Emisní cíle ohrožují průmysl, Komora chce přehodnotit Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) potřebuje zásadní revizi, aby byla udržena konkurenceschopnost české ekonomiky. Shodla se na tom většina účastníků předvolební debaty Hospodářské komory ČR věnované tématům životního prostředí. Zatímco někteří politici navrhují zmírnění nebo přepracování Green Dealu, na debatě zazněly i hlasy pro jeho úplné zrušení. Jedině zástupci Pirátů se postavili proti razantnějším zásahům.

Debaty se zúčastnili ministr životního prostředí Petr Hladík (SPOLU), poslankyně Berenika Peštová (hnutí ANO), poslanec Jiří Kobza (SPD), poslankyně Jana Krutáková (STAN), zástupce Pirátů Lukáš Blažej a Jaromír Wasserbauer za Motoristy sobě. Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček zdůraznil, že Green Dealu je od začátku postaven na politickém rozhodnutí, nikoli na přesvědčivé kalkulaci dopadů na jednotlivé členské státy EU. „Podnikatelský sektor generuje přímo či nepřímo téměř všechny příjmy veřejných rozpočtů. Podnikatelé proto mají právo očekávat, že zásadní změny regulací budou podloženy analýzami a nebudou stavěny jen na ideologii. Zelenou transformaci lze dělat chytře, ale nesmí ničit konkurenceschopnost Evropy,“ argumentoval prezident Hospodářské komory.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (SPOLU) v debatě potvrdil, že vláda prosazuje předvídatelné a stabilní nastavení politiky v oblasti klimatu. „Chci, abychom debatovali o Green Dealu racionálně a bez předsudků. Česká republika nemá sílu ho zrušit, ale má sílu ho měnit. A právě na tom naše vláda pracuje – abychom evropská pravidla nastavili tak, aby dávala smysl českému průmyslu, českým domácnostem a českému zemědělství,“ řekl ministr životního prostředí.

Podle Bereniky Peštové (ANO) by Evropa měla přestat přehánět regulatorní ambice. „EU produkuje jen 7 procent světových emisí. Pokud budeme dál přidávat nové a nové závazky, zadusíme vlastní průmysl, aniž bychom globálně cokoli změnili. Firmy potřebují stabilitu a čas se adaptovat,“ zdůvodnila. Ještě ostřeji Green Deal odmítl Jiří Kobza (SPD). „Je to cesta do pekel, která ničí náš průmysl a slouží zájmům velkých zahraničních korporací. Mnohé klimatické cíle nemají věcný základ, musíme se vrátit k realitě,“ prohlásil poslanec SPD.

Odlišný postoj zaujali Piráti. Podle jejich zástupce Lukáše Blažeje není prostor pro prázdné sliby ani populismus. „Green Deal je daný evropský rámec. Neplýtvejme energií na debaty o jeho rušení, ale hledejme chytrá, daty podložená řešení,“ uvedl Lukáš Blažej. Část debaty patřila otázce regulační politiky v oblasti životního prostředí a jejího dopadu na konkurenceschopnost a investiční prostředí. Většina účastníků se shodla, že ekologická legislativa je nepřehledná, veřejnou správou nejednotně aplikovaná a pro firmy i úřady obtížně srozumitelná.

„Pokud ani stát neví, kolik environmentálních povinností dnes podnikatelům ukládá, nemůže od nich očekávat, aby byly efektivně plněny. Zelená transformace nesmí být synonymem pro chaos. Jestli má být úspěšná, musíme začít jasnými pravidly,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a připomněl v této souvislosti aktivitu Komory Byrokratický detox.

Další část předvolební debaty se zaměřila na oběhové hospodářství a nakládání s odpady. Podle Hospodářské komory i přítomných podnikatelů je třeba, aby plány na rozšířenou odpovědnost výrobců (tzv. EPR) byly realistické a jejich naplňování předvídatelné. „Současný systém není motivační a nevede k vyšší recyklaci ani k větší odpovědnosti výrobců. Potřebujeme spravedlivější model, který bude motivovat k reálnému snižování množství odpadu, nejen k papírovému plnění cílů,“ uvedl Jan Mraček, předseda sekce životního prostředí Hospodářské komory.