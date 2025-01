Extrémní klimatické podmínky v loňském roce ovlivnily kvalitu vody v nádrži Plumlov

Částkou přesahující 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj společně se sedmero obcemi z okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady. Sezóna v roce 2024 přitom patřila z hlediska udržení kvality vody v nádrži mezi nejnáročnější.

Průběh koupací sezóny výrazně ovlivnily extrémní klimatické podmínky. Přívalové srážky přinesly do nádrže značné množství živin, letní vysoké teploty a minimální průtok zase umožnily rozvoj sinic. „Byl to velice náročný rok na ošetření přítoku do Plumlovské nádrže, neboť srážedlo fosforu dávkujeme v závislosti na přítocích a přitékajícím znečištění. To bylo v letošním roce velmi nestabilní. Povodňové průtoky a přívalové srážky přinesly zejména v září do nádrže tolik znečištění, které odpovídá celoročnímu vnosu. A naopak, přítok do nádrže v průběhu letních měsíců byl minimální, což prodlužovalo dobu zdržení vody v nádrži a kvůli vysokým teplotám vytvořilo ideální podmínky pro eutrofizaci,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nerovnoměrnost dokladují extrémní přítoky v červnu, kdy v důsledku přívalových srážek přitékalo 5 500 l/s, v září pak dokonce přítok překročil 32 000 l/s. Naopak v letních měsících naopak výrazně klesal i pod hodnotu 30 l/s. Průměrný roční přítok je přitom přibližně 500 l/s.

Provoz srážedel, ze kterých se dávkuje síran železitý, jenž omezuje přísun živin do nádrže, podpořilo letos sedm obcí a Olomoucký kraj. Chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady však řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem k udržení dobré kvality vody je odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

„Provoz opatření není trvalým řešením. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží, a to zejména fosforu,“ dodává Gargulák. Z celkových devíti obcí v povodí vodní nádrže je pouze pět obcí vybaveno čistírnou odpadních vod, šestá čistírna odpadních vod je ve výstavbě. Problémem pro kvalitu vody v nádrži je také odlehčování na kanalizačních sítích, kdy se za deště dostává zcela nečištěná odpadní voda přímo do toků.

V uplynulých letech Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci.