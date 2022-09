Ekoznačka EU slaví 30 let a v listopadu startuje propagační kampaň

Během odborné konference Životní prostředí – prostředí pro život, kterou pořádá Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), se odstartovala oslava 30. let Ekoznačky EU. Oslava je netradiční svou formou, a to putovním stánkem „Shrowroom on wheels“, který můžete v příštích dnech potkat na různých místech v Praze. Showroom je jakýmsi předskokanem větší marketingové kampaně na podporu ekoznačení v České republice.

Během oslav třicetileté existence Ekoznačky EU přijel do České republiky „Showroom on wheel“. Showroomem je cyklokaravan tažený elektrokolem, který funguje jako propagační stánek. Tento týden byl k vidění u Národní technické knihovny v Praze v rámci konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konferenci určenou zejména pro výzkumníky uspořádala příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí CENIA.

Nyní showroom vyrazí po Praze a během následujících dvou víkendů se objeví na různých veřejných akcích. U něj je se možné dozvědět více o samotné Ekoznačce EU, i o konkrétních producentech a jejich výrobcích, které tuto certifikaci získaly. Můžete si zatočit kolem štěstí - a třeba si něco i odnesete. Ekoznačka EU je jedinou certifikací ekologické šetrnosti výrobků a služeb během jejich celého životního cyklu. Tu garantuje Evropská komise a má platnost na celém území Evropské unie. Netýká se ale potravin.

„Pouze malá část české společnosti zná Ekoznačku EU a vnímá ji jako záruku ekologické šetrnosti a kvality v jednom. Konkrétně se bavíme přibližně o šestnácti procentech. To je velká škoda, proto jsme se rozhodli to změnit. Ještě letos odstartujeme marketingovou kampaň, která má za cíl ekoznačení propagovat jak mezi spotřebiteli, tak mezi firmami. Potřebujeme změnit vnímání lidí a zbavit je předsudků vůči ekovýrobkům. Je symbolické, že se tak odehraje v roce, kdy Ekoznačka EU slaví 30 let své existence,“ uvádí ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Ta je také hlavní postavou teaseru pro uvedenou kampaň, najdete jej na youtube. V něm se objevuje i tajemná postava Ekolífka.

Ředitel CENIA Miroslav Havránek doplňuje: „Naše kampaň odstartuje v listopadu letošního roku a bude využívat formu cross-mediální kampaně. Odhalíme v ní, kdo je Ekolífek a zaměříme se na osvětu směrem k veřejnosti, kterou chceme edukovat v problematice ekoznačení a výhod těchto výrobků. Zároveň budeme oslovovat výrobce a poskytovatele služeb, kteří již dnes alespoň část svých produktů prezentují jako ekologické, k tomu, aby tuto skutečnost stvrdili uznávanou certifikací. A tou je naše Ekoznačka EU, případně pak ryze české značky Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba. Ty poskytujeme žadatelům především pro produkty, kde zatím neexistují jednotná kritéria v rámci Ekoznačky EU.“