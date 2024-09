Jaká katalogová čísla odpadů a kódy nakládání použít v případě evidence odpadů vzniklých z povodní se dozvíte v této novince.

Víte, jak vést evidenci odpadů, které vznikly při povodních, resp. obecně při živelných pohromách? Níže popisujeme správný postup, přičemž vycházíme z Metodického pokynu MŽP, který byl vydán po ničivém tornádu na jihu Moravy v roce 2021.

Obec

Obec vykazuje vznik odpadu pod kódem nakládání AN60 a jeho předání oprávněné osobě kódem nakládání AN3. Je důležité vědět, jaká katalogová čísla odpadu použijete. V tomto případě je potřeba se domluvit se zařízením, které Vám bude odpady odvážet, neboť musí mít daný odpad povolen přijímat. Je vhodné přidat ke katalogovému číslu upřesnění pro následné odlišení (například Povodně). V případě netříděných odpadů pocházejících ze zdemolovaných budov doporučuje ministerstvo zařadit tento odpad do podskupiny 17 09.

Jiný netříděný odpad vzniklý při pohromě pak zařadit pod druh odpadu katalogové číslo 20 03 99 kategorie O (ostatní). Pokud je to možné, je vhodné zajistit přiměřené třídění, alespoň částečnou separaci složek (kovy, dřevo, nebezpečný odpad, elektroodpady, lednice ...). Tyto odpady pak mohou být zařazeny podle Katalogu odpadů do kategorie podle jejich vlastností (jde zejména o odpady ze skupiny 20). Pokud by byl odpad znečištěn, je potřeba vybrat odpovídající katalogové číslo kategorie N (nebezpečný).

Zařízení pro příjem odpadů

Zařízení přijímá odpad standardním způsobem pod kódem nakládání B00. I zde platí, že je vhodné uvést i upřesnění Povodně a dát pozor na kategorii odpadu. Předání takového odpadu se eviduje standardně pod kódem BN3.

Zařízení typu skládka

Pokud tento typ zařízení přijímá odpad v našem programu SKLAD Odpadů 8, je nutné vytvořit kopií novou skladovou položku odpovídajícího (doporučeného, ale i povoleného) katalogového čísla odpadu a zaškrtnout u ní parametr Krizový odpad. I zde doporučujeme doplnit upřesnění Povodně.

V průběžné evidenci skládky je takový odpad uváděn standardně pod kódy nakládání B00 a BD1. Označením skladové položky příznakem "Krizový odpad" zajistíte, že se u ní nebudou v programu SKLAD Odpadů 8 počítat poplatky za uložení na skládku (§105 odst. 1 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.).

Nezapomeňte, že součástí předání odpadu na skládku je i tzv. Základní popis odpadu. V něm by mělo být v tomto případě uvedeno, že se jedná o odpad z povodní, resp. živelných pohrom. Základní popis odpadu s takovým označením je důležitým dokladem pro případnou kontrolu ze Státního fondu životního prostředí.

Poznámka:

Pokud skládka nemá v provozním řádu povolený druh odpadu 20 03 99 a přijímaný odpad odpovídá objemnému odpadu, je možné použít katalogové číslo 20 03 07 s upřesněním Povodně. Opět platí, že součástí příjemky musí být i podrobně vyplněný Základní popis odpadu.