Evropská komise zahájila proti-subvenční šetření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel původem z Číny

Komise z moci úřední dne 4. 10. 2023 zahájila proti-subvenční šetření na dovozy elektromobilů z Číny

Komise dne 4. 10. 2023 oznámením v Úředním věstníku (C/2023/160) zahájila proti-subvenční šetření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel konstruovaných pro přepravu osob, která pocházejí z Číny s odůvodněním, že dovoz je subvencovaný a způsobuje proto výrobnímu odvětví Unie újmu.

Po hloubkové analýze nedávného vývoje na trhu a s ohledem na citlivost odvětví elektrických vozidel a jeho strategický význam pro hospodářství EU, pokud jde o inovace, přidanou hodnotu a zaměstnanost a na základě veřejně dostupných informací existují dle Komise dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, pocházející z Číny využívá napadnutelných subvencí poskytovaných vládou. Tyto subvence dle Komise umožnily subvencovanému dovozu rychle zvýšit podíl na trhu EU na úkor výrobního odvětví Unie.

Podle Komise tak existuje pravděpodobnost podstatného zvýšení dovozu subvencovaných výrobků za nízké ceny, který by představoval bezprostřední hrozbu újmy pro již tak zranitelné výrobní odvětví EU.

Subvenční praktiky spočívají mimo jiné v 1) přímém převodu finančních prostředků a potenciálních přímých převodech finančních prostředků nebo závazků, 2) prominutém nebo nevybraném vládním příjmu a 3) poskytnutí zboží nebo služeb vládou za cenu nižší než přiměřenou.

Komise v oznámení uvádí, že shromáždila dostatečné důkazy nasvědčující existenci subvencování, hrozby újmy a příčinné souvislosti, které jsou nezbytné pro zahájení antisubvenčního šetření, a rozhodla se v souladu s čl. 10 odst. 8 základního nařízení zahájit šetření, aniž by obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Unie nebo jeho jménem.

Dotčeným výrobkem jsou: nová bateriová elektrická vozidla konstruovaná především pro přepravu devíti nebo méně osob, včetně řidiče, poháněná výhradně jedním nebo více elektrickými motory spadající pod u KN 8703 80 10. Motocykly jsou z tohoto šetření vyloučeny.

Časový harmonogram šetření: Šetření musí být obvykle ukončeno do 12 měsíců a v každém případě nejpozději do 13 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Prozatímní opatření se obvykle ukládá nejpozději do 9 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Další informace o průběhu šetření a možnosti zapojit se do šetření jsou uvedeny v oznámení.

Plné znění oznámení je k dispozici natomto odkazu.

Anglická verze oznámení je k dispozicizde.