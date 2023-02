Elektromobily byly v Německu poprvé v běžném provozu využity ke stabilizaci soustavy

Německý provozovatel přenosové soustavy TenneT poprvé využil elektromobily k vyrovnávání výkyvů mezi výrobou a spotřebou v přenosové soustavě. Elektromobily se tak z pouhého dopravního prostředku staly aktivní a stabilizující součástí energetické soustavy.

Společnost sonnen, která je dceřinou společností ropného giganta Shell, nyní svou virtuální elektrárnu nazývanou sonnenVPP rozšířila o elektromobily. Po úspěšné testovací fázi tak mohl TenneT nyní poprvé v běžném provozu využít baterie elektromobilů k vyrovnání výkyvů mezi výrobou a spotřebou v síti. Německé domácnosti své vozy mohly i přesto dále využívat.

„Stojíme na prahu rozvoje ekosystému obnovitelných zdrojů energie, který lze přirovnat k počátku internetového věku. Prostředky, které dosud působily izolovaně, budou vzájemně propojeny a rozvinou tak svůj plný potenciál," říká Oliver Koch, generální ředitel společnosti sonnen.

TenneT vozidla využívá pro poskytování tzv. zálohy pro automatickou regulaci frekvence (FCR). Využití pro tuto službu znamená, že akumulační kapacita baterií elektromobilů musí být k dispozici do 30 sekund pružně regulovatelným způsobem, aby se vyrovnaly změny zatížení a s tím související výkyvy frekvence v elektrické síti. Toho je dosaženo výhradně prostřednictvím inteligentního procesu nabíjení.

„S integrací elektromobilů do sonnenVPP se kromě služby FCR otevírá mnoho dalších aplikací pro energetickou síť, které zcela nově definují interakci mezi energetickým systémem a dopravními prostředky,” uvádí TenneT ve své tiskové zprávě.

V dalším kroku chce společnost sonnen do sonnenVPP a své tzv. SonnenCommunity integrovat dalších 5 000 domácností s elektromobilem a nabíječkou sonnenCharger. Spolu s příslušnými bateriemi sonnenBatteries těchto domácností to odpovídá potenciálu přibližně 80 MW. To je téměř polovina ze 170MW potřeby společnosti TenneT pro službu FCR v Německu.

„Čím více nestálé, silně kolísavé větrné a solární energie je dodáváno do elektrické sítě, tím elementárnější je vytvořit nové možnosti skladování, které zvýší flexibilitu a stabilizují celý systém. To, co jsou dnes první elektromobily a služba FCR, budou brzy miliony elektromobilů a řada dalších systémových služeb pro nás provozovatele sítí," tvrdí Tim Meyerjürgens, provozní ředitel společnosti TenneT.

Z problému řešením

Rozmach elektromobility dosud představoval výzvu pro stabilitu elektrických sítí, například když se v dané oblasti nabíjí mnoho vozidel najednou. Integrací elektromobilů do řízení soustavy se mění problém v řešení, uvádí TenneT.

To je možné díky systému řízení nabíjení a vybíjení podle potřeb soustavy za dodržení podmínek nastavených uživateli vozidel. V prvním kroku sonnen rovnoměrně rozdělí nabíjení všech připojených elektromobilů na delší časové období, čímž se vyhne špičkám zatížení v určitou denní dobu. Vychází se přitom ze specifikací zákazníků, kdy budou svůj vůz opět potřebovat.

Ve druhém kroku jsou kompenzovány odchylky frekvence elektrické sítě, požadavky v tomto případě pochází od společnosti TenneT. Takto řízené chování při nabíjení tak elektrizační soustavě pomáhá hned dvěma způsoby najednou.

„Ze sonnenCommunity a poskytování služby FCR budou v budoucnu profitovat i vlastníci vozidel. Měnou energetického systému budoucnosti již totiž není kilowatthodina, ale stále více flexibilita,” uvádí TenneT.

Sonnen nabízí participujícím spotřebitelům již nyní podíl na výdělku ze své virtuální elektrárny. S integrací elektromobilů mohou být nyní vyvinuty další modely odměňování tak, aby zákazníci společnosti sonnen získali motivaci své vozy do služby zapojit.