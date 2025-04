Evropský parlament dal zelenou odkladu pravidel pro udržitelnost. Pro některé firmy to znamená, že nikam pospíchat nemusí

Až 80 % firem může být vyjmuto z rozsahu povinností CSRD.Evropský parlament včera schválil odklad účinnosti směrnic CSRD a CSDDD, které zavádějí nové povinnosti firem v oblasti udržitelnosti. Podle Hospodářské komory ČR jde o vítaný krok, který má za cíl získat čas pro projednání dalšího balíku návrhů na zjednodušení této legislativy. Díky těmto navrhovaným změnám by mohlo být v konečném důsledku z rozsahu povinností CSRD vyjmuto až 80 % firem.

„Rozhodnutí Evropského parlamentu vítáme jako krok správným směrem. Těší nás, že se do Bruselu vrátila racionalita a zjednodušení složitých byrokratických opatření je bráno vážně,“ říká Alena Mastantuono, zástupkyně Hospodářské komory ČR v Bruselu.

Odklad účinnosti má za cíl získat čas, během něhož se projednají konkrétní parametry pro zjednodušení pravidel v oblasti udržitelnosti.

„Snahou Hospodářské komory nyní bude, aby v následujícím kroku byly přijaty zásadní změny, které z legislativy vyjmou co nejvíce firem, pravidla zjednoduší a sladí s další legislativou EU. Projednávání této změny ale potrvá minimálně dalšího půl roku, proto je důležité rychlé schválení odkladu. Odklad musí ještě potvrdit Rada, což v tomto případě znamená jen formalitu,“ vysvětluje Alena Mastantuono.

Schválený odklad se týká zejména směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), jejíž účinnost se posouvá o dva roky. Pro firmy, kterým vzniká povinnost reportovat za roky 2025 a 2026 se termín odkládá o dva roky.

Směrnice CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) se pak odkládá o rok pro první vlnu podniků, konkrétně podniky z EU s více než 5 000 zaměstnanci a čistým obratem vyšším než 1,5 miliardy eur, a podniky mimo EU, které dosahují tohoto obratu v rámci EU. Tyto podniky budou muset pravidla uplatňovat až od roku 2028. Stejné datum bude platit i pro druhou vlnu podniků z EU s více než 3 000 zaměstnanci a čistým obratem vyšším než 900 milionů eur a také pro podniky mimo EU s obratem nad touto hranicí v rámci EU. Přesto podle Komory přichází úleva pro některé firmy příliš pozdě.

„Některé podniky už musely jednat. Investovaly do poradenství, interních procesů i IT systémů, aby byly schopné požadavky plnit. Tyto náklady teď ztrácejí smysl – a firmám je nikdo nevrátí. To jen potvrzuje, že evropský přístup „nejdřív reguluj, pak oprav“ je neudržitelný a podkopává důvěru podnikatelů v předvídatelnost právního prostředí v sedmadvacítce,“ dodává Mastantuono.

Hospodářská komora dlouhodobě apeluje na to, aby evropská legislativa zohledňovala skutečné možnosti podniků, zejména malých a středních, a aby regulační zátěž nebyla uvalována bez jasné metodiky a přiměřeného přechodného období.

Podrobnosti o včerejším rozhodnutí najdete na stránkách Evropského parlamentu zde: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0064_CS.html