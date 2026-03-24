Evropská komise navrhuje úpravy taxonomie EU

24. 3. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

Evropská komise zveřejnila návrh delegovaného nařízení, kterým mění nařízení (EU) 2023/2486 v oblasti taxonomie udržitelných investic. Dopad má i na průmysl, odpadové hospodářství či oběhové hospodářství.

Cílem návrhu je zjednodušit technická screeningová kritéria pro posuzování environmentálně udržitelných činností, která se využívají mimo jiné v průmyslové ekologii, a zlepšit jejich použitelnost v praxi. Komise tak reaguje na zpětnou vazbu firem, podle nichž jsou současná pravidla příliš složitá a administrativně náročná. Navrhované změny se týkají například oblasti nakládání s odpady, vodního hospodářství nebo oběhového hospodářství a směřují k lepšímu sladění s platnou legislativou EU. Nařízení by se mělo použít od 1. ledna 2027.

