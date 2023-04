EU podniká další kroky ke snížení emisí fluorovaných plynů

Parlament je připraven jednat s členskými státy o dalším snižování emisí fluorovaných plynů s cílem naplnit cíle EU a celosvětové cíle v oblasti klimatu.

30. března poslanci přijali 426 hlasy (109 bylo proti a 52 se zdrželo hlasování) postoj k revizi legislativního rámce EU pro emise fluorovaných plynů.

Příspěvek k dosažení cíle EU v oblasti neutrality klimatu

Poslanci požadují, aby se od roku 2039 na trhu EU postupně snižovalo množství částečně fluorovaných uhlovodíků, přičemž do roku 2050 by mělo dojít k úplnému ukončení jejich výroby a spotřeby. Tento cíl by sladil aktualizovaná pravidla s cílem EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Posílení alternativních řešení a boj proti nezákonným činnostem

Aby podpořili zavádění řešení šetrných ke klimatu a zajistili jistoty pro spotřebitele a investory, poslanci rovněž usilují o zpřísnění požadavků na uvádění výrobků obsahujících fluorované plyny na jednotný trh EU. Přijaté usnesení obsahuje konkrétní data pro postupné ukončení používání fluorovaných plynů v odvětvích, kde je technologicky a ekonomicky proveditelný přechod na alternativy, jako je chlazení, klimatizace, tepelná čerpadla a elektrické rozvaděče.

Parlament dále požaduje, aby byl v souladu s připravovanou směrnicí o trestněprávní ochraně životního prostředí lépe kontrolován nelegální obchod s fluorovanými plyny. Celní orgány by měly mít pravomoc zabavovat a konfiskovat fluorované plyny dovážené nebo vyvážené v rozporu s pravidly.

Zpravodaj Bas Eickhout (Greens/EFA, NL) uvedl: “Fluorované plyny nejsou příliš známé, ale mají velký vliv na naše klima, neboť jsou to velmi silné skleníkové plyny. Ve většině případů jsou snadno dostupné přírodní alternativy. Proto jsme hlasovali pro ambiciózní postoj k úplnému vyřazení fluorovaných plynů do roku 2050 a ve většině odvětví již do konce tohoto desetiletí. Poskytujeme tak trhu srozumitelnost a signál k investicím do alternativ. Mnohé evropské společnosti již stojí v čele tohoto vývoje a budou z něj mít prospěch díky svému postavení na trhu a možnostem vývozu.“

Další postup

Jakmile svůj postoj přijme i Rada, Evropský parlament je připraven zahájit jednání o konečné podobě tohoto právního předpisu.

Souvislosti

Fluorované skleníkové plyny, mezi něž patří částečně fluorované uhlovodíky, zcela fluorované uhlovodíky, fluorid sírový a fluorid dusitý, jsou skleníkové plyny vyrobené člověkem s vysokým potenciálem globálního oteplování. Používají se v běžných spotřebičích, jako jsou chladničky, klimatizace, tepelná čerpadla, protipožární ochrana, pěny a aerosoly. Spolu s CO2, metanem a oxidem dusným se na ně vztahuje Pařížská dohoda a představují přibližně 2,5 % emisí skleníkových plynů v EU.

Další snížení emisí fluorovaných plynů je nutné k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a k dodržování kigalské změnyMontrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.