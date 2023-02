Ekologický vzdělávací program budí zájem škol

Inovovaný vzdělávací program Odpad není k zahození si za první tři dny stáhlo více než 350 škol. Společnost REMA Systém připravila pro ekologickou výchovu zábavné pracovní listy rozšířené o online interaktivní hry. Děti ocení hravou formu, s níž se o problematice recyklace elektroodpadů učí. Učitelé zase to, že mohou program snadno aplikovat do výuky. Nová verze je volně ke stažení a využívat ji tak může jakákoliv škola.

Rozšířenou verzi certifikovaného vzdělávacího programu Odpad není k zahození představila společnost REMA Systém koncem roku 2022. Při přípravě spolupracovala s organizací Botič ze střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, která má s environmentální edukací veřejnosti bohaté zkušenosti. Oproti původnímu programu, který byl určen pouze organizacím zapojeným do projektu Zelená škola, je nová verze přístupná všem, a to na webu rema.cloud.

„Všechny děti i dospělí se mohou hravou formou seznámit s tématem nakládání s odpadem, důraz je pak kladen na problematiku elektroodpadu. Cílem je motivovat a vychovávat děti k šetrnému přístupu k přírodě. Hravé pracovní listy je edukují a interaktivní prvky je do problému ještě více vtáhnou a pomohou jim si získané informace osvojit,“ uvádí Petr Kubernát za REMA Systém s tím, že program Odpad není k zahození nabízí aktivity pro děti od mateřských škol až po poslední ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Žáky baví online aktivity, vyučující oceňují kvalitní metodiku

Společnost REMA Systém registruje o novou verzi programu Odpad není k zahození rostoucí zájem. Celkem ho využilo více než 400 škol, přičemž pro 350 škol jde o první zkušenost s ním. Jiní vyučující byli zvyklí s programem pracovat a inovované pracovní listy si stáhli pro obohacení stávající výuky.

„S REMA Systém spolupracujeme už dlouho a vždy jsme rádi využívali kvalitní podklady pro ekologickou výchovu, které nám společnost poskytovala. I proto jsme netrpělivě vyhlíželi novou verzi programu Odpad není k zahození. A ta se autorům velice povedla. Rozšíření pracovních listů o online prvky byl skvělý nápad, který děti uvítají s nadšením. Více je vtáhne do tématu ekologické výchovy. Jsme rádi, že můžeme dětem poskytnout novou verzi, kterou si při učení ještě více užijí,“ uvádí Jitka Karbulková, ředitelka Domu dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech, který je do projektu Zelená škola zapojen už 5. rokem. V rámci tohoto projektu mohou pedagogové využít pro své žáky například zábavně-vzdělávací aktivity či se zapojit do soutěže ve sběru vysloužilých elektrozařízení.

Pozitivní zkušenost potvrzuje i Jarmila Klomínková ze Základní školy Jeneč, kde se vzdělávacím programem Odpad není k zahození naopak pracují poprvé. „Program jsme objevili nově, ale hned nás oslovil. Věříme, že žáky zaujme a v hodinách budou s chutí plnit úkoly a doma si pak sami zkoušet hry na mobilu či počítači. Za vyučující mohu konstatovat, že velmi oceňujeme přehledné a jasné metodické listy, díky kterým jsme se v programu okamžitě zorientovali,“ dodává pedagožka.

Cílem programu Odpad není k zahození je vzbudit zájem široké veřejnosti o problematiku šetrného nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. „Máme opravdu velikou radost z velkého zájmu a kladných ohlasů. Těší nás, že se nám podařilo zpracovat vzdělávací program, který zaujal jak pedagogy, tak i jejich žáky. Doufáme, že se povědomí o ekologickém nakládání s odpadem rozšíří do všeobecného povědomí. Vítáme nové spolupráce, protože v kvalitní osvětě nejmladších generací vidíme velkou naději pro budoucnost,“ uzavírá Petr Kubernát za REMA Systém.