebo na jiných místech po celém světě.