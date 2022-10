Do nizozemského Eemshavenu dorazila druhá loď s LNG pro Česko

První LNG terminál zprovozněný v Evropě po začátku války na Ukrajině funguje zatím podle očekávání a přijímá tankery s LNG podle naplánovaného rozvrhu. Do Eemshavenu tak dorazila už druhá loď se zkapalněným plynem pro Českou republiku. Tentokrát jde o tanker Maran Gas Delphi, který připlul opět ze Spojených států.

„Terminál v Eemshavenu se podařilo spustit nejen v neuvěřitelně rychlém čase, ale také zatím funguje tak, jak jsme čekali. Spolupráce jak s Gasunií, tak s dalšími uživateli terminálu funguje velmi dobře. Důkazem je, že náklad LNG pro naši druhou loď jsme se objednali u společnosti Shell, která si také v Eemshavenu pronajímá společně s námi část kapacity,“ uvedl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani

Tanker Maran Gas Delphi připlul z Lousiany z LNG terminálu Calcasieu Pass, odkud vyrazil na konci srpna. Loď dlouhá 290 a široká 44 metrů přivezla náklad 170 000 metrů krychlových LNG (odpovídající 100 milionům kubických metrů v plynném skupenství). Dodavatelem plynu je společnost Shell.

LNG už byl přečerpán do terminálu a nyní probíhá jeho převedení do plynné podoby a proudí do přepravní soustavy.

Terminál v Eemshavenu je první zařízení svého druhu spuštěné v Evropě od letošního února, kdy začala válka na Ukrajině. LNG terminál se tak podařilo připravit a zprovoznit v rekordním čase během několika měsíců. Zařízení umožní dodat až osm miliard kubíků plynu ročně, z toho tři miliardy jsou určeny pro Českou republiku, což je objem rovnající se přibližně třetině české roční spotřeby.

Terminál tvoří dvě plavidla, Golar Igloo a Eemshaven LNG, umožňující skladování a zpětné zplyňování (FSRU). Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnost, nizozemský Shell a francouzská Engie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Skupinou ČEZ zajistilo již dříve jak pronájem části kapacity v novém terminálu, tak i cesty pro přepravu plynu do Česka.