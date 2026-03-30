Evropané stále více otevřeni elektromobilům, brzdí je cena a dostupnost nabíjení u domu

Evropské observatoře alternativních paliv (EAFO) zveřejnila Consumer Monitor 2025, rozsáhlý průzkum postojů řidičů k elektromobilům napříč všemi 27 členskými státy EU. Průzkum vychází z odpovědí více než 3 000 držitelů řidičských průkazů a zkoumá vnímání, ochotu k přechodu na elektromobily i bariéry jejich adopce.
Výsledky jsou pro automobilový průmysl i prodejce relevantním signálem: zájem roste, ale konkrétní překážky stále brzdí rozhodování. Čtyři z pěti Evropanů nemají vůči elektroautům negativní postoj. Přibližně čtyři z pěti evropských spotřebitelů vnímají elektrická auta pozitivně nebo neutrálně. Znalost elektromobilů je vyšší v zemích s větším podílem BEV na trhu, jako je Dánsko, Irsko, Lucembursko, Německo a Nizozemsko, kde postoje formuje osobní zkušenost, vliv okolí a viditelnost vozidel ve veřejném prostoru. Pro prodejce a výrobce to znamená, že osvěta a viditelnost v reálném provozu jsou stále klíčovým nástrojem pro překonání počáteční nedůvěry.
Infrastruktura nabíjení se zlepšuje, ale nabíjení u domu zůstává kritickým faktorem. Obavy z dostupnosti veřejné nabíjecí infrastruktury se od roku 2023 snížily, což odráží rychlou expanzi sítí po celé Evropě. Přístup ke spolehlivému nabíjení v blízkosti bydliště však zůstává zásadní, zejména pro domácnosti bez vlastního parkovacího místa. Pro developery, správce bytových domů a obce se zde otevírá konkrétní byznysová příležitost — instalace nabíjecích bodů v rezidenčních lokalitách bude v příštích letech stále žádanější službou.
Cena elektromobilu je stále hlavní brzda — ale poptávka přichází. Pořizovací cena elektromobilů zůstává pro mnoho spotřebitelů primární překážkou, přestože jsou uznávány ekologické výhody, příjemné jízdní vlastnosti a ekonomický provoz. Značná část respondentů zvažuje elektrický pohon pro své příští vozidlo, což naznačuje rostoucí přijetí BEV jako realistické volby. Pro firmy z oblasti leasingu, firemních flotil a mobility jako služby jsou tato data jasným potvrzením, že trh dozrává — a kdo se připraví dříve, získá konkurenční výhodu.
